Uma loja dentro da outra: China in Box de Porto Alegre passa a abrigar a rede japonesa

Porto Alegre ganhou uma nova operação gastronômica para quem gosta tanto de comida chinesa quanto japonesa. A unidade do China in Box no bairro Boa Vista passou a abrigar também a marca Koni (@koniportoalegre), operando no modelo store-in-store, reunindo as duas culinárias no mesmo endereço na Capital e marcando a estreia da rede japonesa na praça Sul do País.

À frente da novidade está uma gestão familiar que acompanha a trajetória da marca há mais de duas décadas. Hoje com 23 anos, Vinícius Hideaki comanda a operação ao lado da mãe, Tiaqui Takeuchi, que decidiu apostar na franquia chinesa há 26 anos. "Assim que fiz 18 anos, eu entrei. Não era um plano, mas com as coisas que foram acontecendo, comecei a vir para ver se ia gostar e, quando vi, já estava fechando sacola", brinca Vinícius.

China e Japão em um só espaço

A chegada do Koni é fruto da aquisição do grupo TrendFoods pelo Grupo Trigo, holding que reúne redes como Spoleto, Le Bonton e Gurumê — além de já ter administrado a rede Domino's no Brasil até 2018. A mescla entre as culturas necessitou de reformas no estabelecimento, que foram do balcão à decoração da loja, que agora possui artes dos dois países estampadas pelo salão.

"Agora, a gente é um restaurante completo da culinária asiática. O nosso maior diferencial é que, se eu estou contigo e quero comida chinesa, mas tu queres japonesa, podemos comer no mesmo local duas culinárias diferentes", destaca o empresário.

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A decoração engloba artefatos de ambos os países asiáticos Claudio Meirelles/Divulgação/JC

Fast food com procedência

Criada em 2007 no Rio de Janeiro, a rede Koni ganhou projeção nacional ao popularizar os temakis, apelidados de "cones". O foco da operação é a entrega rápida e o preço acessível para o consumo do dia a dia.

"O segredo do Koni é ser um sushi barato, bem feito e fast food. Não vai ter aquele combinado superelaborado, mas vai ter uma comida boa, em conta e caprichada", explica Vinícius, apontando o diferencial competitivo frente às opções de aplicativos.

"Atingimos o nicho daquela pessoa que, durante a semana, não quer gastar num sushi caro, mas quer ter a certeza da procedência. Se tu abres o iFood hoje, tem um limbo de restaurantes, mas tu não sabes se é bom. Se eu sei que o Koni entrega o que eu quero, por que vou arriscar? ", argumenta.

Febre asiática nas redes

O empreendedor relata que a rede japonesa é atenta ao comportamento do público jovem e, por esse motivo, aposta no apelo visual de itens que ganham destaque nas redes sociais, como o sushi no tubo, apelidado pela marca de Push Roll. Disponível por R$ 39,90, o primeiro lote de 500 unidades esgotou rapidamente, acompanhando a onda dos onigiris, bolinhos de arroz com alga.

"Vejo que a galera está muito em busca dos produtos virais, do que aparece no TikTok e no Instagram. Hoje, as pessoas entendem que tem muito mais coisas além do sushi na culinária japonesa. Não é só ele que está em alta, mas a culinária asiática como um todo", avalia.

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A forte demanda pelos onigiris já impulsiona os próximos passos da marca na Capital. Vinícius revela que a Koni tem em vista a criação de uma dark kitchen voltada exclusivamente para o delivery. "Nosso cardápio é muito grande no aplicativo, então se tu dás uma nichada, já apareces de primeira para o cliente que busca especificamente o onigiri. O iFood tem esses truques", projeta o empreendedor, ressaltando a ambição do projeto.

"A gente é o primeiro Koni da Região Sul. Nossa missão é expandir a marca na praça e fazer com que cada vez mais pessoas conheçam", pontua.

Segundo Vinícius, o segredo do Koni é oferecer um sushi barato e bem feito Claudio Meirelles/Divulgação/JC

Endereço e horário de funcionamento



A operação de comida asiática fica na rua Anita Garibaldi, nº 1690, no bairro Boa Vista. O restaurante funciona todos os dias, das 11h às 15h e das 18h às 23h.