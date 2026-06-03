Rede de livrarias paranaense com 60 anos de história abrirá em shopping de Porto Alegre

Uma trajetória de 63 anos de história e 26 lojas espalhadas por três estados do País marca o Grupo Livrarias Curitiba. A rede paranaense se prepara para retornar ao mercado gaúcho pela primeira vez em anos, após o término das atividades de uma antiga marca que operava em Porto Alegre. A nova operação, batizada de Libris, tem previsão de inauguração para o dia 1 de agosto no Shopping Praia de Belas, propondo um mix de produtos e eventos.

Para o conglomerado que já está presente no Paraná e em Santa Catarina, sob a marca Livrarias Catarinense, e São Paulo, como Livrarias Curitiba, a abertura da 27ª unidade representa o movimento de expansão para o mercado gaúcho, que, segundo a diretora de varejo do Grupo Livrarias Curitiba, Rute Pedri, já era almejado pela empresa. "A gente sempre entendeu que o Rio Grande do Sul é um estado muito rico, principalmente na área cultural. O índice de consumo de livros per capita é bastante alto", comenta.

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A marca escolhida para operar no Estado também foi pensada para conversar com o público local. O nome Libris já pertencia à empresa através da editora de livros infantis que o carrega. "Optamos por uma terceira marca que fosse neutra e que atendesse esse público gaúcho" , detalha Rute.

A unidade vai operar em um espaço desocupado há pouco mais de dois meses, no terceiro andar do Shopping Praia de Belas. Em vias de iniciar as atividades, já começaram os processos para contratação de funcionários, prevendo um fluxo grande de clientes.“É um shopping de muitos anos, ele já tem um público ativo e está em uma localização boa. Então, para nós, é uma expectativa muito boa”, destaca Rute.

A Libris, assim como as outras marcas do grupo Livrarias Curitiba, propõe uma curadoria rigorosa de livros, ao mesmo tempo que estende seus produtos a outros segmentos. Entre as áreas exploradas pela empresa se destacam o setor de tecnologia, que inclui itens para trabalho como mouse e câmeras, uma seleção de produtos voltados aos games e a área de papelaria, que contempla principalmente o mercado da "papelaria fofa", em que é possível encontrar itens temáticos ou que combinem entre si. "A papelaria fofa, que a gente fala, não é uma papelaria apenas voltada para crianças. Existem muitos adultos que se interessam", explica.

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A livraria também pretende atuar na promoção de eventos que destaquem a marca como um ponto eclético entre diversas idades, englobando desde contações de história até sessões de autógrafos. Segundo Rute, assim como as outras unidades, a Libris também busca ter um contato forte com o público local. "A gente vai trazer essa dedicação de contato para os autores gaúchos, para que eles tenham essas oportunidades. As nossas portas são sempre abertas para esses eventos", finaliza.