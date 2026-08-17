Novo espaço em Porto Alegre combina cafeteria, coworking e escola de idiomas

Diferentes culturas e idiomas, café especial, coworking e salas de reunião são as principais frentes do Noster - Coffee, Coworking & Languages (@noster.co.oficial), novo espaço híbrido que chegou ao bairro Rio Branco. Quem está por trás da novidade é o casal de professores Juan Díaz e Thais Nicolini. Os dois se conheceram em Porto Alegre, mas vêm de lugares distintos. Juan é natural da Argentina, da província de Buenos Aires, enquanto Thais é gaúcha, de Passo Fundo.

Com forte apelo ao estímulo do intercâmbio de idiomas, o negócio nasceu como uma extensão de uma escola online de espanhol que gerenciam, mas também do que os uniu.



"Acabei conhecendo ela porque era a única que falava espanhol. Então, uma das propostas é a questão do idioma, que foi o que encontrou a gente", lembra Juan.



Agora presencialmente no número 438 da rua Cabral, o desejo foi outro: ter um local físico, mas que fosse muito além de uma escola de idiomas tradicional.



"A gente queria ter um espaço um pouco mais híbrido que nos proporcionasse possibilidade de fazer mais ações. É até difícil dizer o que que a gente é exatamente", diz de forma bem-humorada a empreendedora, que também é formada em Letras e mestre em Teoria da Literatura.

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Itens de padaria, como o próprio café, servem de cartão de visitas para fidelizar a clientela TÂNIA MEINERZ/JC

Café como cartão de visitas

O café, mais habitual no cotidiano, funciona como cartão de visitas para quem ainda não está familiarizado com o Noster.



"As pessoas chegam primeiro pela cafeteria. Tomam o seu cafezinho especial, conversam um pouco com a gente e depois conhecem nossos espaços", aponta Thais.



Eles servem um café especial de Minas Gerais com torra média e notas de chocolate e um cardápio com influência argentina, incluindo empanadas e medialunas. Mas o menu também conta com sucessos brasileiros, como cookies recheados, brownies e pão de queijo.



"Por enquanto, a gente está com um cardápio bastante argentino, por preferência do dono, mas também minha", brinca Thais, que arquiteta um novo cardápio para atender, no futuro, um prato de cada país.

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Cada ambiente, uma experiência

Subindo as escadas da Noster, há um segundo andar com duas salas. Uma que funciona como coworking, dedicada a quem precisa trabalhar, estudar ou ler. E outra, como sala de reuniões, voltada a encontros corporativos e grupos de trabalho.

O espaço ainda possui um jardim externo e um salão nos fundos do térreo destinado para atendimentos entre profissional e cliente, mas também de promoção de eventos com um número maior de pessoas, como palestras, minicursos, workshops.



Segundo Thais, um dos pontos que chama atenção no ambiente é o acervo literário disponível que compõe a aconchegante decoração da Noster em conjunto com as bandeirolas dos mais diversos países espalhadas por todos os cantos.



"Livros não faltam. Temos um acervo para que as pessoas também desfrutem de uma boa leitura. O pessoal pode escolher uma obra para ler em uma pausa de trabalho", sugere.

Um acervo literário fica disponível para quem frequenta o Noster TÂNIA MEINERZ/JC

Intercâmbio sem sair de Porto Alegre

O Noster está em soft opening desde abril, mas já recebeu um público expressivo. O gancho da Copa do Mundo, como conta Juan, movimentou a casa enquanto a Seleção Brasileira permanecia no torneio.



"As pessoas vinham antes para trabalhar e tomar um café, justamente para conseguir garantir um lugar na hora do jogo. Foi muito louco, lotou até a sala de reunião", lembra o argentino.



Mas a verdadeira Copa do Mundo do Noster é o Tándem Noster, evento que reúne brasileiros e estrangeiros para praticar diversos idiomas — como inglês, espanhol, italiano, alemão, entre outros. A próxima edição acontece no dia 21 de agosto.

"Sou brasileira e ajudo algum estrangeiro a falar português e, em contrapartida, também posso praticar os idiomas que eu tenho interesse", explica Thais.

A entrada é gratuita, e os clientes não têm a obrigação de consumir, mas caso queiram se sentir um pouco mais com vontade, Juan aconselha experimentar os drinks, vinhos e chopes que ficam a disposição durante o encontro.



No local, cada pessoa se identifica com um adesivo de bandeira colado na roupa, que permite a identificação do seu idioma e país do idioma que você gostaria de falar.



"Quem está aprendendo, às vezes não tem muita ocasião de prática real, de conversação. E é sempre um momento muito legal, recebemos gente de muitos lugares", enfatiza Thais.

Ser um espaço aconchegante foi um dos principais desejos dos empreendedores TÂNIA MEINERZ/JC

Endereço e horário de funcionamento

O Noster fica na rua Cabral, nº 438, no bairro Rio Branco. O espaço híbrido abre de segunda a quinta, das 11h às 18h; nas sextas, das 13h às 20h; já nos sábados, a casa abre mais cedo, às 9h, e vai até 20h.