Dois anos depois da enchente, empreendedora retoma doceria no Moinhos

True Bites (@truebites.co), doceria inclusiva focada em itens autorais — sem açúcar, sem trigo e



A escolha da data para abrir a janelinha no Moinhos de Vento ao público carregou um grande peso emocional. "Eu vim para cá no dia 9 de maio, exatamente dois anos após ter perdido minha cozinha", explica Paula sobre o motivo de ter iniciado a operação. Depois de ter perdido sua cozinha em razão da enchente que atingiu Porto Alegre em maio de 2024, a empreendedora e palestrante Paula Moraes trouxe de volta à Capital seu sonho antigo, a, doceria inclusiva focada em itens autorais — sem leite —, operando agora em um espaço compacto de aproximadamente 14m², no Moinhos de Vento.A escolha da data para abrir a janelinha no Moinhos de Vento ao público carregou um grande peso emocional. "Eu vim para cá no dia 9 de maio,, explica Paula sobre o motivo de ter iniciado a operação.

O sonho da doceria era antigo, e acabou adiado em decorrência da tragédia climática que atingiu o Estado e impactou sua cozinha industrial. O acaso, porém, a protegeu de perder tudo: os estoques de seus chocolates artesanais ainda não haviam sido transferidos para o depósito alagado. A marca — que inicialmente levava o nome de True Chocolate e hoje opera como Just Chocolate, sua marca independente com foco em barras recheadas — acabou se tornando sua grande válvula de escape financeira e emocional.

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"Eu estava pensando em fazer um site, montar uma dark kitchen, só que os chocolates não foram para lá", lembra a empreendedora. "Eu estava pensando em fazer um site,só que os chocolates não foram para lá", lembra a empreendedora.

Com o apoio de um amigo designer gráfico, a virada aconteceu em poucas horas. Ele, que passava o dia atuando como voluntário, se dispôs a trabalhar no site da marca durante a madrugada, ajudando a colocar tudo de pé rapidamente. "Eu botei no site, comecei a vender, e a primeira venda foi de simplesmente 300 chocolates. Daí eu disse: 'gente do céu, eu vou sobreviver'", recorda.

O que têm na janelinha?

Para este começo, em soft opening, Paulinha resolveu lotar o cardápio com o que ela chama de doces destinos.



"O que significa isso? São produtos que você só vai encontrar aqui", assegura. Dentre eles, chamam atenção o Fiorentino, um doce proteico de apenas 60 calorias, feito com amêndoas em lascas, clara de ovo, adoçado com mel, flor de sal inglesa e chocolate zero poliol.

É nessa janelinha que Paula recebe os clientes da True Bites Gustavo Marchant/Especial/JC



Outro que se destaca é o Madeleine, clássico bolinho francês que Paulinha apresenta em uma versão funcional e rica em fibras. Com matéria-prima que vem de Abu Dhabi e Dubai, nos Emirados Árabes Unidos e da Turquia, nos poucos metros quadrados da loja, encontram-se também as tâmaras jumbo banhadas com pasta de nibs de cacau francês. Outro que se destaca é o Madeleine, clássico bolinho francês que Paulinha apresenta em uma versão funcional e rica em fibras. Comnos poucos metros quadrados da loja, encontram-se também as tâmaras jumbo banhadas com pasta de nibs de cacau francês.

As inovações do cardápio devem ganhar corpo para a inauguração oficial, prevista para agosto. Entre as novidades agendadas estão o lançamento de uma marca própria de matcha, chamada True Matcha, que estará disponível em pó e também poderá ser servido na máquina como sorvete soft. Nessa onda de invenções, Paula chega com o inusitado "café salgado", bebida inspirada em uma viagem a Nova York recriada com o uso de sal inglês Maldon.

"Eu peguei uma fila de quase uma hora para tomar o café salgado e eu fiquei encantada", conta.

Pequeno ou compacto?

Just Chocolate menos de 9m², na Galeria Casa Prado. A limitação de tamanho, aliás, é uma coincidência que se repete nos negócios da empreendedora. Bem perto dali, na rua Dinarte Ribeiro, Paula administra sua loja daque opera em espaço de

Sua marca de matcha será lançada ainda em 2026 Gustavo Marchant/Especial/JC

Eles podem ser gigantes dependendo da forma como a gente constrói e comunica", acredita.



Na True Bites, a produção ocorre em uma microcozinha de apenas 4m² aos fundos. Para complementar as opções da vitrine, a aposta são as collabs, o espaço conta com gelatos da El Lato, marca da padaria uruguaia Sabor de Luna, e sorvetes da Meut, "É um puxando o outro para todo mundo andar pra frente", completa. Como a própria Paula resume, essa aposta é a essência de seus negócios. "Espaços pequenos não são necessariamente negócios pequenos.acredita.Na True Bites, a produção ocorre em umaPara complementar as opções da vitrine,o espaço conta com gelatos daparceiros que desenvolveram receitas veganas e isentas de açúcar branco refinado especialmente para a marca. Sobre essa rede de apoio e colaboração mútua, Paula enfatiza que colaboração tem que ser boa para ambas as partes.completa.

Endereço e horário de funcionamento

Em soft opening, o estabelecimento abre de sexta a domingo, das 13h às 18h. A partir da inauguração em agosto, o funcionamento será de quinta a domingo.