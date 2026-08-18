Orla de Ipanema ganha novo pub com foco no público familiar

É de frente para a orla de Ipanema, em uma região revitalizada há pouco tempo, que o A Beira 11640 se estabeleceu. O negócio recém-inaugurado opera como um pub voltado ao público familiar, oferecendo uma cartela especializada de drinks e um menu focado nos petiscos e porções.

Manuella Noschang é uma das empreendedoras que idealizou o estabelecimento. Proprietária de uma agência de marketing digital, ela desejava criar um novo projeto voltado para a área de eventos. De início, o plano era abrir uma casa de festas, mas o encontro do ponto na avenida Guaíba a fez recalcular a rota.

Na beira de Ipanema

" Quando nós achamos aqui, achamos perfeito, mas ele era muito grande para o espaço de eventos. Então surgiu a ideia de fazer um pub", compartilha.

Segundo a empreendedora, um fator primordial para a escolha da localização foi a vontade em contribuir para a revitalização de Ipanema após as inundações de 2024. "Percebemos que Ipanema precisava de um lugar diferente" , conta.

Espaço familiar

Com um investimento em torno de R$ 150 mil, o espaço ficou pronto para a inauguração em três meses. Buscando aproveitar o potencial que o imóvel já proporciona, a parte interna foi construída a partir de uma estética de mobília tradicional, incluindo sofás , cadeiras e mesas de diferentes formatos e estilos.

Mas, segundo a empresária, o ponto-chave do ambiente se revela na área externa, com o deck de frente para a beira de Ipanema.

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Como ambiente destaque, o deck chama a atenção dos clientes nos dias de sol Manuela Cassano/Especial/JC

"Essa integração com o rio, com o pôr do sol, é algo que a gente vende bastante" , aponta Manuella, acrescentando que este espaço propõe ser mais despojado.

Entre as principais estratégias implementadas dentro dos ambientes, as áreas kids são uma aposta para acolher o público familiar, com uma opção de espaço interno, pensando para dias de chuva.

O estabelecimento conta com dois espaços kids, um interno e um externo Manuela Cassano/Especial/JC

"Quero ter um espaço que seja acolhedor para as crianças, que os pais se sintam realmente à vontade de estarem aqui com a segurança de seus filhos estarem brincando tranquilamente e em segurança", detalha.

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Insumos locais

Com enfoque nos insumos artesanais e locais, o menu do A beira 11640 se destaca principalmente pelos petiscos, como aponta o chef Gilberto Victoria, responsável pela elaboração dos pratos. Segundo ele, a preferência por ingredientes locais é um dos pontos centrais da cozinha do estabelecimento.

"Nós queremos que pessoas da cidade inteira, se possível, do estado inteiro venham nos visitar, justamente para conhecer o que a gente tem de melhor aqui na nossa região", declara.

Tanto Gilberto quanto Manuella destacam as bruschettas de carne de panela ao molho de vinho, pelo valor de R$ 34,50, como o carro-chefe do estabelecimento.

As bruschettas de carne de panela ao molho de vinho, pelo valor de R$ 34,50,00, se destacam como o carro-chefe do estabelecimento. Manuela Cassano/Especial/JC

Já em relação aos drinks, o pub prioriza utilizar bebidas produzidas em Porto Alegre.

"Tudo muito local mesmo, ou seja, a cocteleria daqui, a gente não encontra em mais nenhum outro lugar do mundo", promete Manuella.

Entre os itens mais populares da cartela de drinks, o bartender Christian Hoffmann aponta o Sunset River, por R$ 39,90, com xarope de morango e hibisco, junto ao suco de limão.

"A ideia dele é que ele seja um drink doce, porém equilibrado com o cítrico, que ele possa trazer o dulçor dele sem desagradar o paladar", conta.

Para englobar todos os públicos à experiência proporcionada pela coquetelaria, os drinks não alcoólicos foram adotados. Como uma das opções com mais saídas, Manuella salienta o mojito sem álcool, por R$ 24,90.

O Sunset River R$ 39,90 e o mojito sem álcool R$ 24,90 estão entre os principais drinks do local Manuela Cassano/Especial/JC

Prospecções futuras

Entre os planos futuros do espaço, a empreendedora deseja iniciar a operação de um ambiente de eventos, que funcionará sob modelo de locação. " Loca o espaço, traz a sua alimentação, traz a sua bebida e traz o seu serviço e a gente oferece apenas o espaço", conta, destacando a independência que o espaço terá em relação ao pub.

Endereço e horário de funcionamento