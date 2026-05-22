Novo bar aposta na movimentação das ruas e no ecossistema de negócios do Bom Fim

Localizado na rua General João Telles, próximo ao Parque Farroupilha, está o Giro Bar, um negócio que opera há dois meses reunindo o movimento das avenidas próximas e do Bairro Bom Fim. Ocupando o espaço da calçada, o local foi nomeado pensando no movimento e no público diverso que atende, ofertando cardápio autoral, bebidas e promovendo eventos.

"Um bar que saiu de uma mesa de bar"

Motivados pela movimentação da rua João Telles, os amigos, e agora sócios, Leo Hudson e Ramiro Castro, inauguraram o Giro há apenas 2 meses. A idealização do empreendimento surgiu pouco tempo antes, enquanto estavam sentados na mesma calçada, que atualmente comporta toda a movimentação do negócio.

A partir da possibilidade de venda do ponto, onde operava outro bar, eles começaram a colocar as ideias em prática, não só como empreendedores, mas também como frequentadores de longa data da “calçadinha do Bom Fim”.

“Por isso que a gente fala que foi um bar que saiu de uma mesa de bar”, explica Leo. Pouco tempo depois, o advogado Augusto Caye, colega de Ramiro, entrou para a sociedade.

A ideia de abrir um bar não estava nos planos de Leo. O gastrólogo, que está à frente das operações cotidianas do negócio, já tinha experiência no ramo com a sua antiga confeitaria, a ADoceArte. “Sempre gostei de cozinhar e sempre quis me manter cozinhando, perto do ramo alimentício. O plano de ter um bar era um plano mais lá para os 50 anos, mas ele chegou antes”, conta.

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Negócio de calçada

A localização foi um dos fatores principais na escolha de realizar o investimento. Como clientes frequentes das operações da região, os sócios conheciam o potencial de captação do público vindo de pontos próximos. “ Tem muita gente passando, tem muito movimento, é uma rua que tem muita vida pelos bares e pelas pelas festas ”, percebe o chef. O Giro também conta com a proximidade do Auditório Araújo Viana, que recebe shows durante todo o ano. “Às vezes, é quarta-feira que está explodindo de gente, porque tem um show bem grande”, comenta.

A presença do público depende de um fator comum em algumas regiões da cidade, a calçada . O negócio se encontra próximo a mais três bares, formando um ecossistema de empreendimentos que reconhecem sua codependência. “Existe um apoio mútuo entre todos, sabendo que ninguém vai vir sozinho aqui para o bar do Giro, as pessoas vêm para a João Telles”, enfatiza Leo.

No intuito de manter o espaço da calçada movimentado, os quatro bares promovem eventos e shows para manter o ambiente frequentado. O Giro Bar participa impulsionando o Samba da João Telles, que acontece de 15 em 15 dias. Os empresários também costumam contratar um DJ nas sextas-feiras, que toca na parte interna do local.

Presença digital

Mesmo em pouco tempo de operação, o projeto possui destaque nas redes sociais, através da criação de conteúdo original. A marca optou por investir em um quadro para redes sociais o 'Gira que eu te escuto'. O bate-papo apresentado pela criadora de conteúdo Julia Wischral, aposta em conversas descontraídas com os clientes na calçada . Segundo Camila Menezes, social media do Giro Bar, a estratégia tornou-se um bom atrativo para o empreendimento. “O ponto principal da ideia do ‘Gira que eu te escuto’ é que os clientes se tornassem protagonistas. A gente promove essa conversa, como um bate-papo para a gente conseguir demonstrar mais ou menos o que acontece no dia a dia aqui”, explica.

Com um investimento de cerca de R$ 180 mil, os empresários apostaram em equipamentos e reformas, que necessitaram de dois meses de trabalho. O local já conta com cozinha, banheiro e espaço interno, um grande diferencial em relação aos negócios próximos.

Na área da gastronomia, a especialidade de Leo, o cardápio foi pensado para oferecer praticidade. “Se a pessoa quiser comer em pé, ela consegue. Se ela quiser comer sentada e compartilhando, ela também consegue. Até mesmo a pizza, o cliente pode segurar a bandeja na mão e compartilhar com seus amigos”, detalha.

Entre as opções mais populares estão as empanadas, que custam R$ 12,00 a unidade e R$ 32,00 três unidades. A cerveja de litrão, um item muito consumido pelos clientes, pode chegar a custar R$ 20,00. Existem opções de doces, que são vendidas sob o mesmo nome da antiga confeitaria do empreendedor, que ofertam trufas a R$ 8,00 a unidade.

Como clientes frequentes dos bares da região, os sócios conheciam o potencial de captação de público vindos de locais próximos Manuela Cassano/Especial/JC

Endereço e horário de funcionamento