Irmãs apostam em ateliê que mistura pintura com café na Zona Norte de Porto Alegre

Com enfoque na experiência artística e promoção do bem-estar, a Doce Rabisco começa a operar neste sábado (15), no bairro Higienópolis . O negócio busca funcionar como um ateliê, promovendo oficinas criativas voltadas, principalmente, para a pintura e o afeto, junto a um cardápio enxuto de cafés, drinks e opções de comida.

As irmãs Luciana Camara e Tatiana Hilbig formam a dupla de empreendedoras à frente da Doce Rabisco. Segundo Luciana, a marca se propõe a ser muito mais do que um negócio, mas é um reencontro da dupla com a arte que sempre esteve presente em suas vidas por conta de sua mãe, Rosângela Luz.

"Somos, desde sempre, apaixonadas pelo mundo da arte por conta da nossa mãe, ela é artista plástica" , conta Luciana.

Aposta na arte

A idealização do novo empreendimento ocorreu após a participação de ambas em experiências artísticas de pintura. Após uma oficina que elas realizaram em junho, no Tinta La Vida , o negócio começou a ser posto em prática. "Pensei que eu precisava fazer alguma coisa que tivesse esse viés artístico e também de evento, acolhimento e carinho. Receber as pessoas com um café, com um bolinho feito em casa", conta. Após uma oficina que elas realizaram em junho, no, o negócio começou a ser posto em prática. "Pensei que eu precisava fazer alguma coisa que tivesse esse viés artístico e também de evento, acolhimento e carinho. Receber as pessoas com um café, com um bolinho feito em casa", conta.

Luciana afirma que pediu demissão após 16 anos trabalhando no mesmo local para se dedicar apenas ao novo projeto. "Faz pouquíssimo tempo que a gente deu essa virada de chave. Minha irmã segurou a minha mão e disse 'vamos'", lembra.

Oficinas Itinerantes

Após a decisão de investir no projeto, Luciana e Tatiana iniciaram um processo de pesquisa para entender a nova empreitada.

Como ideia para validar o modelo de negócio, as empreendedoras apostaram em oficinas itinerantes, como a de pintura em taças.

Como forma de sondar o novo modelo de negócio elas iniciaram oficinas intinerantes Doce Rabisco/Divulgação/JC

"Estamos recebendo um retorno muito legal de quem participa, que é o que está nos motivando bastante", conta Luciana.

Ela ainda detalha que a agilidade para colocar o negócio em funcionamento ocorre, principalmente, por conta da alta demanda do momento por oficinas e experiências artísticas.

Já como principal desafio a idealizadora destaca a falta de experiência com o empreendedorismo, mesmo que ambas as irmãs já tenham vivências no setor de eventos. "Empreendedorismo é o que tá dando medo. Mas estamos fazendo cursos e querendo aprender cada vez mais para fazer o negócio dar certo", detalha.

Segundo ela, um outro fator motivador para agilizar o processo de empreender foi a vontade de promover o bem-estar para outras pessoas.

"A ideia é que a pessoa não precisa ter nenhuma experiência de pintar, nem de nenhum tipo de técnica, é só chegar lá e ser feliz com a sua peça", destaca Luciana.

Uma segunda casa

O espaço físico da Doce Rabisco abrirá as portas neste sábado (15). O conceito de bem-estar que as irmãs buscam promover em suas oficinas será integrado a esse novo local.

"Nossa ideia é que seja um ateliê que funcione sem horário de agendamento, onde a pessoa pode chegar, escolher o que ela quer pintar. Qualquer rabisco está tudo certo, porque a questão é que você tem que se divertir."

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Entre as oficinas e atividades que estão sendo organizadas para compor a cartela do ambiente estão a pintura de telas, pintura em cerâmica fria, oficina de velas, pintura em peças de gesso e pintura de taças.

A pintura em taças já está presente nas oficinas e terá espaço após a abertura da loja Doce Rabisco/Divulgação/JC

A ideia da dupla é incrementar um cardápio enxuto de drinks, cafés e comidas às experiências oferecidas. "Queremos servir junto uma alimentação, a gente vai ter opções de café e de mini brunch também Inclusive, vai ser tudo feito por nós", conta.

A ideia central é manter as oficinas também, integrando os eventos ao viés artístico em ambas as modalidades, tanto as oficinas itinerantes, quanto o ponto físico da loja.

"É bem ligado à arteterapia mesmo. Focado principalmente no bem-estar da pessoa e não na questão só da alimentação ou da técnica em si de pintura", explica Luciana.