Cafeteria mineira que une café e pintura de cerâmica chega a Porto Alegre

Uma palavra vem guiando o empreendedorismo nos últimos anos: experiência. Os negócios entenderam que vender produtos e serviços já não é mais o suficiente para captar clientes, principalmente o público mais jovem. Da pequena padaria de bairro às grandes marcas globais, negócios passaram a apostar em ações que exploram o sensorial para chamar atenção do público, que provavelmente irá compartilhar em suas redes sociais o que experienciou.

Em um mundo acelerado, aqueles que apostam em experiências compartilhadas e que prometem um momento para se desconectar viram espaços de encontros entre casais, familiares e amigos. Na próxima segunda-feira, 20 de julho, é celebrado o Dia da A mizade. A data se torna uma oportunidade para essas operações que apostam em diferentes possibilidades de conexões entre as pessoas.

Entre os negócios está o Tinta la Vida . É com ênfase na criatividade que a franquia originária de Minas Gerais chega a Porto Alegre. O estabelecimento propõe uma experiência que mescla cafeteria e arte por meio da pintura de cerâmicas em um ambiente pensado para ser aconchegante e independente das telas de celulares. De forma integrada à vivência criativa, o empreendimento oferece um cardápio que conta com doces e salgados.

Fundado em 2024, na cidade de Belo Horizonte pela empreendedora Danielle Rodrigues , o Tinta la Vida, nasce de uma inspiração em cafés europeus e norte-americanos que carregam conceitos semelhantes.

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Empreendedorismo entre amigas

A chegada da franquia em Porto Alegre foi proporcionada por uma amizade de longa data. Karoline Seixas, a sócia à frente da operação de Porto Alegre, é amiga de Danielle desde a faculdade, assim como as outras pessoas à frente das franquias em outras cidades. " São mineiras indo para as capitais brasileiras, levando esse gostinho mineiro, tanto no café quanto no pão de queijo e no jeito que a gente trabalha" , detalha.

Segundo Karoline, essa amizade entre as franqueadas representa um passo importante para sua trajetória empreendedora, sendo Danielle responsável por incentivar as amigas a iniciarem nesses mercados, mesmo sem experiências anteriores. "É uma história superbacana de muito incentivo e de coragem entre amigas" , conta Karoline.

Atualmente, o Tinta La Vida conta com franquias em Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e agora, em Porto Alegre.

Capital de potencial

Antes de empreender, Karoline costumava atuar no RH de uma empresa do ramo calçadista em Belo Horizonte. Ela visitava frequentemente a filial gaúcha dessa empresa. Segundo ela, foi rápida a percepção de potencial que Porto Alegre tinha para comportar uma nova franquia do Tinta la Vida.

"Era uma boa Capital e eu vi que ela era conhecida também por ser um lugar onde é aceita inovação. Vindo aqui, vi que as pessoas tinham essa cultura de ficar na rua e nos cafés."

Após escolher a localização da nova franquia em dezembro de 2025, Karoline se estabeleceu em Porto Alegre em fevereiro. O Tinta la Vida abriu as portas no dia 4 de junho, após alguns meses de planejamento, e com convite para influenciadores visitarem o local.

"Desde esse primeiro dia, o pessoal já começou a postar alguma coisa nas redes sociais. Já ficou cheio", conta.

Cerâmica e Café

Trabalhando com esquema de reservas, a casa tem estado lotada aos finais de semana, sendo possível realizar atendimentos sem agendamento prévio somente de terça-feira a quinta-feira.

"Todas as idades, famílias, amigos, amigas, casais, todo mundo pode vir. Desde a criança que adora até os adultos com os amigos. É um lugar para literalmente para todo mundo", enfatiza.

Após a chegada, o cliente realiza a experiência, que possui duração de duas horas. Tudo inicia com a escolha de uma peça de cerâmica para realizar a pintura. As peças disponibilizadas são de uma empresa pertencente à mesma franquia, a Terra la Vida.

"As ferramentas, pincéis, tintas. Tem todas ferramentas disponíveis na experiência", explica. Após a finalização, existem processos internos que são realizados, como a esmaltação e ida ao forno, de modo que a peça fica pronta para retirada 15 dias após a pintura.

O valor da experiência é cobrado por pessoa, existindo três categorias baseadas na escolha entre as opções de cerâmicas a serem pintadas. As peças menores podem ser adquiridas pelo valor de R$ 108,00 , as intermediárias, que abrangem uma quantidade um pouco maior, custam R$ 168,00, e as grandes, que possuem mais detalhes, R$ 208,00.

O Tinta la Vida conta também com um cardápio que, segundo a empreendedora, é mais enxuto , já que foi pensado para que as pessoas possam consumir à parte enquanto pintam. Entre os itens, destaca-se o pão de queijo, que sai por R$ 12,00 com quatro unidades. Nos doces, o Bolo Chocolatudo custa R$ 22,00. Já na parte de bebidas, o local aposta no café especial proveniente de uma fazenda em Minas Gerais. O café coado custa R$ 8,00.

Endereço e horário de funcionamento