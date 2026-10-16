Tecnopuc Experience 2026 reúne academia, mercado e lideranças para fomentar conexões sobre o futuro

Com três dias de programação, o Tecnopuc Experience 2026, festival de ciência, tecnologia, inovação e empreendedorismo do Parque Científico e Tecnológico da Pucrs, acontece de terça-feira (20) à quinta-feira (22). O evento, realizado no Tecnopuc, tem a proposta de gerar conexão entre empresas, pesquisadores, empreendedores e estudantes para debater temas relevantes à ciência e à tecnologia, assim como seus impactos no futuro da sociedade e do mercado.

Tendo destaque para as áreas de inovação, tecnologia e empreendedorismo, a nona edição do Tecnopuc Experience busca expandir a sua duração para três dias consecutivos. Como detalha a coordenadora de relacionamento do Tecnopuc, Daniela Carrion, cada dia será norteado por um pilar, sendo eles saúde, energia e meio ambiente e, por fim, educação e indústria criativa.

"Entendemos que poderíamos segmentar o público que nós engajamos em cada um desses dias, promovendo essas conexões", aponta.

Como parte da semana acadêmica integrada da Pucrs, os dias 20 e 21 terão programação exclusiva para estudantes da instituição, lideranças e empreendedores convidados.

"Para os alunos da universidade, a gente promove bastante conexão com as oportunidades do ecossistema de inovação, dando protagonismo para as empresas que integram o Tecnopuc", explica. Ressaltando curadorias de networking e falas inspiracionais para lideranças, o calendário de atividades deve contar com a presença de cases de sucesso e palestrantes, como Jaderson Costa, médico neurologista docente da Pucrs e um dos idealizadores do Instituto do Cérebro do Rio Grande do Sul (Inscer).



Com expectativa de receber cerca de 3 mil participantes, o último dia de Tecnopuc Experience terá programação aberta ao público . Organizado através das frentes Imaginar, Aprender, Criar, Colaborar, Conectar e Impactar, a quinta-feira (22) conta com palcos temáticos que englobam painéis, workshops e entrevistas.

"Acredito que é para se inspirar em histórias reais e construir a sua própria trajetória a partir desses exemplos", define Daniela.



A edição de 2026 do Tecnopuc Experience também pretende englobar uma feira de protótipos, apresentações de pitches e outras experiências voltadas à conexão entre talentos, pesquisadores, empreendedores e empresas.

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