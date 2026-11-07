Expo Favela reúne 150 empreendedores e recebe mais de 15 mil visitantes no RS

A quarta edição da Expo Favela Innovation Rio Grande do Sul encerrou neste sábado (7), após reunir 150 empreendimentos de comunidades e periferias gaúchas e receber mais de 15 mil visitantes durante os dois dias de programação. Organizado pela Central Única das Favelas (CUFA), no Centro de Eventos da Fiergs, o encontro promoveu conexões entre pequenos negócios, investidores e instituições, com rodadas de negócios, mentorias, palestras e atrações culturais.
Segundo a coordenadora de Comunicação e Marketing da CUFA-RS, Vitória Silveira, a edição gaúcha foi a que reuniu o maior número de empreendedores entre as Expo Favelas realizadas no País. A feira recebeu participantes de cidades como Pelotas, Rio Grande, Santa Maria, Passo Fundo e Frederico Westphalen. “As nossas expectativas foram todas superadas. A gente trabalhou por muitos meses para fazer, mais uma vez, da Expo Favela o centro da potência da periferia do nosso Estado. E estamos vendo isso se concretizar, com o público participando dos debates, comprando e investindo nos empreendedores”, destacou Vitória.
Para a coordenadora, a presença dos expositores na Fiergs contribuiu para inserir negócios periféricos em espaços dos quais muitas vezes ficam afastados. “A cada ano a gente afirma que a periferia não é um lugar de carência. A gente traz a mensagem de que a periferia e as favelas são lugares de potência”, ressaltou Vitória. Além da exposição de produtos e serviços, os 150 participantes receberam mentorias para qualificar seus empreendimentos e tiveram acesso a oportunidades de negociação e ao ecossistema de inovação.
A programação também incluiu iniciativas de apoio financeiro. Conforme Vitória, o Banrisul anunciou aportes para dez negócios liderados por mulheres, enquanto o governo do estado também previu apoio a outros dez empreendimentos. A feira contou ainda com parceiros como Sebrae e iFood.
Segundo a coordenadora de Comunicação e Marketing da CUFA-RS, Vitória Silveira, a edição gaúcha foi a que reuniu o maior número de empreendedores entre as Expo Favelas realizadas no País. A feira recebeu participantes de cidades como Pelotas, Rio Grande, Santa Maria, Passo Fundo e Frederico Westphalen. “As nossas expectativas foram todas superadas. A gente trabalhou por muitos meses para fazer, mais uma vez, da Expo Favela o centro da potência da periferia do nosso Estado. E estamos vendo isso se concretizar, com o público participando dos debates, comprando e investindo nos empreendedores”, destacou Vitória.
Para a coordenadora, a presença dos expositores na Fiergs contribuiu para inserir negócios periféricos em espaços dos quais muitas vezes ficam afastados. “A cada ano a gente afirma que a periferia não é um lugar de carência. A gente traz a mensagem de que a periferia e as favelas são lugares de potência”, ressaltou Vitória. Além da exposição de produtos e serviços, os 150 participantes receberam mentorias para qualificar seus empreendimentos e tiveram acesso a oportunidades de negociação e ao ecossistema de inovação.
A programação também incluiu iniciativas de apoio financeiro. Conforme Vitória, o Banrisul anunciou aportes para dez negócios liderados por mulheres, enquanto o governo do estado também previu apoio a outros dez empreendimentos. A feira contou ainda com parceiros como Sebrae e iFood.
Expositores celebram a feira
Entre as expositoras estava Carla Silva, responsável por um centro de treinamento de boxe feminino em Esteio, o CT Carla Silva. Além das aulas regulares, ela oferece bolsas e promove atividades em comunidades. Para ajudar a financiar materiais e deslocamentos, criou, em 2023, uma marca de camisetas com estampas produzidas por ela e pelo filho. Participante da Expo Favela desde a primeira edição, Carla buscou ampliar as vendas e aprimorar a divulgação do negócio. “São muitas oportunidades que a gente tem aqui, além de o público conhecer nosso produto. Eu vim em busca de crescimento, para conseguir ampliar minhas vendas. Já tive a oportunidade de conversar com as meninas do Sebrae e quero crescer com a marca”, afirmou a empreendedora.De Santa Maria, a coordenadora de um Ponto de Cultura, Keli Gabrielli, apresentou o Li Periferia, iniciativa desenvolvida no âmbito do projeto Viva Criança. Ela representou Antônio Soares, idealizador do projeto e responsável pela escrita dos livros, que retratam vivências das comunidades e abordam temas como bullying, segurança alimentar e sonhos de crianças. “A gente via a necessidade das nossas crianças dentro da comunidade se enxergarem nos livros", explicou Keli.
A visibilidade e a geração de renda também estão entre os objetivos da Mais Afro, plataforma liderada por Aldren Flores. O negócio começou há mais de quatro anos com a divulgação de profissionais e empresas de pessoas negras nas redes sociais e passou a oferecer um guia online de busca por área, localização e formato de atendimento. A iniciativa também promove ações de qualificação e conexões com empresas.
Carla Silva está à frente do CT Carla Silva, dedicado a treinamento de mulheres JÚLIA FERNANDES/ESPECIAL/JC
A visibilidade e a geração de renda também estão entre os objetivos da Mais Afro, plataforma liderada por Aldren Flores. O negócio começou há mais de quatro anos com a divulgação de profissionais e empresas de pessoas negras nas redes sociais e passou a oferecer um guia online de busca por área, localização e formato de atendimento. A iniciativa também promove ações de qualificação e conexões com empresas.
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Para Aldren, eventos como a Expo Favela ajudam a ampliar o acesso a oportunidades que nem sempre chegam às comunidades. “Trazer essas pessoas para esse lugar, dando acesso ao conhecimento, à geração de renda e à visibilidade, é algo que não chega à quebrada, aos morros, à periferia”, avaliou a empreendedora. Ela também destacou a importância de estimular o consumo de produtos e serviços oferecidos por pessoas negras. “O hábito de comprar de pessoas negras e de grupos socialmente minorizados é uma construção diária”, afirmou Aldren.Outro eixo da edição foi o enfrentamento à violência contra a mulher. Um palco recebeu atividades da campanha BASTA!, promovida pela CUFA-RS em parceria com o Banrisul Cultural. Segundo Vitória, o evento divulgou um canal gratuito de atendimento e ofereceu mentorias individuais às empreendedoras para ajudá-las a reconhecer diferentes formas de violência.
Além das atividades empresariais, a programação contou com palestras, feira gastronômica, shows e disputas de barbeiros e trancistas. Um dos painéis mais movimentados reuniu Preto Zezé, presidente global da CUFA, Edi Rock, cantor, compositor e cofundador do grupo Racionais MC's, e o rapper Dexter. Após o debate, Edi Rock e Dexter levaram ao palco apresentações com músicas de seus repertórios, animando o público presente e encerrando a participação dos artistas em meio à celebração da cultura periférica.
Para Aldren, eventos como a Expo Favela ajudam a ampliar o acesso a oportunidades que nem sempre chegam às comunidades. “Trazer essas pessoas para esse lugar, dando acesso ao conhecimento, à geração de renda e à visibilidade, é algo que não chega à quebrada, aos morros, à periferia”, avaliou a empreendedora. Ela também destacou a importância de estimular o consumo de produtos e serviços oferecidos por pessoas negras. “O hábito de comprar de pessoas negras e de grupos socialmente minorizados é uma construção diária”, afirmou Aldren.
Aldren Flores, CEO da Mais Afro JÚLIA FERNANDES/ESPECIAL/JC
Além das atividades empresariais, a programação contou com palestras, feira gastronômica, shows e disputas de barbeiros e trancistas. Um dos painéis mais movimentados reuniu Preto Zezé, presidente global da CUFA, Edi Rock, cantor, compositor e cofundador do grupo Racionais MC's, e o rapper Dexter. Após o debate, Edi Rock e Dexter levaram ao palco apresentações com músicas de seus repertórios, animando o público presente e encerrando a participação dos artistas em meio à celebração da cultura periférica.