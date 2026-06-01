01 Junho 2026

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Boteco inspirado pela Copa do Mundo é novidade do Grupo Leiteria em Porto Alegre

O Buteco do Leite abriu as portas na última semana em Porto Alegre

Saiba mais aqui Tem novidade em Porto Alegre em clima de Copa do Mundo e de boteco. Localizado na avenida Nova York, o Buteco do Leite abriu as portas nesta semana com a proposta de levar para região o autêntico clima de boteco. Uma das apostas da operação são os telões para transmissões de jogos, pensados especialmente para a Copa do Mundo.

