Tendência nas redes sociais, sushi no tubo — ou push pop — chega a Gramado

Buscando novas formas de consumo, o mercado da gastronomia incorpora diariamente novas estratégias. Nesse cenário, popularizou-se ao redor do mundo, graças às redes sociais, o push pop sushi, ou sushi no tubo, um produto descomplicado e focado no take away, em que o alimento já vem pré-fatiado, bastando empurrar a base para cima para consumir.

Apostando nessa tendência global, o Seinaru Go Tube inaugurou no Centro de Gramado, ofertando um cardápio com oito variedades de sabores do produto. Idealizado pelos empreendedores Caiene Prass e Leandro Prass, o estabelecimento possui origem no já consolidado Seinaru Sushi, restaurante do casal que opera há três anos em Gramado.

A ideia de investir no novo empreendimento partiu da percepção da cidade de Gramado como um ambiente de potencial sucesso para a empreitada. "Aqui, tem um volume muito grande de pessoas, tem um fluxo bacana. Nós pensamos na ideia de botar no Centro de Gramado, onde já tem uma demanda recorrente", explica Leandro, acrescentando que, o modelo take away com consumo nas ruas está em alta na cidade.

Segundo Caiene, um dos principais atrativos do novo produto é a atratividade do público mais jovem e descolado. "Traz uma versatilidade, uma leveza assim para o produto e que descaracteriza um pouco essa coisa engessada da culinária japonesa", compartilha.

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Investimentos e preparo

Com um aporte inicial de cerca de R$ 250 mil, o Seinaru Go Tube abriu as portas no dia 30 de julho dentro da Galeria Serra Azul. O espaço enxuto foi idealizado para a simplificação do consumo, necessitando de uma produção diária que visa à margem estoque. "Não tem aquele tempo de preparo enquanto se espera o cliente pedir", compartilha Leandro.

Eles destacam como um dos maiores desafios, responsável por atrasar a abertura do espaço, as embalagens características do push pop sushi.

Segundo Leandro, o mercado global possui dois tipos de embalagens destinadas ao produto, uma feita de papelão e outra de plástico. Optando pela embalagem de papelão, por ter uma estética mais refinada, foi realizada a importação diretamente da China, único produtor global com patente.

"Não é um produto fácil de comprar, nós compramos essa embalagem em fevereiro e recebemos em julho", destaca.

Os percalços relacionados a essa compra estão diretamente ligados ao processo de importação, sujeito a crises globais, como a guerra do Irã, que, segundo Leandro, impactou diretamente o processo de compra.

Cardápio

Atualmente, o restaurante opera com quatro opções de uramakis e três opções de hossomakis. “ Tem muita saída do uramaki Filadélfia, porque as pessoas já estão mais habituadas, já conhecem mais o produto”, conta o empreendedor.

Todas as opções podem ser adquiridas por R$ 89,90, exceto o uramaki de camarão, pelo valor de R,90 Arquivo Pessoal/JC

Todas as opções podem ser adquiridas por R$ 89,90, exceto o uramaki de camarão, pelo valor de R$ 94,90.

Como destaque no mercado, a marca optou por incorporar ovas aos itens do cardápio, visando agregar a coloração como diferencial. "Dá uma exclusividade também para esse produto, porque não é todo mundo que trabalha com ovas", detalha Caiene, acrescentando que os sabores que não incluem as ovas, utilizam o gergelim.

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Como prospecção para o futuro, Leandro destaca a vontade de incorporar a marca a outros ambientes com alta circulação de pessoas. " A gente pensa sempre em colocar esse tipo de produto, esse tipo de empresa em um mercado onde a gente imagina que também pegaria em razão do fluxo de pessoas ."

Endereço e horário de funcionamento