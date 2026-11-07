Júlia Fernandes Repórter

07 Novembro 2026

Agenda

Expo Favela reúne 150 empreendedores e recebe mais de 15 mil visitantes no RS

A edição gaúcha foi a que reuniu o maior número de empreendedores entre as Expo Favelas realizadas no País

A quarta edição da Expo Favela Innovation Rio Grande do Sul encerrou neste sábado (7), após reunir 150 empreendimentos de comunidades e periferias gaúchas e receber mais de 15 mil visitantes durante os dois dias de programação. Organizado pela Central Única das Favelas (CUFA), no Centro de Eventos da Fiergs, o encontro promoveu conexões entre pequenos negócios, investidores e instituições, com rodadas de negócios, mentorias, palestras e atrações culturais.



Segundo a coordenadora de Comunicação e Marketing da CUFA-RS, Vitória Silveira, a edição gaúcha foi a que reuniu o maior número de empreendedores entre as Expo Favelas realizadas no País. A feira recebeu participantes de cidades como Pelotas, Rio Grande, Santa Maria, Passo Fundo e Frederico Westphalen. “As nossas expectativas foram todas superadas. A gente trabalhou por muitos meses para fazer, mais uma vez, da Expo Favela o centro da potência da periferia do nosso Estado. E estamos vendo isso se concretizar, com o público participando dos debates, comprando e investindo nos empreendedores”, destacou Vitória.



Para a coordenadora, a presença dos expositores na Fiergs contribuiu para inserir negócios periféricos em espaços dos quais muitas vezes ficam afastados. “A cada ano a gente afirma que a periferia não é um lugar de carência. A gente traz a mensagem de que a periferia e as favelas são lugares de potência”, ressaltou Vitória. Além da exposição de produtos e serviços, os 150 participantes receberam mentorias para qualificar seus empreendimentos e tiveram acesso a oportunidades de negociação e ao ecossistema de inovação.



A programação também incluiu iniciativas de apoio financeiro. Conforme Vitória, o Banrisul anunciou aportes para dez negócios liderados por mulheres, enquanto o governo do estado também previu apoio a outros dez empreendimentos. A feira contou ainda com parceiros como Sebrae e iFood.