Apostando no turismo rural, negócio em Viamão oferece experiência com lhamas e alpacas

Nativas da Cordilheira dos Andes, lhamas e alpacas encontraram um novo lar longe de casa. Em uma propriedade de 73 hectares em Viamão, na Região Metropolitana de Porto Alegre, o Lhamastchê se tornou um espaço voltado à criação, ao bem-estar animal e ao turismo rural.

Integrado à rota turística do município, o local oferece experiências de contato com lhamas, alpacas e outros animais, além de atividades voltadas ao descanso e à conexão com a natureza. A proposta é que os visitantes desacelerem a rotina e aproveitem o ambiente cercado por áreas verdes e uma lagoa. Segundo uma das proprietárias do empreendimento, Dagmar Silveira, o principal objetivo sempre foi criar um refúgio para os animais e, ao mesmo tempo, proporcionar momentos de tranquilidade aos visitantes.

"É um projeto montado para eles. Criamos tudo pensando no autossustento dos animais. No início, não imaginávamos que teria essa proporção", conta Dagmar. Embora o projeto turístico tenha sido inaugurado há apenas nove meses e faça parte da rota oficial de turismo de Viamão há cerca de dois meses, a propriedade pertence à família há aproximadamente 40 anos.

Sempre digo que cabeça parada adoece. Sempre gostei do trato com os animais e queria me dedicar a algo que realmente me realizasse”, comenta a proprietária. A proposta é que os visitantes desacelerem a rotina e aproveitem o ambiente cercado por áreas verdes e uma lagoa NATHAN LEMOS/JC Até 2019, Dagmar trabalhava na área de Tecnologia da Informação do escritório de contabilidade da família, em Porto Alegre. Após encerrar esse ciclo profissional, decidiu mudar-se definitivamente para o sítio e transformar a paixão pelos animais em um novo propósito de vida. "Sempre gostei do trato com os animais e queria me dedicar a algo que realmente me realizasse”, comenta a proprietária. Atualmente, ela é responsável pelos cuidados diários dos animais. A rotina começa às 4h30min, quando inicia o manejo da propriedade. Apesar de contar com o apoio de três veterinários especializados em grandes animais, pequenos animais e aves, é Dagmar quem acompanha de perto toda a criação.

Paixão pelas lhamas e alpacas começou em viagem

O marido de Dagmar, Valtuir Silveira, também administra o empreendimento. A história da família com as lhamas começou em 2016, durante uma viagem do casal pela Bolívia e pelo Chile. Encantados com os animais, decidiram iniciar uma criação no Brasil. Após cinco anos, conseguiram trazer, em 2021, quatro fêmeas e um macho do norte da Argentina. Foi a partir desse primeiro grupo que nasceram Francisco e Aparecida, filhotes que hoje são as grandes estrelas das visitas.

Francisco, de um ano e oito meses, é considerado o xodó do Lhamastchê. Extremamente dócil, participa da experiência de interação com os visitantes e costuma acompanhar Dagmar pela propriedade como se fosse um cachorro. Ao todo, o Lhamastchê possui atualmente 25 lhamas.

As alpacas chegaram mais tarde. Os primeiros animais foram importados do Peru e, hoje, o local conta com quatro animais adultos. “ Em fevereiro de 2026, nasceu o Pitoco, nossa primeira alpaca gaúcha ”, relata Dagmar, acrescentando que o filhote já participa das visitas e deve substituir futuramente Natalino, outra alpaca que representa o empreendimento em feiras e eventos de turismo. Segundo a empreendedora, neste ano, chegaram mais 10 lhamas da Bolívia na propriedade.

Dagmar detalha que o custo médio de uma alpaca fica entre R$ 20 mil e R$ 25 mil, no entanto, filhotes de alto padrão, como o Pitoco, podem ter um valor de mercado entre R$ 30 mil e R$ 40 mil. Já as lhamas são geralmente mais baratas que as alpacas, custando até R$ 15 mil. Somente com alimentação, o gasto mensal da propriedade chega a aproximadamente R$ 5 mil em ração.

Além das lhamas e alpacas, o Lhamastchê abriga centenas de outros animais. São mais de 200 pavões, emas, cavalos, coelhos, galinhas, cães, gatos e outras espécies, sendo muitos deles adotados. Uma das moradoras mais conhecidas é Maria, uma ema que nasceu de forma curiosa. "Ganhei alguns ovos de ema de presente e um deles acabou chocando. Hoje, a Maria já colocou 25 ovos. Desses, nasceram nove filhotes e cinco sobreviveram."

Pé na grama para experienciar o descanso

Mais do que visitar os animais, a proposta do Lhamastchê é proporcionar uma experiência de descanso. Logo na entrada, uma placa convida os visitantes a tirarem os sapatos para caminhar descalços pelo gramado durante o verão.

" A ideia é esquecer a correria da semana e relaxar. No verão, é muito engraçado, porque todo mundo acaba andando descalço pela propriedade ”, conta Dagmar. O carro-chefe do empreendimento é o piquenique. Os visitantes reservam uma cesta e escolhem um dos diversos espaços da propriedade para aproveitar a tarde observando o pôr do sol às margens da lagoa.

Além dos piqueniques, o espaço oferece visitas guiadas, almoço rural, chá da tarde, passeios a cavalo, passeio de pedalinho no lago, pescaria, sessões de yoga, pilates e massagens relaxantes. As experiências variam entre R$ 30,00 e R$ 120,00.

A propriedade também disponibiliza hospedagem em uma casa com vista para a lagoa e para as lhamas e alpacas, chamada de Casa das Alpacas — disponível na plataforma Airbnb —, locação de churrasqueiras, salão para eventos, espaço para ensaios fotográficos e, em breve, cabanas para hospedagem e um quiosque.

A empreendedora explica que o número de visitantes é controlado para preservar o bem-estar dos animais. São disponibilizados cerca de 40 ingressos por dia, que devem ser reservados através do WhatsApp do Lhamastchê.

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Segundo Dagmar, o público já vem de outros estados. "Estamos recebendo famílias de São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Pernambuco e Salvador. Muita gente está incluindo Viamão no roteiro de viagem para viver essa experiência”, comenta a empreendedora, afirmando que o incentivo da Secretaria de Turismo da cidade contribui para a organização do negócio.

Além de incentivar o turismo rural, o empreendimento fortalece os produtores e demais empreendedores locais. A loja de souvenirs reúne artesanato da região, produtos personalizados confeccionados no próprio ateliê do Lhamastchê e vinhos produzidos por pequenos empreendedores de Viamão.

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