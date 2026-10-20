Delivery de sushi investe mais de R$ 1 milhão em lounge no Trend Orla

Criado em 2023 como operação de delivery, o Drago Sushi, do empresário Lucas Drago, prepara a primeira unidade presencial, o Drago Lounge & Bar (@dragolounge.poa). O espaço tem 190 m² e fica no Trend Orla, mall da Dallasanta em frente ao Praia de Belas Shopping e próximo ao Guaíba. O empreendedor revela que o investimento passou de R$ 1 milhão, o dobro do orçamento previsto no início. A estrutura tem capacidade para 100 pessoas, e as obras estão na reta final, com previsão de abrir as portas na próxima segunda (26).



Ex-militar, ele abriu o negócio com um sócio sushiman, que deixou a sociedade ainda em 2023. Desde então, toca a operação sozinho. A cozinha do delivery fica na avenida Érico Veríssimo, no Menino Deus, e seguirá como operação distinta. Já o salão, segundo ele, estava vazio há anos quando o mall fez o convite neste ano.

"Um cliente antigo foi quem sugeriu: 'por que vocês não abrem algo presencial na região do Menino Deus?'. Na sequência, veio a proposta do Trend e a gente topou o desafio na hora. O orçamento começou em R$ 500 mil e já passou de R$ 1 milhão", declara.

Ambiente de lounge

O projeto arquitetônico será em formato de lounge, almejando um público mais maduro, como casais e grupos de amigos. Nas mesas, a casa trabalhará com poltronas em vez de cadeiras e aposta em um ambiente arborizado, com plantas naturais e artificiais. "A ideia é o cliente ter uma imersão", diz Lucas.

A louça será de cerâmica artesanal e as bebidas como o saquê serão importadas do Oriente. Segundo Lucas, o bar será uma experiência separada, e operará de forma independente do restaurante.

"Às vezes, o cliente não é muito do sushi e terá essa opção de ficar apenas no bar tomando uns drinks", projeta.

Na fachada, um aquário mostrará a quem passa pelo centro comercial o trabalho dos sushimen no preparo de peixes como atum, carapau, linguado, olhete e tilápia. "A ideia é essa, o cliente está passando ali e se depara com o cara abrindo um peixe de 2 metros", brinca.

Hoje, a marca processa cerca de 400 kg de peixe por mês, somando quase cinco toneladas ao ano. O salmão é o principal insumo da casa, representando 80% desse volume.

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Segundo Lucas, a louça em cerâmica foi escolhida para traduzir a identidade da casa Artur Koch/JC

Abertura será em etapas

A passagem do delivery para o atendimento no salão é o principal desafio, admite o empresário. "Mudar do delivery para o presencial exige treinamento de equipe e atendimento totalmente diferentes", pondera.

Por isso, a abertura será em etapas: primeiro o almoço, considerado mais tranquilo para ajustar a operação, depois o jantar e o bar. Antes, haverá uma pré-inauguração fechada para convidados. "Se o cliente chega, o pedido demora ou vem um drink mal feito, uma experiência ruim contamina toda a marca" , entende o fundador.

A transição para o modelo presencial carrega a bagagem de aprendizados acumulada no delivery, desde a adaptação das embalagens até o formato de entrega. "Todo projeto de gastronomia é baseado na opinião de quem consome. Estamos aqui para servir o cliente, pois é ele quem mantém a empresa em pé", afirma Lucas.

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Os planos da marca incluem ainda uma aproximação com a cadeia do pescado. A empresa esteve recentemente em Tijucas (SC) para visitar a Frumar, tradicional fornecedora do setor, e enviará cinco pessoas ao Chile para acompanhar a produção de salmão. "Queremos aprofundar um pouco mais e trazer essa conexão para o cliente, para que ele olhe para o prato e saiba de onde vem aquele salmão", transmite.