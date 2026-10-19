Casal lança operação de baguetes artesanais em Porto Alegre

Para fugir dos formatos tradicionais de fast-food, a influenciadora Gabriela Herrera e seu parceiro João Pedro Oliveira apostaram nas baguetes artesanais recheadas como carro-chefe de uma nova operação. No final de setembro, lançaram o Pango (pango_br), marca que atende nos formatos de delivery e takeaway em uma cozinha localizada na avenida Plínio Brasil Milano, em Porto Alegre.

"A gente ficou naquelas: hambúrguer, xis, pizza, o que vamos fazer? Quisemos fugir do óbvio, abrir um negócio diferente", explica João Pedro.

Em apenas duas semanas de operação, o casal alcançou a marca de 100 pedidos, e, apesar do imaginário remeter ao Subway, eles buscam se desvencilhar do modelo industrializado.

"Nosso produto é algo mais gourmet, caseiro, feito com nossos temperos. Não é muito puxado para salada, algo fit, é para matar a fome mesmo, porque a gente é comilão" , brinca Gabriela, que possui mais de 170 mil seguidores nas redes sociais, onde produz vídeos com dicas gastronômicas em Porto Alegre.

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Baguetes inspiradas na cidade

A baguete mais pedida desde então é a Avenida BBQ, preparada em pão parmesão com porco desfiado, barbecue, cheddar, onion rings e coleslaw. Em seguida, aparece o Viaduto, sanduíche com carne de panela desfiada, creme de gorgonzola, geleia de pimenta, cebola caramelizada e rúcula. O tamanho varia de 20 cm a 30 cm, e o nome dos lanches segue a identidade visual amarela e preta da marca para emular a vibe urbana.

"Nosso cardápio tem coisas grafitadas, tinta, desenhos e tal. É um estilo urbano", evidencia João Pedro. Disponíveis a partir de R$ 34,90, os demais sabores também seguem a mesma linha: Terminal, Grafite, Calçada, Faixa, Pista e Sinal Verde, a opção vegetariana.

No Pango, também há porções, com destaque para as croquetas de carne desfiada, empanadas na farinha panko, com 70g cada e acompanhadas de geleia de pimenta, além de batata frita, onion rings e queijo gouda. Elas partem de R$ 14,90 e fecham o menu ao lado dos brownies de chocolate e avelã vendidos em parceria com o Brownie da Mica, por R$ 9,90.

Foco no produto final

Com menos de um mês no mercado, a dupla revela concentrar os esforços na otimização das embalagens para garantir que os lanches cheguem intactos nas entregas via aplicativo.

"Nosso intuito com o nome Pango é justamente unir 'pão' com 'go'. Toda a nossa estrutura de embalagens foi pensada para virar referência e fidelizar no delivery", projeta João Pedro.

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Endereço e horário de funcionamento

Para retiradas, o Pango fica na avenida Plínio Brasil Milano, nº 243, no bairro Higienópolis. A cozinha funciona de terça a domingo, das 18h30min às 22h. A loja está no IFood e no Cardápio Web.