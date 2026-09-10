Empreender em família ganha espaço entre novos negócios

Pais e filhos, casais, irmãos, primos, avós e netos são os responsáveis por erguer 90% das empresas brasileiras, de acordo com o SEBRAE e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Dá para se dizer que negócios com origem familiar estruturam a economia nacional tal como um alicerce, uma vez que movimentam 65% do PIB e respondem por cerca de 75% dos postos de trabalho formais do país.



Em Porto Alegre, a realidade não é diferente: empreendedores apostam em iniciativas em que o núcleo familiar é o encarregado por dar a cara do negócio. Um deles é o Bacco 700 Bar & Cozinha (@bacco_700), novo restaurante no bairro Rio Branco, que traz em sua proposta cozinha mediterrânea, coquetelaria autoral, uma criteriosa seleção de vinhos e um espaço para eventos. A novidade é um negócio familiar, fundado pelo casal de aposentados Volnei e Marisa Sant'ana, para destacar o talento de sua filha, Lilia San'tana, como chef de cozinha. Para isso, compraram e adaptaram uma casa na Miguel Tostes, que acomoda 55 pessoas sentadas e é regida por elementos rústicos, como tijolos aparentes, paredes com tinta irregular e quadros pintados por Volnei, além de arcos em cada porta que remetem à arquitetura mediterrânea. A luz é baixa, gerando assim um tom mais intimista, e as cadeiras acolchoadas com manta de pelego, para tornar a estadia mais aconchegante. "A gente pensa que a comida tem que ter qualidade, o atendimento ser excelente e o local aconchegante. Prezamos por isso, botar uma cadeira boa, ser um ambiente com boa ventilação. Tudo para que o pessoal se sinta bem, em casa", enfatiza Volnei, que, ao lado de Marisa, tocam a gestão do restaurante, deixando a cozinha livre para os dotes culinários da filha. Mediterrâneo servido à mesa Formada em gastronomia com pós-graduação na Europa, em Portugal, Lilia retornou a Porto Alegre em razão da pandemia. Por aqui, trabalhou em restaurantes de Porto Alegre e, por sempre ter predileção pela culinária mediterrânea, elaborou um menu que reflete essa influência. Os frutos do mar são a aposta. As opções se dividem entre entradas, pratos principais, e sobremesas. Feitos para compartilhar, a croqueta de cordeiro e o espetinho de camarão têm tido a maior saída até então. Já um dos maiores sucessos da cozinha é o arroz de lula, seguido do entrecot e do ragu de cogumelos, principal alternativa para o público vegano. Para adoçar o paladar, a casa trabalha até o momento com duas sobremesas: mousse de chocolate e caramelo e pudim de laranja. Experiência se completa na taça Mas durante ou após a refeição, o número 700 da Miguel Tostes se sobressai em matéria de vinhos. A carta é extensa, e desenhada por Volnei, que é sommelier formado pelo UniSenac. Sua professora, Emanuelli Kersting Damin, foi quem o ajudou a harmonizar a curadoria. "Quando a gente tava fazendo o conceito do restaurante, pensamos: comida mediterrânea tem que ter vinho, é uma comunhão interessante. E a gente fez uma carta bem elaborada, foi inclusive o trabalho meu de conclusão no curso", aponta Volnei. A adega, que fica com os rótulos virados para os clientes para chamar a atenção, detém vinhos gaúchos da Serra e da Campanha, ao mesmo tempo que divide a estrutura com bebidas de diferentes nacionalidades, como Itália, França, Espanha, Eslovênia, Uruguai, Chile e Argentina. A carta contempla espumantes, brancos, laranja, rosés, tintos, e vinho de sobremesa fortificado. Os vinhos que harmonizam com a gastronomia mediterrânea são aposta do Bacco 700 TÂNIA MEINERZ/JC Ainda nas bebidas, a carta de drinks autorais do bar é comandada pela barista Bianca da Rocha, e foca em releituras clássicas e criações autorais inspiradas nos países banhados pelo Mar Mediterrâneo. O campeão de vendas é o Provence, produzido com xarope e flor de alfazema, cuja tonalidade lilás atrai grande curiosidade nas redes sociais. Segundo Volnei, a bancada também apresenta destaque como o Capri, que leva suco de cranberry e licor de sabugueiro, e o Maracujina, feito com cachaça, fernet e maracujá. Espaço planejado para receber No total, a casa possui 160 m², que compreendem uma área externa logo na entrada com um toldo para proteger de eventuais chuvas, uma parte que acomoda o bar e outra que acomoda a adega. Aos fundos, há um pátio espaçoso, que pode ser alocado para eventos, como pontua Volnei. "A gente queria uma casa nesse bairro com uma área verde nos fundos, para aproveitarmos. Procuramos por dois anos e, quando conseguimos, reformamos por sete meses e abrimos em junho", conta o pai, que destaca o fato de a casa própria diminuir o CMV do negócio. O espaço foi pensado para receber a clientela de forma aconchegante TÂNIA MEINERZ/JC Para facilitar o vai e vem dos garçons e não incomodar os clientes, a família apostou em um corredor que abrange toda a casa. "Fizemos isso para ter um fluxo melhor de pratos. Dessa forma, os garçons não precisam passar por dentro do salão, no meio das mesas, o layout ficou bem otimizado", explica o empreendedor. Pouco mais de um mês desde a abertura, o retorno vem sendo positivo, apesar da pouca divulgação inicial — pensada para não formar filas e descaracterizar o atendimento. Volnei avalia que a veia mais forte até o momento tem sido a realização de eventos e treinamentos corporativos, os quais geram um fluxo constante de retorno. "É legal, porque a gente não esperava. Temos tido muito retorno do pessoal que veio para fazer um treinamento e depois traz o parceiro ou parceira para conhecer o restaurante", destaca. O Bacco 700 fica na Miguel Tostes, n° 700, no bairro Rio Branco TÂNIA MEINERZ/JC Endereço e horário de funcionamento O Bacco 700 fica na Miguel Tostes, n° 700, no bairro Rio Branco. A casa abre de terça a sábado, das 18h às 23h.

Novo espaço em Porto Alegre combina cafeteria, coworking e escola de idiomas

Operação no Rio Branco aposta no intercâmbio cultural, em ambientes compartilhados e em encontros de conversação para reunir brasileiros e estrangeiros

O idioma que uniu Juan Díaz e Thais Nicolini também deu origem aos seus negócios

Foto: TÂNIA MEINERZ/JC Itens de padaria, como o próprio café, servem de cartão de visitas para fidelizar a clientela

Foto: TÂNIA MEINERZ/JC Um acervo literário fica disponível para quem frequenta o Noster

Foto: TÂNIA MEINERZ/JC O Noster fica na rua Cabral, nº 438

Foto: TÂNIA MEINERZ/JC A sala de reuniões virou palco da torcida brasileira durante os jogos da Copa do Mundo de 2026

Foto: TÂNIA MEINERZ/JC Ser um espaço aconchegante foi um dos principais desejos dos empreendedores

Foto: TÂNIA MEINERZ/JC O casal Juan Díaz e Thais Nicolini está à frente do Noster, novidade que une diferentes frentes

Foto: Fernanda Bigio Davoglio/Especial/JC

Diferentes culturas e idiomas, café especial, coworking e salas de reunião são as principais frentes do Noster - Coffee, Coworking & Languages (@noster.co.oficial), novo espaço híbrido que chegou ao bairro Rio Branco. Quem está por trás da novidade é o casal de professores Juan Díaz e Thais Nicolini. Os dois se conheceram em Porto Alegre, mas vêm de lugares distintos. Juan é natural da Argentina, da província de Buenos Aires, enquanto Thais é gaúcha, de Passo Fundo.

Com forte apelo ao estímulo do intercâmbio de idiomas, o negócio nasceu como uma extensão de uma escola online de espanhol que gerenciam, mas também do que os uniu.



"Acabei conhecendo ela porque era a única que falava espanhol. Então, uma das propostas é a questão do idioma, que foi o que encontrou a gente", lembra Juan.



Agora presencialmente no número 438 da rua Cabral, o desejo foi outro: ter um local físico, mas que fosse muito além de uma escola de idiomas tradicional.



"A gente queria ter um espaço um pouco mais híbrido que nos proporcionasse possibilidade de fazer mais ações. É até difícil dizer o que que a gente é exatamente", diz de forma bem-humorada a empreendedora, que também é formada em Letras e mestre em Teoria da Literatura.

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Itens de padaria, como o próprio café, servem de cartão de visitas para fidelizar a clientela TÂNIA MEINERZ/JC

Café como cartão de visitas

O café, mais habitual no cotidiano, funciona como cartão de visitas para quem ainda não está familiarizado com o Noster.



"As pessoas chegam primeiro pela cafeteria. Tomam o seu cafezinho especial, conversam um pouco com a gente e depois conhecem nossos espaços", aponta Thais.



Eles servem um café especial de Minas Gerais com torra média e notas de chocolate e um cardápio com influência argentina, incluindo empanadas e medialunas. Mas o menu também conta com sucessos brasileiros, como cookies recheados, brownies e pão de queijo.



"Por enquanto, a gente está com um cardápio bastante argentino, por preferência do dono, mas também minha", brinca Thais, que arquiteta um novo cardápio para atender, no futuro, um prato de cada país.

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Cada ambiente, uma experiência

Subindo as escadas da Noster, há um segundo andar com duas salas. Uma que funciona como coworking, dedicada a quem precisa trabalhar, estudar ou ler. E outra, como sala de reuniões, voltada a encontros corporativos e grupos de trabalho.

O espaço ainda possui um jardim externo e um salão nos fundos do térreo destinado para atendimentos entre profissional e cliente, mas também de promoção de eventos com um número maior de pessoas, como palestras, minicursos, workshops.



Segundo Thais, um dos pontos que chama atenção no ambiente é o acervo literário disponível que compõe a aconchegante decoração da Noster em conjunto com as bandeirolas dos mais diversos países espalhadas por todos os cantos.



"Livros não faltam. Temos um acervo para que as pessoas também desfrutem de uma boa leitura. O pessoal pode escolher uma obra para ler em uma pausa de trabalho", sugere.

Um acervo literário fica disponível para quem frequenta o Noster TÂNIA MEINERZ/JC

Intercâmbio sem sair de Porto Alegre

O Noster está em soft opening desde abril, mas já recebeu um público expressivo. O gancho da Copa do Mundo, como conta Juan, movimentou a casa enquanto a Seleção Brasileira permanecia no torneio.



"As pessoas vinham antes para trabalhar e tomar um café, justamente para conseguir garantir um lugar na hora do jogo. Foi muito louco, lotou até a sala de reunião", lembra o argentino.



Mas a verdadeira Copa do Mundo do Noster é o Tándem Noster, evento que reúne brasileiros e estrangeiros para praticar diversos idiomas — como inglês, espanhol, italiano, alemão, entre outros. A próxima edição acontece no dia 21 de agosto.

"Sou brasileira e ajudo algum estrangeiro a falar português e, em contrapartida, também posso praticar os idiomas que eu tenho interesse", explica Thais.

A entrada é gratuita, e os clientes não têm a obrigação de consumir, mas caso queiram se sentir um pouco mais com vontade, Juan aconselha experimentar os drinks, vinhos e chopes que ficam a disposição durante o encontro.



No local, cada pessoa se identifica com um adesivo de bandeira colado na roupa, que permite a identificação do seu idioma e país do idioma que você gostaria de falar.



"Quem está aprendendo, às vezes não tem muita ocasião de prática real, de conversação. E é sempre um momento muito legal, recebemos gente de muitos lugares", enfatiza Thais.

Ser um espaço aconchegante foi um dos principais desejos dos empreendedores TÂNIA MEINERZ/JC

Endereço e horário de funcionamento

O Noster fica na rua Cabral, nº 438, no bairro Rio Branco. O espaço híbrido abre de segunda a quinta, das 11h às 18h; nas sextas, das 13h às 20h; já nos sábados, a casa abre mais cedo, às 9h, e vai até 20h.

Unindo padaria e bistrô, negócio abre as portas em casa de 1940 no bairro Petrópolis

A Casa Guapé atua com foco em insumos naturais e espaço multifuncional, com proposta de ser um ponto de convivência para a vizinhança

Idealizado pela dupla de irmãos Túlio e João Henrique Meinke, o negócio foi fundado na antiga residência onde cresceram, contando com suporte de João Paulo de Boer

Foto: Júlia Fernandes/Especial/JC Entre os principais itens de destaque no cardápio, os empreendedores apontam as foccaccias, custando entre R$ 28,00 e R$ 33,00

Foto: Júlia Fernandes/Especial/JC Os ambientes internos e externos da casa propõe, para além do aconchego, um espaço multiuso

Foto: Júlia Fernandes/Especial/JC

É em uma residência tombada de 1940, localizada no bairro Petrópolis, que a Casa Guapé se estabeleceu como uma padaria e bistrô que oferta comida afetiva em ambiente multifuncional. Com foco em insumos naturais, o espaço propõe funcionar como ponto de convivência, principalmente para os moradores da região.

Relação com o bairro

Idealizado pela dupla de irmãos Túlio e João Henrique Meinke, o empreendimento foi fundado na antiga residência onde cresceram. "Buscamos trazer todas as vivências que essa casa já passou, as pessoas que moravam aqui", conta Túlio.

Com afeto pelo bairro, os irmãos, junto ao amigo e colaborador João Paulo de Boer, têm o objetivo de estruturar a Casa Guapé como ponto para movimentar a região. "Sempre gostamos muito do bairro, quisemos trazer essa ideia e força do bairro aqui também. Vimos nisso uma oportunidade", compartilha.

Ambiente multifuncional

Com uma reforma pensada para manter a essência da casa original, o novo espaço busca preservar o aconchego de um lar, junto ao estilo da paisagem original da região.

"Tentamos buscar essa parte paisagística que tem no bairro, que tem bastante planta e verde", detalha Túlio.



Segundo os empreendedores, os ambientes internos e externos do local propõem para além da comodidade, um espaço multiuso.

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Os ambientes internos e externos da casa propõe, para além do aconchego, um espaço multiuso Júlia Fernandes/Especial/JC

"Entendemos que tem uma tendência agora de utilizar de terceiros lugares, fora do trabalho e de casa, que é um lugar onde as pessoas podem confraternizar", compartilha Túlio, sobre um dos insights motivadores do projeto.

Entre as estratégias adotadas, foram colocadas tomadas perto das mesas para facilitar a rotina de trabalho dos clientes.

Desde um ambiente externo projetado para comportar as pessoas em dias quentes até um espaço com churrasqueira, o objetivo principal, segundo os sócios, é proporcionar o conforto que remete à casa.

"Queremos trazer esse conforto para as pessoas. Para as pessoas se sentirem em casa quando estiverem aqui" , aponta Túlio.

Produção natural

Com enfoque na produção artesanal, a Casa Guapé busca contrapor insumos e alimentos produzidos em indústrias, propondo um cardápio baseado no acolhimento e porções generosas nos pratos, principalmente através da fermentação natural.

"Tentamos combater ao máximo o desperdício, então os nossos os produtos ciclam entre eles", conta João Henrique, exemplificando que o pão do dia anterior pode ser reaproveitado para fazer farinha.

Cardápio da Casa Guapé

Entre os principais itens de destaque no cardápio, os empreendedores apontam as foccaccias, custando entre R$ 28,00 e R$ 33,00. Consideradas um dos carros–chefes do estabelecimento, João Henrique as define como "o produto de maior excelência".

A Casa também tem produção focada nos tradicionais cinnamon rolls, entre R$ 10,00 e R$ 12,00, assim como geleias, produto que ele já produz há cerca de cinco anos.

"Essas geleias compõem as focaccias, os rolinhos e a ideia foi fugir da produção de larga escala", explica.

Já na área da cafeteria, o negócio firmou uma parceria para o fornecimento de grãos e oferece diversas variedades de café. O cardápio inclui desde capuccinos até espressos, na faixa de R$ 6,00 a R$ 12,00.

Em um ambiente pensado para que o cliente esteja visualmente integrado ao processo de preparo, uma janela de vidro foi posicionada para compor a vista da cozinha. "Tem como visualizar a cozinha enquanto está preparando", detalha Túlio.

Entre os principais itens de destaque no cardápio, os empreendedores apontam as foccaccias, custando entre R$ 28,00 e R$ 33,00 Júlia Fernandes/Especial/JC

Prospecções futuras

Para o futuro do estabelecimento, os empreendedores pretendem explorar mais ainda a versatilidade do ambiente. Uma das ideias em desenvolvimento propõe utilizar o espaço para fomentar arte.

"A ideia é fazer no corredor, na escada. Colocar umas artes e fazer uma exposição. Chamar artistas para colocarem os seus quadros", compartilha João Henrique



Entre os planos de Túlio, a ideia de manter a Casa Guapé como uma possibilidade de realização de festas e eventos adaptáveis às necessidades dos clientes é prioridade.

"A ideia é ter uma conversa para poder se adaptar às necessidades de cada pessoa", especifica o empreendedor, sobre a versatilidade que o espaço pretende oferecer a eventos.

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Endereço e horário de funcionamento

A Casa Guapé está localizada na rua Maranguapé, n° 117, no bairro Petrópolis. O estabelecimento opera de terça-feira a sexta-feira, das 10h30min às 18h30min.