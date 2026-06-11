Lista: 10 lugares para assistir a Copa do Mundo em Porto Alegre

A Copa do Mundo FIFA 2026 marca a 23ª edição do torneio, conhecido por movimentar, além do cenário esportivo, os setores comerciais e culturais do País. Em Porto Alegre, muitos negócios deixam de lado as atividades convencionais para focar em programações e eventos especiais para o momento. Por isso, o GeraçãoE listou 10 lugares e eventos de Porto Alegre para curtir a Copa do Mundo.

1. Janela Bar

Janela Bar (@janelabar.brasil) Os bares vão transmitir os jogos do Brasil na Copa do Mundo, assim como outras partidas escolhidas. Para o público que pensa em curtir a copa com drinks e hambúrguer, opropõe um cardápio especial para a Copa do Mundo, com cinco hambúrgueres inspirados em diferentes países e cinco drinks especiais.

• Endereço: Confira a localização de todas as unidades em tinyurl.com/mtvf7s9p.

2. Restaurante Origens

O restaurante Origens (@origensrestaurantedoubletree), localizado no Shopping Pontal, pode ser a opção para quem deseja curtir a Copa e aproveitar a ambientação de um restaurante. As transmissões dos jogos do Brasil acontecerão no espaço interno do restaurante, que conta com vista para o Guaíba. O cardápio será especial, inspirado no inverno e nas festas juninas. As reservas podem ser feitas através do Sympla para os jogos da fase de grupos.

• Endereço: avenida Padre Cacique, n°2893, Praia de Belas.

3. Espartano Skatepark

O Espartano Skatepark (@espartanoskatepark), conhecido por sua tradicional pista de skate, pretende transmitir todos os jogos do Brasil. A iniciativa propõe conexão com correspondentes direto dos Estados Unidos e com a central do Espartano em Florianópolis. Para o primeiro jogo da seleção brasileira no próximo sábado (13), a casa já divulgou programação, que conta com música ao vivo, no pré e no pós-jogo.

• Endereço: avenida Protásio Alves, n° 3839, bairro Petrópolis.

O Espartano Skatepark contará com música ao vivo, no pré e no pós jogo. Instagram/Divulgação/JC

4. Arena N°1

O evento Arena N°1 (@arenan1br) chega a Porto Alegre para a Copa do Mundo e pode ser a opção para quem busca variedade, oferecendo para além da transmissão dos jogos do Brasil, atrações musicais . Há diferentes possibilidades de ingresso , sendo gratuita a entrada na Arena mediante retirada de ingresso e doação de 1kg de alimento não perecível. As atividades ocorrem no tradicional Parque Harmonia, no bairro Praia de Belas. O evento já tem datas marcadas para todos os jogos da fase de grupos.

• Endereço: avenida Edvaldo Pereira Paiva, n° 63, bairro Praia de Belas.

5. Brita

O Brita (@britapoa), localizado no bairro Cidade Baixa, disponibiliza programação especial para a Copa, com transmissão de todos os jogos do Brasil acompanhada de cardápio especial para a ocasião. Junto a isso, a programação contará com lojinhas de camisa de futebol, DJsets e flash tattoo. A entrada nos eventos ocorrerá mediante compra de ingressos.

• Endereço: Rua General Lima e Silva, n°1037, bairro Cidade Baixa

Copa do Mundo: o que negócios podem e não podem fazer no marketing LEIA TAMBÉM >

A programação contará com lojinhas de camisa de futebol, DJ´sets e flash tatto Instagram/Reprodução/JC

6. Sofia Karaoke

Sofia Karaokê (@sofiakaraoke) transmissões dos jogos do Brasil e do Japão. Além das partidas, durante o evento esportivo, cada dia da semana conta com dose dupla de uma bebida diferente. Já nos dias de jogos, clientes que forem com camisas do Brasil ou Japão irão ganhar uma caipirinha de cortesia. No bairro Moinhos de Vento, opromove uma Copa de Mundo comAlém das partidas, durante o evento esportivo, cada dia da semana conta com dose dupla de uma bebida diferente. Já nos dias de jogos, clientes que forem com camisas do Brasil ou Japão irão ganhar uma caipirinha de cortesia.

• Endereço: rua Comendador Caminha, n° 348, bairro Moinhos de Vento.

7. Giro Bar

Giro Bar (@girobarpoa) drinks e cardápio com opções autorais e promoções para os dias de jogos. Localizado na Rua João telles, o, trabalha em conjunto com outros bares da rua para as programações da Copa do mundo. Além da transmissão dos jogos do Brasil, terão



• Endereço: rua João Telles, n° 541, bairro Bom fim.

Além das transmissões, o Giro Bar oferta cardápio autoral nessa Copa do Mundo Giro Bar/Divulgação/JC

8. The Soccer Point

The Soccer Point (@thesoccerpointoficial) Casa Vetro (@casavetro) promete um ambiente temático e com clima de estádio, regado de chope gelado e boa gastronomia. Os jogos serão exibidos em grandes telões. Em jogos do Brasil na fase de grupos, a atração musical ficará por conta do Grupo Chocolate. Febre no Mundial de 2014, oestá de volta. Desde o primeiro confronto entre México e África do Sul até a grande final, em 19 de julho, aOs jogos serão exibidos em grandes telões. Em jogos do Brasil na fase de grupos, a atração musical ficará por conta do Grupo Chocolate. A casa abre às 15h e vai até as 2h. O ingresso para a abertura é R$ 50,00, e para os jogos do Brasil, R$ 80,00, com a possibilidade de adquirir o passaporte para toda a fase de grupos pelo valor de R$ 180,00 — inclui taxas.

• Endereço: avenida Veríssimo de Amaral, nº 110, bairro Jardim Europa.

9. Buteco do Leite

Samba, brasilidade e clima de boteco durante a Copa do Mundo. Assim foi idealizado o Buteco do Leite (@butecodoleite) , empreendimento do Grupo Leiteria que vai transmitir os jogos do Brasil na Copa do Mundo. O diferencial que a casa promete é um chope extremamente gelado , servido em canecas a -40°C, com ultracongeladoras e chopeiras de última geração.

• Endereço: avenida Nova York, nº 65, bairro Auxiliadora.

Tiago Leite prepara a abertura do Buteco do Leite, sua nova operação pensada para a Copa Dani Barcellos/Especial/JC

10. Levedura Brewpub

No Menino Deus, o Levedura Brewpub (@levedurabrewpub) reúne ingredientes clássicos de um bom pré-jogo: cerveja produzida na própria casa, sinuca, Fla-Flu, hambúrgueres e pizzas artesanais. A partir das 17h, o pub abre as portas para transmitir os jogos da Seleção Brasileira.

• Endereço: rua General Caldwell, nº 958, no bairro Menino Deus.