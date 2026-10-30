Cervejaria de Sapucaia do Sul lança nova linha de produtos sem glúten

A cervejaria Factory Beer, com sede em Sapucaia do Sul, na Região Metropolitana de Porto Alegre, apresenta uma novidade ao mercado gaúcho: o lançamento de uma nova linha de cervejas sem glúten. As três cervejas, Pilsen sem álcool (sem álcool e sem glúten), Session IPA (sem álcool e sem glúten) e Ultra Light (baixa caloria e sem glúten), foram apresentadas durante evento no barco Cisne Branco, em Porto Alegre.

A Factory Beer é a segunda cervejaria mais antiga do Rio Grande do Sul - a empresa está em atividade desde 1998. O diretor industrial, Thiago Daitx, destaca que a empresa decidiu apresentar ao mercado uma nova família de cervejas desenvolvida para acompanhar as transformações nos hábitos de consumo e a busca do consumidor por cervejas leves e sem álcool.

"O lançamento dos novos produtos dá continuidade a uma trajetória de inovação da marca, responsável pelo lançamento, em setembro de 2023, do primeiro chopp Pilsen sem álcool em growler (garrafa PET) do Brasil", comenta.

O diretor industrial da Factory explica que a nova linha é formada por três produtos, todos sem glúten: o Factory Pilsen Sem Álcool, evolução do rótulo lançado pela empresa em 2023; o Factory Session IPA Sem Álcool, opção mais aromática e de maior personalidade para quem busca uma alternativa ao estilo Pilsen na categoria zero álcool; e a Factory Ultra Light, que, segundo Daitx, é uma cerveja de baixa caloria e sem açúcar, com teor alcoólico de 3,8% vol., voltada a quem segue consumindo álcool, mas procura uma opção mais leve. Toda a linha chega ao mercado em duas embalagens, PET de 1 litro refrigerada e long neck de 355 ml.

Para Maiquel Daitx, as três cervejas seguem o conceito sabor e presença na medida, com a ideia de que cada momento pede uma escolha. "Os produtos sem álcool atendem tanto quem optou por não consumir álcool quanto quem alterna entre versões, conforme a ocasião: ao dirigir, durante o dia, em situações profissionais ou esportivas, ou quando simplesmente deseja moderação e um estilo mais saudável", aponta.

Daitx ressalta que o consumidor não está necessariamente deixando de gostar de cerveja. "Ele quer mais alternativas para diferentes momentos. Nosso objetivo é oferecer uma Factory para cada uma dessas ocasiões, mantendo sabor e experiência, mas permitindo que cada pessoa escolha como quer consumir", acrescenta o diretor comercial.

A nova linha será trabalhada inicialmente nos canais em que a empresa já atua, principalmente supermercados, varejo alimentar, bares e restaurantes. A versão long neck amplia as possibilidades comerciais ao permitir uma operação menos dependente da cadeia refrigerada exigida pelos produtos em PET. O lançamento começou pelo Rio Grande do Sul e, em uma segunda etapa, a estratégia prevê expansão para Santa Catarina e Paraná, acompanhando o crescimento da marca na Região Sul.

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A novidade das três cervejas sem glúten vem acompanhada de um anúncio feito pelos sócios e irmãos: a modernização da fábrica em Sapucaia do Sul com um investimento de mais de R$ 2 milhões.

O projeto, na sua maior parte, será financiado pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep). A ideia, segundo Thiago, é ampliar a capacidade instalada da cervejaria em 80% até o final de 2026, elevando os atuais cerca de 100 mil litros para 180 mil litros por mês. "A estrutura está sendo preparada para mais do que duplicar a capacidade produtiva nos próximos anos", ressalta.

Do total de investimento, R$ 1,8 milhão provém de recursos financiados pela Finep, com prazo de 60 meses, e o restante de recursos próprios. A modernização teve início em junho de 2026, com conclusão prevista para dezembro.

De acordo com Thiago, o projeto contempla novas tecnologias aplicadas à brassagem, sistemas mais avançados de controle de temperatura, monitoramento de dados em nuvem e em tempo real e automação de diferentes etapas do processo produtivo. A iniciativa busca aproximar a operação dos conceitos de Indústria 4.0, com maior automação, digitalização e monitoramento em tempo real, além de elevar a eficiência e reduzir custos de produção. "Muitos processos das cervejarias artesanais são ainda muito manuais e nós estamos nos estruturando e investindo para ter esse diferencial tecnológico e competitivo", comenta.

Com o investimento previsto na fábrica, o diretor industrial destaca a elevação em 80%, passando de aproximadamente 100 mil litros para 180 mil litros por mês. Após o término do projeto, a previsão é que a capacidade atual mais do que dobre para os próximos anos. A equipe, formada por 18 profissionais, segundo Thiago, está sendo treinada e capacitada para uso das novas tecnologias e processos. "As áreas comercial e de logística serão reforçadas para atender o aumento que estamos prevendo nas vendas e a expansão para os outros estados da Região Sul", acrescenta.

Consumo de cerveja sem álcool no Brasil

Um levantamento do Sindicato Nacional da Indústria da Cerveja (Sindicerv), com base em dados da pesquisa de mercado Euromonitor, mostra que o consumo de cerveja zero álcool no Brasil cresceu 18% entre 2023 e 2024, chegando a cerca de 702 milhões de litros, com projeção de 1,5 bilhão de litros até 2028.

Pesquisa da Ipsos para o Centro de Informações sobre Saúde e Álcool (CISA) mostra que a parcela de entrevistados que declara não beber passou de 55% em 2023 para 64% em 2025. Entre os jovens de 18 a 24 anos, o índice foi de 46% para 64%. Já o Anuário da Cerveja 2026, do Ministério da Agricultura, indica que a produção de cervejas sem glúten saltou de cerca de 71,1 milhões de litros em 2024 para 367,9 milhões em 2025, alta de 417,7%.