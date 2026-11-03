Loja esotérica de Capão da Canoa aposta nas redes sociais contra a sazonalidade

Utilizando esoterismo e religiosidade como conceitos, a Romaní Art se estabeleceu em Capão da Canoa. Apostando em produção artesanal e produtos que representam diferentes manifestações culturais, a loja foca na comercialização de aromas, itens esotéricos e produtos para práticas religiosas.

Motivados pela flexibilidade de horários e independência financeira, os sócios Gabriel Rossner e Marcelo Marcelo Taffarel investiram na abertura do empreendimento. A concepção do negócio está ligada ao interesse de Marcelo pela espiritualidade "A proposta é levar um projeto um pouco mais diferenciado para as pessoas que gostam dessa estética mais espiritualista" , comenta Marcelo.

Fator artesanal

Combinando produtos de outros artesãos com a produção própria, a marca aposta na comercialização de itens artesanais. "O a rtesanal está voltando com mais força" , compartilha Marcelo, enfatizando a importância da produção autoral em meio ao varejo realizado por grandes indústrias.

Atualmente, Gabriel é responsável pela criação dos produtos autorais da Romaní Art, priorizando a exclusividade de cada peça. " Sempre num sentido de não produzir muita quantidade para que seja uma coisa mais específica, mas única. Para o cliente entender que aquilo é único", compartilha.

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Entre os produtos disponíveis, destacam-se as velas artesanais, vendidas por R$ 39,00, e as pedras e os cristais, com preços entre R$ 5,00 e R$ 15,00.

Os baralhos de tarô, em sua maioria adquiridos para revenda, podem variar de R$ 30,00 a R$ 300,00.

Sazonalidade e redes sociais

Operando no litoral, Marcelo destaca a sazonalidade de público como um desafio, sendo necessário implementar estratégias para manter a constância nas vendas. "A gente sabe que no verão é um estouro e no inverno dá aquela baixada absurda" , explica.

Nesse cenário, a loja passou por uma virada de chave. Oito meses após a inauguração, em novembro de 2025, a presença digital passou a fortalecer a imagem do empreendimento. Graças a vídeos de grande alcance, em apenas três dias, o negócio ganhou mais de 5 mil seguidores nas redes sociais.

"Foi bem interessante ver como as pessoas quiseram vir pessoalmente até a loja " , conta Marcelo, explicando ainda que o movimento após a viralização ultrapassou o ápice atingido na alta temporada de verão.

Atualmente, a empresa busca manter os resultados por meio de investimentos em tempo e produção de conteúdo digital.

"A gente entendeu que nas redes sociais o que precisa ser feito é o storytelling. Temos que contar história o tempo todo, mostrar muito o dia a dia da loja" , compartilha.

Estética

Um dos pontos de fortalecimento conceitual do negócio, se concentra na estética da loja, que se inspira e mistura diferentes ideias Romaní art/Divulgação/JC

Um dos elementos que fortalecem a identidade do negócio é a estética da loja, que combina referências de diferentes estilos e culturas. "A gente quis buscar muito esse lado oriental, antigo" , conta Marcelo.

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Para transformar o investimento em estética em resultados concretos para a empresa, a Romaní incorporou a identidade visual ao ambiente digital, algo que, segundo o empreendedor, é um dos aspectos mais importantes do negócio.

"Para fazer mídia social, quando a gente faz um vídeo e tem aquele fundo que é toda a informação da nossa loja."

Endereço e horário de funcionamento