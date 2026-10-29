Com café e vinho, livaria começa a operar em casarão no entorno da Redenção

Unindo um espaço aconchegante à oferta de livros, café e vinho, a Patulê (@patulelivraria) inaugurou próxima ao parque da Redenção. A nova operação propõe ir além de uma livraria, englobando diferentes espaços de convivência, encontros literários e um cardápio enxuto complementado por uma carta de vinhos e café especial.



Fazendo uma brincadeira com a frase "para tu ler", a Patulê partiu do desejo empreendedor de Corina Guerim, junto à ação da filha Laura Guerim e a nora Bruna Fernandes Ternus. Segundo Laura, o plano inicial era apostar em uma gráfica, mas a virada de chave ocorreu quando Bruna leu o romance "Bem-vindo à Livraria Hyunam-dong". Inspirada pelo negócio descrito na obra, ela propôs unir a literatura a um café e bar de vinhos.

"Na verdade é tudo que gostamos e é exatamente o lugar que nós gostaríamos que tivesse por aqui", compartilha Laura.

Reforma e espaço

Buscando reforçar o clima aconchegante e afetivo, o espaço escolhido para abrigar o estabelecimento foi um casarão antigo do início do século XX. "A ideia era que fosse um ambiente acolhedor, uma vibe muito casa, com muita cor", explica Corina.



Com um projeto arquitetônico atrelado à identidade visual, o espaço busca preservar a construção original. "Queremos que seja um lugar em que tu te sintas acolhido e possas ficar, não necessariamente trabalhando, mas curtindo", exemplifica Laura.



Entre os ambientes organizados para receber os clientes, a Patulê tem espaço para momentos de trabalho, contando com um balcão de atendimento, mesa coletiva, mesas de apoio e balcão de vitrine com tomadas. Também foi investido em um ambiente externo e uma sala reservada para encontros, principalmente de cunho literário.

A Patulê propõe ofertar o espaço para momentos de trabalho, contando com um balcão de atendimento, mesa coletiva, mesas de apoio e balcão de vitrine com tomadas Manuela Cassano/Especial/JC

"Esse espaço é lá em cima, se quiser dá para pegar o livro. Na dúvida se pretende levar esse ou esse outro, é só subir lá e tomar uma taça de vinho enquanto pensa nisso", exemplifica a empreendedora, sobre a junção de experiências ofertadas.

Um negócio e três frentes

Operando sobre três diferentes frentes principais, as empreendedoras enfatizam o cuidado e a preparação para estabelecer a operação. O investimento no acervo da livraria foi idealizado, como aponta Laura, com foco em ficção, poesia, memória, arte, história em quadrinhos e humanidades, em um catálogo que prioriza a autoria feminina e descentralizada das produções norte-americanas e europeias.

"Tem uma curadoria grande de lugares que normalmente não se acha os livros. Isso também era uma coisa que era importante para nós", revela.



Já a carta de vinhos tem um viés gaúcho, valorizando, segundo as empreendedoras, produtores locais. Nesse sentido, Laura optou por colocar algumas das garrafas junto aos livros nas estantes. "O livro estar junto com café e estar junto com o vinho é importante", relata, acrescentando que as opções de garrafas de vinhos se estendem de R$ 98,00 e vão até R$ 198,00.

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Para o café especial, o Pamella Cafés de Altitude foi escolhido para compor o menu. Visando a harmonização com a gastronomia, foi investido em um cardápio enxuto que favorecesse a combinação. "Queríamos um cardápio que atendesse tanto café quanto vinho. Então, ele tinha que ser enxuto, mas com alguma variedade", conta. Para o café especial, o Pamella Cafés de Altitude foi escolhido para compor o menu. Visando a harmonização com a gastronomia, foi investido em um cardápio enxuto que favorecesse a combinação. "Queríamos um cardápio que atendesse tanto café quanto vinho. Então, ele tinha que ser enxuto, mas com alguma variedade", conta.

As opções incluem desde uma broa de milho, pelo valor de R$ 10,00, até a tábua de charcutaria, disponível por R$ 48,00.

Prospecções futuras e desafios

Para Corina, o estabelecimento também consiste em um empreendimento desafiador. Com quatro funcionários contratados, os planos já incluem a perspectiva de expansão, considerando, principalmente, investir em novas frentes como exibições de filmes e aumento no horário de operações para a noite.

"Às vezes, penso se a perna não foi grande demais, se não demos um passo muito largo, mas acho que não, porque sonho não tem tamanho", reflete a empreendedora.

Endereço e horário de funcionamento

A Patulê está localizada na rua Santa Terezinha, n° 37, Farroupilha. O estabelecimento opera de terça-feira a sábado até as 21h e domigo das 13h até 18h.