Chef de Viamão abre operação especializada em yakisoba e lámen no 4º Distrito

Depois de trabalhar por anos em grandes cozinhas da Capital, o chef Jordan Marques decidiu empreender por conta própria e levar sua expertise para o número 849 da avenida Berlim, no bairro São Geraldo. O Hibana Cozinha Asiática (@hibanayakisoba), que tem como carro-chefe o yakisoba, começou em dezembro de 2025 como delivery, em Viamão.

Inaugurado no último sábado (8), o ponto que Jordan ocupa hoje já foi a casa do antigo Teranga África Por se tratar de uma especialidade diferente, a arquitetura foi completamente reformulada. Com uma cozinha aparente, é possível observar cada prato sendo preparado na hora. o ponto que Jordan ocupa hoje já foi a casa do antigo, fechado em fevereiro deste ano.Com uma cozinha aparente, é possível observar cada prato sendo preparado na hora.

"A ideia era criar uma cozinha mais aberta, porque hibana significa 'faísca' em japonês. Queríamos que as pessoas pudessem acompanhar o fogo e toda a execução dos pratos, porque isso está muito em alta hoje em dia. Os clientes gostam de ver as coisas acontecendo. Antigamente, existia aquela visão de esconder a cozinha, mas hoje é diferente: mostramos o que está sendo feito, a organização e todo o processo", pontua o chef.

O restaurante asiático fica na avenida Berlim, nº 849 Fernanda Bigio Davoglio/Especial/JC

A empreitada nasceu da parceria com a sócia Simone Doval Lopes, administradora de formação que já geriu outros negócios. Antiga cliente assídua dos restaurantes por onde Jordan passou, ela começou a acompanhá-lo nas redes sociais até propor a sociedade.

"A gente começou a conversar e ela disse: 'se um dia tu quiseres montar alguma coisa, a gente pode fazer junto'. É uma parceria muito legal, a gente é bem parecido e ela entrou nesse desafio comigo; é uma pessoa incrível", elogia. A operação de delivery, que abriu no final do ano passado, segue em Viamão, mas com nome diferente por questões societárias.

Sabores das ruas da Ásia

O cardápio do Hibana é focado nas chamadas street foods asiáticas, englobando referências e receitas da culinária vietnamita, tailandesa, japonesa e coreana. A proposta de Jordan é manter uma operação enxuta e sazonal. O menu de estreia conta com 16 pratos principais — todos com adaptações vegetarianas —, com a intenção de renovar as opções a cada três meses, preservando apenas os grandes favoritos do público.

Além do yakisoba, o chef aposta no clássico tonkotsu lámen, caldo baseado em ossos de porco, e no jjamppong, uma sopa apimentada de frutos do mar e legumes. O bibimbap coreano, popularizado pelos doramas, e os guiozas, feitos com uma massa lisa de produção própria, também são grandes destaques.

O espaço acomoda 50 pessoas e possui uma cozinha visível ao públcio Fernanda Bigio Davoglio/Especial/JC



O espaço, que tem capacidade para acomodar cerca de 50 pessoas — sendo 20 internamente e os demais em mesas na calçada —, promete ser um novo refúgio na região. O chef acredita que o bairro carece de opções gastronômicas, portanto, para atender aos trabalhadores do entorno, propôs um horário mais abrangente, das 11h30min às 22h30min. O espaço, que tem— sendo 20 internamente e os demais em mesas na calçada —, promete ser um novo refúgio na região. O chef acredita que o bairro carece de opções gastronômicas, portanto,

Para o chef, saber que a inauguração terá casa cheia e reservas esgotadas torna esse momento ainda mais especial.

Jordan Marques passou por grandes cozinhas da Capital Fernanda Bigio Davoglio/Especial/JC

"Até sábado, a gente já está praticamente lotado. E o que muda agora é que sou dono do negócio, porque eu já venho fazendo isso para alguém há bastante tempo", reflete Jordan.

Endereço e horário de funcionamento

O Hibana Cozinha Asiática está localizado na avenida Berlim, nº 849, no bairro São Geraldo. O restaurante opera de segunda a sábado, das 11h30min às 22h30min.