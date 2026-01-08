Rei do Costelão aposta em bar temático de piratas e food park em Capão da Canoa

Já conhecido em feiras, eventos gastronômicos e grandes festas populares do Rio Grande do Sul, como o Acampamento Farroupilha e a Expointer, o empreendedor Jarbas Caneppele, mais conhecido como Rei do Costelão, decidiu ampliar sua atuação no Litoral Norte. Apostando em Capão da Canoa, o empreendedor comanda o Rei dos Mares Marujos, um bar temático de piratas próximo da praia, e um food park, inaugurado nesta temporada, que reúne diversas operações gastronômicas.

O costelão no baguete é o carro-chefe do empreendedor, servido tanto em pontos fixos quanto em eventos que ele atua há 27 anos. Após quase três décadas trabalhando de forma itinerante e sazonal, ele encontrou em Capão da Canoa o espaço ideal para investir em dois novos projetos, um bar temático inspirado no universo dos piratas e um food park, inaugurado em dezembro, voltado ao entretenimento familiar.

A trajetória de Jarbas no Litoral começou há 26 anos, na praia de Pinhal, onde manteve atividades ligadas à gastronomia e ao comércio sazonal. Com o passar do tempo, no entanto, ele percebeu que o crescimento do negócio encontrava limites. “A praia ficou pequena. Por mais que a gente trabalhasse, a venda acabou estagnando”, relata. A ausência de um fluxo constante de turistas e o menor poder aquisitivo do público local influenciaram a decisão de buscar novos mercados. "Nas praias maiores, há movimento o ano inteiro, mesmo que menor. Em Pinhal, a operação era só no verão, pois as pessoas vão para lá só na temporada mesmo", observa.

A mudança para Capão da Canoa ocorreu após uma série de tentativas em outras cidades do Litoral. Segundo Jarbas, a escolha não foi planejada de forma estratégica, mas motivada pela oportunidade certa no momento certo. “Procurei em Tramandaí, procurei em outros lugares, e a oportunidade apareceu aqui. A realidade daqui é outra”, explica. A cidade, além de contar com moradores fixos, recebe um grande volume de turistas durante a temporada, o que cria um ambiente mais favorável para negócios voltados à gastronomia e ao lazer.

O bar temático Rei dos Mares Marujos foi inaugurado em dezembro de 2024 e rapidamente se destacou pela proposta, com uma decoração e ambientação diferenciada. Inspirado em piratas, o espaço reúne decoração temática, elementos cenográficos, figurinos e acessórios que chamam a atenção de adultos e crianças. A ideia, no entanto, não surgiu em Capão da Canoa. O conceito começou a ser desenvolvido ainda em Pinhal, onde Jarbas testou o formato pela primeira vez.

“A ideia foi nascendo aos poucos. A gente viaja muito, então pegava uma referência em um lugar, outra em outro, e foi juntando tudo”, conta. A experiência acumulada em eventos pelo Brasil, incluindo participações em Brasília, Santa Catarina, Planeta Atlântida, Expointer e Festa do Peão, contribuiu para a construção de um negócio que une gastronomia e entretenimento.

O espaço já começa a ganhar visibilidade, inclusive com a realização de eventos temáticos. Recentemente, o local recebeu um grupo de cerca de 100 turistas argentinos, que promoveram um baile à fantasia, reforçando o potencial do espaço para eventos e confraternizações. "Me perguntaram se eles poderiam ir fantasiados, eu achei que iam chegar de máscaras. Quando eu vi, o grupo começou a chegar fantasiado da cabeça aos pés. Só argentinos da melhor idade", brinca o empreendedor.

Depois do primeiro negócio consolidado

O primeiro verão em Capão da Canoa foi considerado positivo. O bom desempenho motivou o empreendedor a investir em um novo projeto: um food park instalado em um terreno próximo, ampliando a operação e diversificando o público atendido . A ideia surgiu após sua saída de um parque de diversões, onde mantinha um ponto de costelão no baguete. Impedido de seguir com o churrasco por conta da estrutura local, Jarbas decidiu apostar em um espaço próprio. "Me deram a ideia de seguir com uma operação de crepe, mas não me servia. Estava na hora de buscar outros espaços."

Inspirado em food parks visitados em cidades como Natal e João Pessoa, o novo empreendimento reúne diferentes opções gastronômicas, música ao vivo e estrutura de lazer. O cardápio inclui hambúrgueres, pizzas, lanches, sorvetes, bebidas típicas e, claro, o tradicional costelão no baguete, clássico do Rei do Costelão. Parte dos pontos é ocupada por parceiros, enquanto outros são operados diretamente pela equipe do empreendedor.

Além da gastronomia, o food park oferece playground, máquinas de jogos e de pelúcias, além de atrações voltadas ao público infantil.

Cardápio extenso

O bar Rei dos Mares Marujos tem capacidade para aproximadamente 180 pessoas e concentra seu maior movimento no período da noite, especialmente no jantar, quando há apresentações de música ao vivo. O cardápio vai além dos lanches, incluindo pizzas, parrilla, petiscos e pratos à base de peixe, alinhados à proposta temática da casa.

Na parte de frutos do mar, o menu traz mais de cinco opções que podem ser compartilhadas. Os preços variam entre R$ 129,00 e R$ 299,00, dependendo do tamanho das porções. As pizzas são oferecidas em três tamanhos diferentes, com opções doces e salgadas, custando entre R$ 49,00 e R$ 159,00. O local também conta com cinco opções de à la minuta, que partem de R$ 44,90, além das massas.

As entradinhas, como batata-frita, bolinho de peixe, pastel, polenta frita variam entre R$ 30,00 e R$ 70,00. E para aqueles que preferem lanches, xis e hambúrgueres estão entre as opções, partindo de R$ 49,90. O menu de bebidas é extenso, incluindo drinks clássicos, autorais, chopes, vinhos e soft drinks .

Desafios e empregabilidade

Lidar com a sazonalidade é um desafio constante para quem empreende no Litoral, mas Jarbas afirma que a experiência com eventos o preparou para esse cenário. “Quem trabalha com feira e evento está acostumado com altos e baixos. Ou você ganha bem, ou perde. Isso faz parte”, afirma. A temporada em Capão da Canoa começa, geralmente, em novembro e segue até a Páscoa.

Neste segundo verão, o movimento tem sido considerado ainda melhor. Segundo o empreendedor, além da curiosidade dos novos clientes, o negócio começa a formar um público fiel, que retorna pela experiência oferecida. “Agora, já tem gente que vem por conhecer a casa”, observa.