Pizza com flores e oficina de perfume: floricultura na Serra aposta em experiências imersivas

Partindo de uma proposta que mistura flores comestíveis e experiências imersivas, a floricultura e cafeteria Flowers Experience Brasil, localizada em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, vem ganhando destaque nas redes sociais. O espaço, que combina um ambiente a céu aberto com uma estufa de estrutura moderna, adapta-se à variação do clima e oferece atividades, gastronomia e produtos durante todo o ano.

À frente do empreendimento está Sieli Pontalti, especializada em restauração florestal e direito ambiental. Proprietária de uma empresa de fornecimento de plantas para órgãos públicos, ela idealizou a Flowers Experience Brasil como uma floricultura para reaproveitar mudas que, frequentemente, sobravam nos processos do negócio original.

Ideação de negócio

Aberto em 2024, o estabelecimento unia cafeteria e floricultura. Logo após a inauguração, o local foi impactado pelas enchentes. "Eu levava três horas e meia para chegar à floricultura pela única ponte que estava disponível para passagem", lembra a empreendedora.

Após a tragédia climática, Sieli decidiu permanecer com as portas do negócio fechadas por um ano e meio, visando elaborar uma nova estratégia de negócio. Nesse período, a empreendedora incorporou novas experiências à floricultura e à cafeteria, incluindo a gastronomia botânica, caracterizada pelo uso de flores comestíveis na composição dos pratos, além de atividades interativas que estimulam a criatividade .

"Acabamos vendo que o foco da gastronomia podia ser o nosso produto que estava indo fora, mas que podia ser reutilizado, se transformando em algo que agregasse valor. Então, passamos também a vender essas flores comestíveis em bandeja", conta.

Já as experiências, que surgiram inicialmente como uma forma de captar público, considerando a distância do local para a área urbana, se tornaram um dos produtos de mais procura.

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você precisa investir na experiência. Você precisa cobrar por isso, porque está no sobrenome da sua marca'", detalha a empreendedora. Entre as oficinas mais procuradas, Sieli aponta a Pintura Neon e Arte em Tela Flowers Experience Brasil/Divulgação/JC "O Sebrae-RS foi o primeiro a me dizer 'Sieli,Você precisa cobrar por isso, porque está no sobrenome da sua marca'", detalha a empreendedora.

Atividades e cardápio

Atualmente, o espaço oferta diversas experiências, tendo como partida o clima e o aproveitamento de matéria-prima. Entre as mais procuradas, Sieli aponta a Oficina de Perfume Botânico, o Cinema na Estufa e a Pintura Neon e Arte em Tela, com preços que variam de R$ 80,00 a R$ 160,00.

"Me sentia muito insegura. Dizia 'não, mas o meu produto não vale o cliente andar 40 minutos até mim.' Lançamos a experiência, começamos a cobrar e as vagas esgotam em três dias", compartilha a empreendedora, acrescentando que junto às experiências há uma loja de cosméticos naturais no local.

Já a gastronomia botânica, frequentemente incorporada ao pacote de atividades, também pode ser consumida como serviço de café à parte. Entre os pratos mais pedidos estão a Flower Toast, disponível por R$ 30,00 e a Fresh Toast, por R$ 25,00. O Café no Jardim, opção para duas pessoas, é o item de valor mais agregado no cardápio, disponível por R$ 89,00.

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Entre os pratos mais pedidos está a Flower Toast, disponível por R$ 30,00 Flowers Experience Brasil/Divulgação/JC "Eu tenho o tradicional também. Tem o pessoal que vem e diz que nunca comeu um egg toast tão gostoso. Mas tem quem venha para comer a nossa famosa pizza botânica que é a pizza de flores comestíveis", explica Sieli.

Operação três em um

A empreendedora enfatiza que o negócio está estabelecido em uma região de baixa circulação e exige total dedicação, já que a operação engloba várias frentes diferentes. Para dar conta, a Flowers Experience Brasil conta com oito colaboradores que atendem as difirentes propostas do negócio. "Não consegui nem montar um plano de negócios, porque são áreas muito diferentes. São três setores, três públicos, três planejamentos, três organizações financeiras", explica.

Com 18 meses de portas fechadas para estruturação do negócio em parceria com o Sebrae-RS, Sieli acredita que o momento foi essencial para o sucesso da aposta. "Procurei estudar, me aprofundar nesse novo negócio, principalmente, porque ele era muito novo para mim", admite a empreendedora.

Endereço e horário de funcionamento

A Flowers Experience Brasil está localizada na Rótula de Vila Cristina, Caxias do Sul. O estabelecimento opera de sexta-feira a sábado, das 9h às 19h.