Viralizou: sushi no tubo vira aposta de restaurantes orientais

Crescente representação do modelo take away na culinária japonesa, o sushi no tubo, ou push pop sushi, se tornou a aposta de diversos estabelecimentos. Popularizado inicialmente pelo restaurante Suka Sushi, em Nova Iorque, n esse formato de consumo o alimento já vem pré-fatiado, bastando empurrar a base para cima para comer.

A forma de comer sushi que tomou conta das redes sociais viralizou, principalmente, através de vídeos em que os internautas experimentam diversos sabores do preparo. Rapidamente, o item ganhou grande procura por conta do formato novo.

Seinaru Go Tube já consolidado Seinaru Sushi, o novo estabelecimento foca somente no formato em tubo. Segundo os empreendedores Caiene Prass e Leandro Prass, o push pop chega para facilitar o consumo. "Traz uma versatilidade, uma leveza para o produto e que descaracteriza um pouco essa coisa engessada da culinária japonesa", aponta Caiene. No Estado, um dos primeiros empreendimentos a investir no push pop sushi foi o. Originário doCaiene Prass e Leandro Prass, o push pop chega para facilitar o consumo. "Traz uma versatilidade, uma leveza para o produto e que descaracteriza um pouco essa coisa engessada da culinária japonesa", aponta Caiene.

Temakeria Japesca Uramaki Filadélfia, Uramaki Ebi Camarão e Hot Filadélfia Salmão, todos pelo valor de R$ 39,90. Já em Porto Alegre, a novidade é ainda mais recente. A redeincluiu o produto há pouco tempo no cardápio, ofertando três sabores, nas opções detodos pelo valor de R$ 39,90.

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Segundo o sócio da rede, Gabriel Mendo, a marca já mapeava o lançamento desde o final de 2025. "A partir dali já começamos a ir atrás de quem produzia as embalagens. A nossa maior dificuldade foi encontrar a embalagem própria desse produto para poder fazer o lançamento, não esperávamos que demoraria tanto", explica o empreendedor.

Koni mesmo com um lote de 500 unidades. Mais recentemente, a redetambém lançou o produto. Na unidade da Anita Garibaldi, o empreendedor Vinícius Hideaki relata que o item, disponível por R$ 39,90, esgotou rapidamente,

O produto, mesmo que englobado em operações com diversos formatos, carrega uma proposta semelhante: a presença em pontos de alta circulação de pessoas. Para Gabriel, o push pop promove na Japesca o consumo em todos os locais, inclusive em momentos de trânsito entre diferentes espaços. "Pode levar para comer no parque, na praça, no piquenique, dentro do ônibus, em qualquer lugar."