Rede de comida japonesa lança sushis de tubo em Porto Alegre

Buscando trazer as novas tendências do mercado para o cardápio, a rede Temakeria Japesca incluiu no cardápio o viralizado push pop sushi, ou sushi de tubo, consagrando-se como um dos primeiros empreendimentos a trazer o formato à Capital.

De uramaki ao hot Filadélfia, a novidade chega ao mercado no dia 29 de setembro, nas unidades do Mercado Público, Cidade Baixa, Moinhos de Vento e do Shopping Paseo.

Mapeamento do produto

Segundo Gabriel Antônio Mendo, empreendedor à frente da Temakeria Japesca, a marca está mapeando o produto desde o final de 2025, ano em que o formato push pop estourou nas redes sociais.

"A partir dali, já começamos a ir atrás de quem produzia as embalagens. A nossa maior dificuldade foi encontrar a embalagem própria desse produto para poder fazer o lançamento, não esperávamos que demoraria tanto", detalha. Conhecido por ofertar o consumo rápido, acessível e prático da comida japonesa, o push pop sushi combina, segundo Gabriel, com a proposta que a Japesca Temakeria promove desde 2009.

"Pode levar para comer no parque, na praça, no piquenique, dentro do ônibus, em qualquer lugar", enfatiza o empreendedor.

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Embalagens de grande investimento

Apontadas como principal investimento para a comercialização do produto, as embalagens personalizadas, importadas da Ásia, só podem ser adquiridas a partir de um estoque mínimo encomendado.

"A demora foi mais nesse sentido da logística. Na verdade, hoje muitos insumos dentro da culinária japonesa já vêm direto da China", conta Gabriel, acrescentando que o desenvolvimento da embalagem foi o processo mais detalhado. Buscando destacar o produto em meio à grande adesão do mercado pelo novo formato, a Temakeria Japesca traz uma embalagem personalizada que se diferencia, segundo o empresário, da embalagem de plástico adesivada.

"Muitos empreendedores estão colocando só um adesivo por cima. A nossa já está vindo impressa", explica.

Sabores e formato de compra

Lançado apenas nas lojas físicas, o push pop da marca chega ao mercado nas opções de Uramaki Filadélfia, Uramaki Ebi Camarão e Hot Filadélfia Salmão, todos pelo valor de R$ 39,90.

"Vamos lançar no primeiro momento apenas na Capital, nas lojas físicas. Não vai ser disponibilizado, por enquanto, para o delivery. Entendemos que é um produto que, no início, as pessoas terão que ir até as lojas físicas para adquirir, porque ali eles já vão sair comendo. E esse é o objetivo do produto", comenta Gabriel.

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Novidades pós-lançamento

Após o lançamento do sushi de tubo, a marca busca investir em ações de impulsionamento, incluindo o sushi pop premiado, com brindes disponíveis nas tampas do produto, assim como disponibilização dele nas franquias do interior.

"Queremos usar a embalagem desenvolvida com a nossa marca, mas aproveitar um pouco mais, oportunizando alguns produtos, mais ou menos como é o palito premiado dos sorvetes", detalha.

O empreendedor também enfatiza que a Japesca Temakeria já planeja o lançamento de outra tendência com uma proposta semelhante, também para esse ano, os onigiris.

"Também são rápidos, práticos, as pessoas pegam, saem pra ir comendo por qualquer lugar."

Onde encontrar o push pop sushi

O push pop sushi da Japesca estará disponível, a partir do dia 29 de setembro, nas principais unidades de Porto Alegre. A loja do Mercado Público, está localizada no Mercado Público de Porto Alegre, Centro Histórico. Já a unidade Cidade Baixa está localizada na rua da República, n° 415. A loja do Moinhos de Vento, está na rua Comendador Caminha, n° 338. E a unidade do Shopping Paseo, está localizada na avenida Wenceslau Escobar, n° 1823.