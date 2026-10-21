Gustavo Marchant Estagiário do GeraçãoE

21 Outubro 2026

Agenda

De governos a PMEs: startup gaúcha amplia proteção contra riscos climáticos

A Hopeful desenvolveu software com IA que automatiza planos de contingência

gestão de riscos no contexto das mudanças climáticas quase não atraía atenção de investidores, o pesquisador em epidemiologia e resiliência em desastres Abner de Freitas fundou a Hopeful, um negócio focado em planos de contingência e proteção territorial. Após seis anos mantendo a estrutura sem faturar nada, a procura pelos serviços disparou quando inundações atingiram o Rio Grande do Sul a partir de 2023, episódio que impulsionou a busca de governos e indústrias por planos de prevenção.



"As nossas venture capitals no Brasil não investem capital de risco. Elas querem empresas que já estejam tracionadas, validadas e que queiram só escalar. O caso da Hopeful é um exemplo de Deep Tech, porque começou como uma atividade acadêmica. Em 2017, quando aquase não atraía atenção de investidores, o pesquisador em epidemiologia e resiliência em desastres Abner de Freitas fundou a Hopeful, umApós seis anos mantendo a estrutura sem faturar nada, a procura pelos serviços disparou quando inundações atingiram o Rio Grande do Sul a partir de 2023, episódio que"As nossas venture capitals no Brasil não investem capital de risco. Elas querem empresas que já estejam tracionadas, validadas e que queiram só escalar. O caso da Hopeful é um exemplo de Deep Tech, porque começou como uma atividade acadêmica. As pessoas achavam legal, mas ninguém colocava dinheiro", confidencia Abner, que levou a trajetória da Hopeful para o palco do Tecnopuc Experience nesta quarta (21), no painel Cidadania e justiça diante da crise climática.



Além do desinteresse por parte dos investidores, Abner atribui a dificuldade no segmento por disputar o mercado com Organizações Não Governamentais que possuem regime tributário mais favorável.



"ONGs têm aos montes. Mas, como negócio privado, não ter concorrente também é um baita desafio. O que nos distingue no mercado é a nossa experiência internacional com mais de 15 países", argumenta o empreendedor. confidencia Abner, que levou a trajetória da Hopeful para o palco do Tecnopuc Experience nesta quarta (21), no painel Cidadania e justiça diante da crise climática.Além do desinteresse por parte dos investidores, Abner atribui a dificuldade no segmento por disputar o mercado com"ONGs têm aos montes. Mas, como negócio privado, não ter concorrente também é um baita desafio. O que nos distingue no mercado é a nossa experiência internacional com mais de 15 países", argumenta o empreendedor.