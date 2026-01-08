Negócio de Porto Alegre leva quitutes uruguaios para o Litoral Norte

Operando desde 2011, a Sabor de Luna conquistou o paladar dos porto-alegrenses oferecendo quitutes típicos do Uruguai, como as clássicas medialunas e vigilantes. No entanto, desde 2022, esses itens não estão restritos aos consumidores da Capital e podem ser encontrados, também, em Xangri-Lá. A unidade do Litoral Norte conta com um empório e um espaço de cafeteria.

Tatiana Druck, sócia da Sabor de Luna ao lado de Raul Hermann Coppetti, conta que a decisão para abrir no Litoral Norte surgiu a partir do movimento dos clientes do negócio durante o verão. “Nasceu de forma muito orgânica. Ao longo dos anos, percebemos que uma parte significativa da nossa clientela da Capital tem casa no Litoral Norte, especialmente em Xangri-Lá, além de muitos turistas do interior do Rio Grande do Sul que frequentam a região e já conheciam a marca”, explica a empreendedora, destacando que a expansão foi um caminho natural para a marca.

“Havia um pedido recorrente: “quando vocês vêm para a praia?”. Atender essa demanda foi um movimento natural, quase uma extensão da relação que já existia com o público. Desde 2022, entendemos também que fazia sentido manter uma unidade da Sabor de Luna aberta o ano inteiro no Litoral, acompanhando a evolução da região, que deixou de ser apenas sazonal e passou a ter vida própria durante todo o ano”, percebe a empreendedora sobre as mudanças no perfil de consumo nas praias gaúchas. Para ela, o movimento não foi uma expansão, e sim uma forma de estar próximo do público fiel da marca. “ Mais do que expansão, foi uma decisão de proximidade: estar onde nossos clientes estão, sem abrir mão da essência artesanal da marca ”, garante.

segundo ponto em Porto Alegre, desta vez na rua Carlos Trein Filho, nº 1220, no bairro Auxiliadora Com mais de uma década de operação na Casa Matriz, localizada na rua Dr. Freire Alemão, nº 310, no bairro Mont’Serrat, em Porto Alegre, a Sabor de Luna inaugurou, em 2025, um. Mesmo com diferentes tamanhos, as duas lojas na Capital e a unidade do Litoral seguem a mesma premissa. Todas contam com empório para produtos típicos do Uruguai produzidos artesanalmente, além de espaço para consumo no local.

Tatiana ressalta que as unidades exigem esforços distintos. “As operações têm propostas distintas, pensadas a partir do contexto de cada lugar. Na Capital, temos lojas maiores, com uma operação mais completa, como parrilla, restaurante, horneria, gelateria. As lojas da Capital têm maior diversidade de produtos e espaços amplos de convivência. Já no Litoral, a ideia foi criar uma loja de abastecimento, focada nos nossos carros-chefes - produtos frescos e congelados, além da produção diária das baguetes. A unidade conta também com uma cafeteria compacta, que oferece cafés, doces e lanches mais simples, adequados ao ritmo da praia”, explica Tatiana.

Comportamento do cliente muda no Litoral

Mas diferenças não ficam somente no formato e nos produtos oferecidos. O comportamento dos clientes muda, mesmo que muitos sejam os mesmos em Porto Alegre e em Xangri-Lá. “Aqui, o pessoal é mais calmo, num clima ‘estou de férias’. Então, tudo é mais tranquilo, as pessoas não têm tanta pressa, ficam mais tempo na unidade, sentam, conversam, é uma troca bem interessante. As outras duas unidades são numa cidade grande, as pessoas passam seu tempo de qualidade na Sabor de Luna, mas com um pouco mais de pressa. O cafezinho de networking na Casa Matriz, na Carlos Trein tem muitas reuniões. Mas não fica um longo período. Aqui, o pessoal passa mais tempo nas mesas conversando, então essa troca com o cliente é bem bacana”, pontua Júlio Acauã, encarregado de loja ao lado de Ana Laura Vacarem.

Ainda que a unidade do Litoral tenha surgido para atender à demanda dos clientes de Porto Alegre, Júlio afirma que o movimento de veranistas de diversas cidades é intenso, superando o de moradores de Xangri-Lá. “Já tem um público fiel, toda alta temporada o público está por aqui. Também tem o pessoal da cidade, apesar de ser um pouco mais comedido, mas também estão por aqui. Mas grande parte é veranista. Veranista é quem faz a força acontecer”, garante.

A Sabor de Luna opera o ano todo no Litoral. Mesmo assim, o verão reserva o período mais forte do ano. Para a temporada de 2026, as expectativas são positivas. “Me impressionei com o movimento da casa. Tem muito movimento no turno da manhã, o pessoal vindo buscar o café da manhã, o pão fresquinho, que temos durante a manhã e no finalzinho da tarde”, conta Júlio.

Foco na produção artesanal

Os carros-chefes são os mesmos em todas as unidades: as baguetes, medialunas e vigilantes estão na preferência da clientela. Um destaque da loja do Litoral é a Torta de Santiago, feita à base de amêndoas, limão siciliano e canela. “É um item sem glúten, então o pessoal procura muito. Não tem um dia que a gente não venda”, afirma Júlio. Em Porto Alegre, as duas unidades da Sabor de Luna estão alocadas em espaços grandes, tanto para a parte do empório quanto para o consumo no local. Já no Litoral, o espaço é significativamente menor, o que levou à adaptação da operação.

“Por conta da limitação de espaço, a loja foi pensada para ser mais ágil e funcional. Por isso, adotamos um conceito diferenciado, com totens de autoatendimento, priorizando rapidez e praticidade, sem perder o cuidado e o carinho que fazem parte da história da Sabor de Luna”, explica Tatiana.

Para garantir o padrão, os itens vendidos na unidade de Xangri-Lá são produzidos na casa matriz em Porto Alegre. “A qualidade do produto é a mesma”, afirma Júlio. A estratégia, além de facilitar a operação litorânea, também surge para driblar os desafios da marca de estar em cidades distintas.

“O principal desafio está justamente em equilibrar essa agilidade com o padrão artesanal e afetivo da marca”, pondera Tatiana, destacando que o lado positivo de empreender no Litoral é, justamente, estar em um ambiente mais arejado, aproveitando o clima praiano. “O lado positivo é levar a experiência Sabor de Luna para um ambiente mais leve, solar e descomplicado, onde o público valoriza conveniência, qualidade e constância - tudo isso mantendo o mesmo DNA que nos acompanha desde o início”, afirma a empreendedora.

Endereço e horário de funcionamento da operação no Litoral



Para atender à demanda dos veranistas, a unidade de Xangri-Lá passou a operar, a partir das festas de fim de ano, todos os dias, das 9h às 20h. A loja fica na avenida Paraguassu, nº 2124. A Casa Matriz, na rua Freire Alemão, nº 310, em Porto Alegre, opera de domingo a quarta, das 8h às 20h, e de quinta-feira a sábado, das 8h às 22h. A segunda unidade de Porto Alegre, localizada na rua Carlos Trein, nº 1220, funciona de terça-feira a sábado, das 8h às 21h, e de domingo a segunda, das 8h às 20h.