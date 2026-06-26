Mais de 500 cafés gelados ao mês: cafeteria que une Minas Gerais e EUA celebra dois anos em Porto Alegre

Operando há dois anos no Bom Fim unidade recém-inaugurada no Moinhos de Vento Uai Why (@uaiwhy.poa) conquistou os porto-alegrenses com os cafés gelados e com os pães de queijo. Agora, o negócio aposta em uma nova frente, vendendo dois rótulos autorais de cafés especiais. A cultura mineira e a norte-americana se encontraram em Porto Alegre e se transformaram em negócio.e com uma, oconquistou os porto-alegrenses com os cafés gelados e com os pães de queijo. Agora, o negócio aposta em uma nova frente, vendendo dois rótulos autorais de cafés especiais.

À frente da operação estão os empreendedores Claudenir Ferreira, mais conhecido como Clau, natural de Minas Gerais, e Kylie Ferreira, de Illinois, nos Estados Unidos. Hoje, entre as duas unidades, o negócio registra a venda de mais de 500 cafés gelados e de pães de queijo por mês, comportamento que surpreende o empreendedor. " A gente está na ponta do País, no estado mais frio, e vendemos muito café gelado. Temos em torno de 16 cafés gelados, é uma das cartas mais extensas da cidade . No inverno, temos a versão quente, mas, mesmo no frio, vendemos bastante café gelado", conta Clau.

O negócio começou a ser concebido pelo casal em 2023, enquanto passavam uma temporada nos Estados Unidos. Foi a partir daí que veio a ideia de misturar as duas culturas, proposta que fica clara no trocadilho que batiza o negócio. " O Uai Why é uma cafeteria que a gente teve a ideia de reunir um pouquinho das nossas culturas. Temos um cardápio mais enxuto, mas que foca muito nos pães de queijo, cafés gelados e a limonada americana como base", explica Clau, destacando outros quitutes que transportam os porto-alegrenses direto para as referências gastronômicas de Kylie.

"A gente tem a apple pie, que é a receita da avó da Kylie, que ela e a mãe continuam fazendo. É uma tortinha de maçã verde que é muito gostosa para tomar com um cafezinho passado. Tem o banana bread, que é um bolo de banana e baunilha, basicamente, que você olha e não dá nada por ele, mas é um bolo bem diferente. Temos os cookies, os cafés gelados, e a limonada de limão siciliano à americana."

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Aposta no café especial

Neste ano, além da abertura da segunda unidade, o Uai Why apostou também na torra de um café especial próprio. Os dois rótulos foram lançados no Caféstival, evento que celebrou o café especial no início de junho em Porto Alegre. A proposta, afirma Clau, é aproximar o público de um café de qualidade. "Começamos com dois rótulos, e a ideia é um café com um sensorial mais fácil de entender, para alguém que está começando, migrando de um café extraforte para um especial. Um café não tão excêntrico, mas ainda assim de extrema qualidade, vindo de Minas", define o empreendedor.

Os dois rótulos que deram início à nova frente celebram a família do casal. " Um é chamado Vera Lúcia e o outro Tootsie. Vera Lúcia é a minha mãe, consequentemente meu café favorito do Uai Why, e Tootsie é a avó da Kylie, precursora da torta de maçã que a gente vende", conta Clau, sobre a homenagem.

Quitute tradicional de Minas

Além dos cafés gelados, os pães de queijo — um dos quitutes mais clássicos da gastronomia mineira — completam o menu. São 10 opções de sabores no cardápio, reunindo versões doces e salgadas, no valor de R$ 16,50. Milho verde com queijo colonial, pernil suíno, paçoca cremosa, queijo coalho e mel e goiabada estão entre os sabores. Já na parte das bebidas, há lattes de crème brûlée, por R$ 23,90, uma versão de café gelado de s'mores — receita típica norte-americana de marshmallow tostado com chocolate —, além de sabores mais clássicos como avelã com chocolate e caramelo salgado. Neste período de temperaturas mais baixas, as bebidas também estão disponíveis na versão quente. O cardápio conta ainda com as limonadas, chás, sodas italianas e drinks, como o vodka lemonade e o peach lemonade.

Escolha por empreender em Porto Alegre

Empreendendo há dois anos na capital gaúcha, Clau compartilha suas percepções sobre a cidade escolhida pelo casal para abrigar o negócio. "Gosto muito de Porto Alegre, porque é uma cidade menor, uma energia quase de província. É uma capital, tem tudo que preciso, mas eu consigo fazer uma coisa na zona sul e depois encontrar alguém na zona norte. Essa praticidade que a cidade oferece ajuda muito na nossa estrutura enquanto negócio. Porto Alegre é uma capital prática", define o empreendedor, que percebe no orgulho pela própria terra uma conexão entre Minas Gerais e o Rio Grande do Sul. " Essa identificação com a própria terra, de ter orgulho de onde estou pisando, tem muito nos dois lados. Ainda que o gaúcho tenha um bairrismo um pouquinho a mais, as culturas se encontram nesse lugar de ter orgulho de onde a gente pertence", diz.

Mesmo com uma unidade recém-inaugurada, o Uai Why já traça novos planos de expansão. Clau conta que, no próximo semestre, a marca deve ser encontrada em mais um ponto de Porto Alegre. " A gente tem novidade para o próximo semestre, que ainda está nos detalhes. Vem spoiler dos próximos capítulos. É um projeto mais ambicioso, maior, com uma ideia de expandir mais o leque do negócio, e nós estamos superanimados", revela.

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Endereço e horário de funcionamento do Uai Why