Gelateria uruguaia abre segunda unidade em Porto Alegre

A Sabor de Luna, clássica padaria com foco em quitutes uruguaios, iniciou o ano em expansão. Em março de 2025, a marca criou um novo braço com foco nos gelatos do país vizinho. A El Lato começou a operar junto da segunda unidade da Sabor de Luna em Porto Alegre, na rua Carlos Trein . A novidade é que, agora, os gelatos uruguaios também podem ser encontrados na unidade matriz, na rua Dr. Freire Alemão.

Tatiana Druck, sócia-diretora da Sabor de Luna ao lado de Raul Hermann Coppetti, avalia que a marca de gelatos já colhe frutos ao longo do primeiro ano de operação. "A consolidação do El Lato aconteceu de forma orgânica e natural, como tudo o que fazemos na Sabor de Luna. O gelato surgiu como uma extensão coerente do nosso DNA artesanal e da cultura rioplatense . Após um ano de operação e amadurecimento do conceito, avançamos com confiança para as novas unidades previstas, impulsionados pela aceitação do público e pelo entusiasmo em expandir esse novo mix produtivo", pontua a empreendedora.

Tatiana Druck e Raul Hermann Coppetti comandam o Sabor de Luna Rede FeedMe/ Eric Goiaba/ Divulgação/JC

Para chegar ao mercado a El Lato passou por um longo processo de pesquisa. Foram três anos de estudo para desenvolver as receitas que são feitas a partir de insumos uruguaios e argentinos. Neste primeiro ano, só era possível encontrar a El Lato na unidade da Sabor de Luna na rua Carlos Trein. Mesmo que não presente nas demais operações, a novidade teve boa entrada com a clientela fiel do negócio - o que levou à expansão para a matriz na rua Dr. Freire Alemão. "A recepção não poderia ter sido melhor. Nossos clientes, extremamente exigentes, perceberam rapidamente os diferenciais de frescor, qualidade e identidade do gelato premium artesanal. Isso confirmou o acerto de levar a El Lato também para a Freire Alemão - um bairro residencial, de caminhantes, e especialmente simbólico, por ser a casa onde a história da Sabor de Luna começou, há quase 15 anos ", explica Tatiana.

Com sabores fixos e sazonais, o cardápio será o mesmo nas duas unidades. Entre as preferências da clientela, estão os sabores clássicos uruguaios. "Os sabores à base de dulce de leche uruguaio naturalmente despontaram. Gelatos autorais como alfajor, medialuna, chajá, frutilla a la crema, frutos del bosque e pistache estão entre os mais vendidos, além de criações surpreendentes, como o gelato de azeite de oliva. A linha diet também foi um sucesso absoluto, com destaque para chocolate dark sem açúcar e sem lactose, gianduia, coco natural sem leite e frutas sem adição de açúcar. As duas unidades trabalharão com um cardápio-base comum, mantendo também criações rotativas e sazonais, como chajá, ambrosia, martin fierro e outras releituras afetivas da nossa identidade."

Os sabores da El Lato têm referências ao Uruguai e à Argentina Rede FeedMe/ Eric Goiaba/ Divulgação/JC

Endereço e horário de funcionamento

A nova unidade da El Lato fica na rua Dr. Freire Alemão, nº 310, e opera diariamente, das 10h às 20h. A unidade da rua Carlos Trein Filho, nº 1220, abre as portas de terça-feira a sábado, das 11h às 21h. Aos domingos, das 11h às 20h.