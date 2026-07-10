Operando há 57 anos no Menino Deus, sapataria passa por sucessão familiar

Em meio a prateleiras tomadas por botas, tênis e sapatos à espera de conserto, a cena da tradicional Sapataria Modelo , no bairro Menino Deus, contradiz a ideia de que as antigas sapatarias desapareceram. Ali, cerca de 30 pares passam pelas mãos da equipe todos os dias. Mais do que um negócio que resiste ao tempo, a empresa vive um momento raro: a sucessão familiar já está em andamento .

Fundada em 1969 , a sapataria atravessa quase sete décadas de história sob o comando de Vitor Barth, hoje com 87 anos. Aos poucos, ele divide a administração e o trabalho com o neto Hiago Barth, 28 anos, e outros familiares, garantindo que um ofício cada vez mais raro continue vivo.

Para Vitor, a sapataria nunca foi apenas uma fonte de renda. "É um filho” , resume, emocionado. Olhando para uma fotografia da família colada em um dos armários da pequena sala onde uma parte dos consertos acontece, em lágrimas o empreendedor admite que o negócio familiar tem um espaço especial nas lembranças.

A história começou cedo. Desde 1953, Vitor já trabalhava como sapateiro em Novo Hamburgo, principal polo calçadista do País. Alguns anos depois decidiu abrir o próprio negócio em Porto Alegre. Ao longo das décadas, viu o bairro crescer, clientes envelhecerem e gerações inteiras passarem pelo balcão . Muitos já não estão mais vivos. "Não tem um cara aqui nesta zona que seja mais velho que eu. E estou aqui resistindo”, afirma Vitor, garantindo que ainda tem saúde de sobra. “O meu único problema é chorar muito”, brinca.

A sapataria também ajudou a construir outra história: a da própria família. Dos quatro filhos, dois seguiram na profissão . Entre os nove netos, Hiago assumiu o desafio de manter o negócio funcionando e adaptá-lo aos novos tempos. A tradição vai além da loja do Menino Deus. O pai de Hiago é sapateiro em Garopaba (SC), enquanto um tio mantém uma fábrica em Novo Hamburgo. "É uma família de sapateiros", diz Hiago.

A escolha pela profissão, no entanto, não foi planejada. " Cresci aqui dentro. Estou aqui há 28 anos . Fui tomando gosto, aprendendo, aprimorando coisas pela internet e conhecendo o trabalho de sapateiros”, conta Hiago, que trabalha no local desde os 16 anos.

Formado em geografia, o neto de Vitor chegou a trabalhar na área, mas percebeu que a sapataria oferecia estabilidade financeira e qualidade de vida superiores às encontradas na profissão."A sapataria sempre foi minha fonte de renda. É um ambiente familiar e hoje acaba sendo uma renda melhor do que a do geógrafo”, garante o sucessor.

Vitor conta com orgulho a trajetória da família no segmento Dani Barcellos/Especial/JC

Enquanto muitos imaginam que o conserto de calçados vive seus últimos dias, a rotina da empresa conta outra história. O principal serviço deixou de ser o tradicional sapato para dar lugar aos tênis. " A maior procura hoje é por reforma de tênis : colagem, costura e troca de solado. Tem muito serviço que outros sapateiros já não fazem mais”, comenta Hiago.

A mudança acompanha transformações no mercado. Vitor lembra que precisou convencer clientes de que o solado de borracha era melhor do que o de couro e viu o salto alto perder espaço para o conforto dos tênis. Também acompanhou a chegada da internet, das redes sociais, ferramentas que hoje ajudam a atrair um público que sequer sabia que sapatarias ainda existiam.

" O público jovem precisa aprender primeiro que existe sapataria. Muita gente se surpreende quando descobre ”, conta Hiago. A capacidade de adaptação sempre fez parte da trajetória da empresa. Vitor chegou a trabalhar como sapateiro nos Estados Unidos durante uma visita à filha, que mora há mais de 30 anos na Califórnia. Conheceu colegas de profissão, viajou ao México e voltou com uma visão diferente sobre o mercado.

Houve ainda uma época em que o empreendedor produzia sandálias sob medida para escolas de samba de Porto Alegre. Janeiro e fevereiro, que hoje costumam ser meses mais tranquilos, já foram períodos de trabalho intenso.

A Sapataria Modelo fica na rua General Caldwell, nº 1227 Dani Barcellos/Especial/JC

O negócio continua

A sucessão acontece de forma gradual. Hiago e dois tios passaram a organizar a administração e as finanças para preparar a próxima etapa da empresa. "Estamos na fase de organizar as contas para fazer uma transição tranquila”, relata.

Essa continuidade é justamente o que diferencia a Sapataria Modelo de muitos concorrentes. Vitor observa que, sempre que um sapateiro conhecido se aposenta ou morre, a loja costuma fechar definitivamente por falta de sucessores. " Tive a sorte de os filhos gostarem. A maioria das sapatarias fecha porque não tem quem continue ”, explica.

O futuro da empresa parece encaminhado, mas há um outro tipo de sucessão que ainda não aconteceu e rende risadas entre avô e neto. Pai de quatro filhos e avô de nove netos, Vitor diz que agora aguarda a chegada dos bisnetos. Enquanto eles não aparecem, sobra espaço para os cachorros da nova geração.