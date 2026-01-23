Restaurante de gastronomia africana anuncia fim da operação em Porto Alegre

Teranga África o restaurante abrirá de 31 de janeiro a 8 de fevereiro, celebrando a história do empreendimento e o fim do ciclo. De acordo com Sidy, será um momento para os clientes se despedirem dos pratos que misturam os sabores do continente africano. , restaurante focado na culinária senegalesa localizado no bairro Auxiliadora, anunciou o encerramento da operação. Comandado pelo chef de cozinha senegalês, Sidy Gueye,, celebrando a história do empreendimento e o fim do ciclo. De acordo com Sidy, será um momento

“ Estou muito feliz, porque muita gente conheceu o Teranga África. Muitas pessoas tinham medo de experimentar a culinária africana e, através de nós, tiveram essa oportunidade ", reflete o empreendedor, em entrevista ao GE. Além de comandar o restaurante por dois anos, Sidy levou a gastronomia do continente para diversos eventos em Porto Alegre. “Hoje estamos espalhados por vários lugares”, afirma.

Os planos futuros do chef de cozinha e do Teranga ainda são um segredo. “Faz muitos anos que não descanso. Preciso desse momento e depois vou seguir a vida e os negócios”, comenta Sidy.

O Teranga África também foi destaque do GeraçãoE em 2024, fazendo parte da lista de top 10 empreendimentos do ano.

Ainda na nota publicada, o empreendedor agradeceu o apoio dos clientes e amigos ao longo dos dois anos. “Queremos, antes de tudo, agradecer a todos os nossos clientes, amigos e apoiadores. Cada pessoa que entrou por essa porta, cada prato servido, cada conversa trocada fez parte de um propósito maior. Nada disso teria sido possível sem vocês”, destacou.

Confira na íntegra a nota publicada no Instagram do restaurante:

“Em nome da família Teranga, queremos, antes de tudo, agradecer a todos os nossos clientes, amigos e apoiadores. Cada pessoa que entrou por essa porta, cada prato servido, cada conversa trocada fez parte de um propósito maior. Nada disso teria sido possível sem vocês. Alan sabe de cada passo, de cada luta e de cada vitória vivida até aqui.

Teranga África – Sés Sidy se despede de Porto Alegre com o coração cheio de gratidão, respeito e amor. Levamos conosco memórias, aprendizados e a certeza de que tudo aconteceu no tempo certo.

Estaremos fechados de 22 a 30 de janeiro. Voltamos no sábado, dia 31, com o último cardápio do Teranga, Para quem quiser matar a saudade, se despedir e saborear sabores marcantes que contam nossa história. Novos caminhos, fé renovada e muita energia boa.

Gratidão e grande abraço do chef Sidy."