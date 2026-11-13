Inspirada no filme Gangues de Nova York, hamburgueria abre na Nova Olaria

Inspirada no filme Gangues de Nova York, a Five Points Hamburgueria acaba de inaugurar um novo ponto, agora localizado na Nova Olaria, empreendimento revitalizado no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre. A segunda loja da marca veio três anos após a primeira operação. Atualmente, o primeiro ponto funciona em outro complexo, no Viva Open Mall, no bairro Chácara das Pedras.



“Sempre pensamos em consolidar bem os processos, como se fosse uma franquia, para depois de tudo bem definido poder replicar o modelo padrão”, explica o proprietário à frente da Five Points, Endrigo Pinotti, que já estava em busca de novos pontos. “Chegamos a pensar no Bom Fim, Rio Branco e na própria Cidade Baixa, foi quando apareceu essa oportunidade”, conta o empreendedor.



Com 70 m², o restaurante conta com mesas no salão e também com lugares na área externa. O espaço interno é constituído por referências da produção hollywoodiana, com peças decorativas, fotografias e quadros do filme dirigido por Martin Scorsese. O próprio nome da hamburgueria faz referência ao bairro de Five Points, em Nova York, onde se passa parte da história retratada no longa.

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De acordo com Endrigo, entre receber as chaves e abrir as portas foram três meses de uma obra avaliada em R$ 350 mil. A escolha por um empreendimento que reúne diferentes operações também foi um dos fatores considerados para a expansão. “Quando você abre em um complexo, você tem mais facilidades, tem suas vantagens. Quando você tem um restaurante que é só teu, você tem que se preocupar com outras coisas, com banheiro, com garçons, e aqui não”, explica o proprietário, que destaca a facilidade na operação e a possibilidade de trabalhar com uma equipe mais enxuta. De acordo com Endrigo, entre receber as chaves e abrir as portasA escolha por um empreendimento que reúne diferentes operações também foi um dos fatores considerados para a expansão. “Quando você tem um restaurante que é só teu, você tem que se preocupar com outras coisas, com banheiro, com garçons, e aqui não”, explica o proprietário, que destaca a facilidade na operação e a possibilidade de trabalhar com uma equipe mais enxuta.

Novidades na nova operação



A nova loja funciona no mesmo formato que a primeira unidade, com pedidos realizados no balcão e operação de delivery. Já o cardápio conta com algumas novidades, como a opção kids e a inserção do xis. “Sempre quis fazer xis, mas eu sempre fui muito chato”, admite o empreendedor sobre a exigência dos produtos oferecidos no menu. A hamburgueria está localizada na Nova Olaria JÚLIA FERNANDES/ESPECIAL/JC A nova loja funciona no mesmo formato que a primeira unidade, com pedidos realizados no balcão e operação de delivery.. “Sempre quis fazer xis, mas eu sempre fui muito chato”, admite o empreendedor sobre a exigência dos produtos oferecidos no menu.

“Quis fazer no padrão da Five Points, porque xis todo mundo vende, então tinha que ter alguma coisa diferente”, explica Endrigo, que esclarece que o diferencial está na escolha dos ingredientes. “Não é você inventar moda, mas é você usar os ingredientes que já tem, que são ingredientes de qualidade”, comenta ele, detalhando que a carne utilizada para o tradicional lanche gaúcho é angus de costela, a mesma empregada nos hambúrgueres da casa.



Inicialmente, o xis será oferecido na versão tradicional, com a possibilidade de acrescentar bacon e outros adicionais. A aposta no produto também leva em consideração os hábitos de consumo do público gaúcho e a possibilidade de atender diferentes preferências em um mesmo pedido. “ A cultura do xis é muito forte. É a mesma lógica do vegetariano, se você não tem, às vezes você estraga o rolê de uma turma toda que comeria aqui porque você não tem ”, comenta. “Muitas vezes é assim em casa, um quer pedir hambúrguer e outro xis e tu pode perder o pedido”, acrescenta.



Além das novidades, a marca mantém no cardápio os hambúrgueres que já fazem parte da primeira operação, entre eles o Happy Jack, custando R$ 41,00, e o Little Italy, por R$ 45,00, que estão entre os mais pedidos.

Atualmente, a unidade da Chácara das Pedras recebe cerca de 3,5 mil clientes por mês, enquanto a marca comercializa aproximadamente 5 mil hambúrgueres mensalmente. Entre os ingredientes utilizados estão carne angus, pão brioche e molhos selecionados, seguindo o padrão de produção estabelecido desde a abertura da primeira loja.

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A chegada à Cidade Baixa também representa uma aposta em um público com perfil diferente daquele que frequenta a unidade da Chácara das Pedras. Para Endrigo, a característica mais boêmia do bairro combina com a proposta da hamburgueria. “Aqui é um bairro mais jovem e casa muito bem com a proposta de hambúrguer, chope, música e é bem a nossa cara”, avalia o proprietário, que acredita no potencial da região para o crescimento da marca.



Outro fator considerado pelo empreendedor é a concentração de moradores no entorno da nova unidade, que pode contribuir para o desempenho do delivery. “A densidade demográfica é muito maior que lá. Perto do Iguatemi tem terreno baldio ainda, tem muitas casas, aqui não. Aqui em um raio de 1 km deve ter cinco vezes a população que tem no mesmo raio lá”, compara Endrigo. “Então, eu imagino que vai ser uma força para a gente na questão do delivery”, projeta. A chegada à Cidade Baixa também representa uma aposta em um público com perfil diferente daquele que frequenta a unidade da Chácara das Pedras. Para Endrigo,. “Aqui é um bairro mais jovem e casa muito bem com a proposta de hambúrguer, chope, música e é bem a nossa cara”, avalia o proprietário, que acredita no potencial da região para o crescimento da marca.Outro fator considerado pelo empreendedor é a concentração de moradores no entorno da nova unidade, que pode contribuir para o desempenho do delivery. “Perto do Iguatemi tem terreno baldio ainda, tem muitas casas, aqui não. Aqui em um raio de 1 km deve ter cinco vezes a população que tem no mesmo raio lá”, compara Endrigo. “Então, eu imagino que vai ser uma força para a gente na questão do delivery”, projeta.

Endereço e horário de funcionamento

A Five Points está localizada no Espaço Olaria, na rua General Lima e Silva, nº 776, no bairro Cidade Baixa. Inicialmente, a hamburgueria opera de terça a quinta, das 17h às 23h.