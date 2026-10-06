Com 13 anos de trajetória, negócio familiar de Porto Alegre é referência em origami

A técnica da dobradura em papel, conhecida como origami, representa uma forma de arte típica da cultura japonesa. Apostando nessa expressão identitária, a Yakami Origami possui uma jornada de mais de 10 anos utilizando a técnica para ministrar oficinas e produzir linhas de acessórios e decorações.

Idealizado pelo casal de descendentes de japoneses, Miyuki e Hideki Murata, o empreendimento sempre carregou os fundamentos tradicionais do origami, presente em suas trajetórias graças ao ensino passado por seus avós e pelas escolas. "Desde pequenos, a gente frequentava escolas de língua japonesa e essas escolas ensinam de tudo", compartilha Hideki.

A virada de chave, que transformou o fator cultural em negócio, ocorreu quando Yasmin, a cachorra de estimação da família, passou a necessitar de cuidados frequentes. "O Hideki começou a pensar em algo para trabalhar em casa e ficar com ela 24 horas", detalha Miyuki.

O próprio nome do negócio é a junção do nome Yasmin com a palavra Kami, que, em japonês, significa papel, combinação que permanece até hoje à frente da marca.

Frentes de operação

Segundo Hideki, no início da empresa, o foco era na produção de lembrancinhas feitas principalmente para aniversários e casamentos.

"A gente percebeu que a figura do Tsuru [pássaro] tinha um significado de felicidade, saúde e paz. Começamos a fazer e lançamos uma linha relacionada para casamentos e aniversários", detalha, acrescentando que as rosas feitas em papel também são produções com grande procura.

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Entre os modelos de origami mais procurados, o tsuru, tradicional ave japonesa e as rosas se destacam Yakami Origami/Divulgação/JC

Contando apenas com gestão e produção da dupla, a marca evoluiu para a implementação de uma cartela maior de produtos e serviços, comercializados majoritariamente em feiras temáticas e eventos presenciais.

Nesses momentos, por vezes, eles realizam oficinas ou workshops, que com o tempo ganharam força através da participação em eventos. "A gente começou a fazer as oficinas de origami. Para atrair o público, mas também para espalhar um pouco a arte", compartilha.

Atualmente, o casal é presença fixa na Feira da Colônia Japonesa de Ivoti e na feira Craft Nipo- Brasileira. Eles detalham que a ministração das atividades também costuma acontecer em eventos corporativos e escolas, assim como em trabalhos voluntários. "Normalmente, sempre tem uma oficina ou outra que acaba entrando na nossa agenda", conta Miyuki, sobre a procura pela atividade.

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Produtos de destaque

Entre os principais produtos comercializados, os acessórios são o carro-chefe. Segundo Miyuki, os brincos de origami, disponíveis pelo valor de R$ 25,00, têm bastante procura. "As pecinhas, os ganchinhos, são todos folheados à prata. Não é uma simples bijuteria", promete.

Outro produto é o kit didático, criado para estender a prática do origami para fora das oficinas. "Toda feira acaba vendendo bastante, porque depois que as pessoas fazem as oficinas, elas querem consumir mais origami", explica Hideki.

O kit costuma englobar dois papéis estampados e um diagrama de orientação de dobraduras, que possibilita a realização da arte de forma autônoma.

O kit didático foi criado para estender a prática do origami para fora das oficinas. Ele costuma englobar dois papeis estampados e um diagrama de orientação de dobraduras Yakami Origami/Divulgação/JC

Origami e investimentos

Em meio a diferentes frentes de atuação com origami, os empreendedores destacam investimentos que são necessários para a operação do negócio, entre eles o aporte para as dinâmicas de locomoção, considerando a necessidade do negócio de comercializar presencialmente.

" A gente necessita sempre mais a logística de locomoção até o local onde a gente sempre faz as oficinas ou a gente faz as vendas", detalha Hideki, acrescentando que, atualmente, o processo de varejo da marca é focado somente no modelo presencial.

Os materiais utilizados, como aponta Hideki, não representam um custo tão significativo, mas podem englobar diferentes tipos de acabamentos e materiais importados. Nesse contexto, o investimento de tempo acaba se sobressaindo.