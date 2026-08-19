Cafeteria com cardápio à base de insumos brasileiros reabre no bairro Rio Branco

Casa Brasileira Centro Cultural Vila Flores, no 4º Distrito, o negócio, que nasceu como uma confeitaria na casa de Vinicius Müller, empreendedor à frente do café, agora chegou ao bairro Rio Branco de cara nova, com uma pegada de cafeteria, como define o empreendedor.



"Hoje enxergo muito mais uma operação de café. Pratos salgados ganharam destaque, e os cafés também são um forte. Os doces, claro, seguem se destacando. São sabores únicos da biodiversidade brasileira e preparos de alta qualidade", enfatiza Vinicius, que antes tocava a operação com a família e agora a comanda sozinho.



O cardápio à base de insumos brasileiros, como cumaru, jambu, castanha de caju e butiá, segue, mas agora na rua Miguel Tostes. A nova loja está localizada junto ao Limonata Hub & Gastrobar, espaço colaborativo que opera há oito anos no local. Apesar do complexo funcionar a partir das 18h, a Casa Brasileira, assim como alguns outros negócios que ocupam o Limonata, funciona também pela manhã. está em um novo endereço. Anteriormente localizada nono 4º Distrito, o negócio, que nasceu como uma confeitaria na casa de Vinicius Müller, empreendedor à frente do café, agorade cara nova, com umacomo define o empreendedor."Hoje enxergo muito mais uma operação de café. Pratos salgados ganharam destaque, e os cafés também são um forte. Os doces, claro, seguem se destacando. São sabores únicos da biodiversidade brasileira e preparos de alta qualidade", enfatiza Vinicius, que antes tocava a operação com a família e agora a comanda sozinho.segue, mas agora naA nova loja está, espaço colaborativo que opera há oito anos no local. Apesar do complexo funcionar a partir das 18h, a Casa Brasileira, assim como alguns outros negócios que ocupam o Limonata, funciona também pela manhã.

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Além do novo CEP, o empreendedor passou a ser o único proprietário da cafeteria Fernanda Bigio Davoglio/Especial/JC



"Estamos há cerca de dois meses aqui e já sentimos uma grande diferença na rotina. Pessoas passando na rua com olhares curiosos para a fachada, pausas para olhar para dentro, espiar o cardápio, tirar uma foto ou mandar um áudio para alguém. É uma rua com fluxo considerável de pedestres, numa região que mescla zonas residenciais e comerciais, já com uma boa presença de cafés, restaurantes e bares", avalia Vinicius sobre o recomeço positivo. Pessoas passando na rua com olhares curiosos para a fachada, pausas para olhar para dentro, espiar o cardápio, tirar uma foto ou mandar um áudio para alguém.avalia Vinicius sobre o recomeço positivo.

Adversidades enfrentadas pelo negócio

O motivo da mudança de região foi pela necessidade de estar mais próximo dos clientes, além do fato da rotina inconstante sofrida pelo negócio, que operava em uma região, segundo o empreendedor, mais afastada.

"A viabilidade do meu negócio lá acontecia, pois eu estava em um centro cultural que fazia grandes eventos, que traziam o real resultado financeiro, ou seja, eu precisava conciliar dias e semanas de baixo fluxo de clientes com, às vezes, 500, 800 pessoas para atender em um único dia", comenta.

Vinicius conta que vem fazendo vários testes para aprimorar o cardápio e deixar a vitrine ainda mais atrativa Fernanda Bigio Davoglio/Especial/JC

Outro fator que o cozinheiro levou em consideração foi a margem de erro apertada, que se tornava um empecilho enorme, visto que o empreendedor trabalha com itens perecíveis e a produção é 100% artesanal e própria.



"A Casa Brasileira tem também o papel de apresentar sabores do Brasil que muita gente não conhece. Esse é o principal propósito da marca: mostrar que a culinária brasileira vai muito além do que normalmente imaginamos. E muito do trabalho de explicar o Brasil que tem na nossa cozinha se dá conversando com os clientes, o que não acontecia de maneira satisfatória atendendo um volume tão alto de pessoas em um único dia" , explica.

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Rebranding na cozinha

A mudança de endereço também trouxe novas opções para o cardápio. Vinicius diz que são sutis, embora marcantes.



Tapiocas e torradas passaram a ser preparadas na hora, e doces que já existiam no menu anterior foram repensados. Um deles, por exemplo, é o Cremosíssimo de Chocolate, servido junto a um creme de cumaru e flores frescas da estação. Além dos doces, salgados e cafés, o cardápio conta com opções de drinks, vinhos brancos e laranjas, com destaque para a BRS Lorena, variedade de uvas brancas desenvolvida pela Embrapa, que chegou à Casa Brasileira.

A Casa Brasileira fica na Miguel Tostes, nº 457 Fernanda Bigio Davoglio/Especial/JC



No mais, Vinicius diz buscar cada vez mais trabalhar com ingredientes diferentes, dentro do que consegue encontrar, tendo parceria com produtores que compartilham esse cuidado.



"Enquanto cozinheiro, estou me permitindo testes. Volta e meia preparo algum produto que não está no cardápio e coloco na vitrine, algum bolo, alguma torta, com o que encontro na feira, com o que leio em algum livro", exemplifica. No mais, Vinicius diz buscar cada vez mais trabalhar com ingredientes diferentes, dentro do que consegue encontrar,Volta e meia preparo algum produto que não está no cardápio e coloco na vitrine, algum bolo, alguma torta, com o que encontro na feira, com o que leio em algum livro", exemplifica.

Endereço e hprário de funcionamento

A Casa Brasileira está localizada no espaço colaborativo Limonata Hub & Gastrobar, na rua Miguel Tostes, nº 457, no bairro Rio Branco. O café opera de segunda a sábado, das 10h às 18h.