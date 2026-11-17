O Senegal é o próximo destino da Mesa de Cinema (@mesadecinema), projeto idealizado há 21 anos pela jornalista e cozinheira Rejane Martins. Conhecido por unir gastronomia e exibição de filmes em Porto Alegre, o negócio ampliou sua atuação para expedições internacionais de imersão — um segmento que a fundadora avalia como promissor do ponto de vista financeiro, impulsionado pela busca por viagens no pós-pandemia.

"No começo, a gente tem mais dificuldade de ter aquele lucro imediato, mas é bastante rentável, é um nicho que está muito aquecido. As pessoas ficaram com essa demanda muito reprimida na pandemia, sem poder sair de casa ou ir para um aeroporto, e aquilo deixou uma carência muito forte de viajar”, entende Rejane.

Após duas décadas de encontros presenciais, o salto para o turismo veio de forma orgânica. "Tem 21 anos que a gente come filmes. Agora a gente expande isso para comê-los no local onde eles foram realizados”, afirma.

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Rejane revela que, até agora, a maior procura tem vindo de pessoas maduras, com mais de 50 anos. "São pessoas em geral de mais idade, aposentadas, com mais tempo e com um dinheiro já destinado para isso”, explica. Segundo Rejane, a proposta conquistou essa fatia do mercado justamente por oferecer um itinerário diferente das rotas convencionais. Rejane revela que, até agora, a maior procura tem vindo de pessoas maduras, com mais de 50 anos., explica. Segundo Rejane, a proposta conquistou essa fatia do mercado justamente por oferecer um itinerário diferente das rotas convencionais.

Imersão gastronômica e cultural

A expedição ao Senegal, que será realizada em janeiro, foi desenhada a partir do filme Yao, que conta a jornada de um menino de 13 anos para conhecer seu ídolo. A jornalista conta que a ideia é promover um resgate histórico e gastronômico. Por isso, a viagem será guiada pelo chef senegalês Mamadou Sène, radicado há mais de 40 anos em Porto Alegre.

"É uma pérola para nós, um diferencial muito grande ter alguém assim nos acompanhando e nos recebendo", enfatiza.

Para viabilizar o transporte em veículos menores e permitir atividades como cozinhar na casa de moradores locais, o número de participantes será limitado. "Vamos trabalhar com um grupo pequeno, de no máximo 16 pessoas”, detalha.

Giro por três continentes

A rota no continente africano dá sequência às viagens realizadas na França, onde Rejane vive há cinco anos. A estreia do projeto, em setembro deste ano, recriou o percurso entre Cannes e Paris inspirado no filme Paris Pode Esperar, explorando paradas gastronômicas típicas no interior do país. Na sequência, o grupo fez uma imersão na Bretanha, com foco na culinária à base de frutos do mar, visitas a fazendas de ostras, degustações em cidrerias e experiências ligadas à cultura celta.