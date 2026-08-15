Após 12 anos apostando em churros e pancho, operação do Bom Fim se transforma em conveniência

Para além das famosas ruas do Bom Fim, algumas pequenas vias do bairro boêmio vêm se reinventando por meio de novos estabelecimentos e formatos de negócios. A pequena Bento Figueiredo é um dos exemplos. Apinhada de bares e restaurantes, a rua passa a contar com uma nova conveniência, a Bento 26 (@bento26poa).

El Churrero —, que operou por 12 anos no local. Comandado inicialmente por Lucas Menegassi, o empreendimento foi adaptado às necessidades atuais da vizinhança e ganhou dois novos sócios: Nathali e Evandro Kafski. O negócio ocupa o ponto do tradicional—, que operou por 12 anos no local. Comandado inicialmente por Lucas Menegassi, o empreendimento foi adaptado às necessidades atuais da vizinhança e ganhou dois novos sócios: Nathali e Evandro Kafski.

Lucas ocupa o ponto há 12 anos, quando abriu o El Churrero JÚLIA FERNANDES/ESPECIAL/JC "Com o passar do tempo, passei a sentir essa necessidade e entendi que o bairro precisava dessa transformação", comenta Lucas, sobre a mudança de formato, que surgiu a partir da percepção de que o perfil dos moradores e do próprio Bom Fim havia mudado. Segundo ele, o bairro está mais voltado para a vida noturna.

Lucas lembra que foi um dos primeiros empreendedores a abrir um negócio na Bento Figueiredo. O encontro com os dois novos sócios ocorreu no fim de 2025, quando Evandro e Nathali chegaram com uma operação para ocupar o ponto vizinho. " Começamos a conversar e decidimos criar algo novo, que ressignificasse o espaço e trouxesse uma identidade para o bairro ", explica Lucas.

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O casal já comandava outras operações no Bom Fim, como o Zi Café e Bistrô (@zibistroecafe), na rua Felipe Camarão. Recentemente, também inaugurou o churrasquinho Zi na Brasa (@zi.nabrasa), empreendimento vizinho ao Bento 26. "A ideia é fazer com que esse movimento intenso das principais ruas do bairro migre para cá também", comenta Evandro. Segundo o empreendedor, muitos clientes dos negócios administrados por ele sentiam falta de mais opções de consumo na região, sem precisar se deslocar para outras ruas. "Além disso, temos uma demanda noturna reprimida, porque muitos bares fecham cedo", destaca.

O novo formato oferece um mix selecionado de cervejas especiais, destilados, vinhos, espumantes, snacks, produtos de tabacaria e cafés, além dos tradicionais panchos e churros do El Churrero, que permanecem no cardápio. De acordo com os sócios, a proposta é atender a diferentes necessidades dos clientes ao longo do dia.

"O bairro precisava desse mix. Precisava de um lugar onde fosse possível consumir à noite, com comida, bebida, conveniência e tabacaria. Trouxemos o que o bairro precisava", afirma Lucas. Segundo ele, o público já identificava o local como um ponto tradicional. " Decidimos transformar o El Churrero em uma marca, pois chegamos a um limite em que não havia mais espaço para expandir ", admite o empreendedor, explicando que a gastronomia do Bento 26 continua sendo assinada pelo El Churrero.

Evandro ressalta que, embora o negócio se apresente como uma conveniência, a proposta não é focar apenas em bebidas alcoólicas. "Queremos oferecer algo além do que as demais conveniências, inclusive pela diversidade de lanches que conseguimos disponibilizar", destaca.

Os sócios afirmam que a chegada de novos empreendimentos à Bento Figueiredo contribuiu para revitalizar a via, já que muitos clientes circulam entre os estabelecimentos.

No cardápio, o churros salgado de cream cheese com parmesão e o tradicional de doce de leite estão entre os maiores sucessos, custando entre R$ 14,00 e R$ 24,00. Já o pancho parte de R$ 26,00, enquanto as empanadas, a partir de R$ 14,90.

Entre as bebidas, cervejas e os kits copões — drinks preparados na hora com doses de destilados — também estão entre os itens mais procurados pelos clientes. Os kits variam entre R$ 20,00 e R$ 40,00, sendo o fernet cola um dos mais pedidos. Para dar uma ideia da variedade do mix de produtos, quem chega ao Bento 26 às 23h pode encontrar desde carvão para churrasco até caixas de alfajor para presentear.

O novo formato oferece um mix selecionado de cervejas especiais, destilados, vinhos, espumantes, snacks, produtos de tabacaria e cafés, além dos tradicionais panchos e churros do El Churrero JÚLIA FERNANDES/ESPECIAL/JC

Endereço e horário de funcionamento

A Bento 26 está localizada na rua Bento Figueiredo, nº 26, no bairro Bom Fim. O local opera de terça a sábado, das 16h às 2h. Aos domingos, das 14h à meia-noite.