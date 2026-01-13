Sorveteria com sabores típicos do cerrado abre em Porto Alegre com área verde, redes e piscina para eventos

Nos últimos verões, Porto Alegre tem enfrentado altas temperaturas. Há semanas em que o calor não dá trégua e, para quem não pode fugir para o Litoral, resta encontrar na Capital formas de se refrescar. Diante desse cenário e da demanda crescente, empreendedores locais investiram em negócios que oferecem lazer ou uma gastronomia ideal para os dias quentes.

Inaugurada há pouco mais de dois meses em Porto Alegre, a sorveteria Fruto de Goiás (@frutosdegoias.portoalegre) é um exemplo desses empreendimentos. Na unidade de Porto Alegre, além de degustar os sorvetes, os clientes podem aproveitar um pátio com espaço para lazer, inclusive com uma área de piscina que pode ser locada para eventos.

Aposta no franchising

Criada em Goiás em 2011, a marca expandiu para todo o Brasil através de franquias. A sorveteria, que se destaca pela produção artesanal e receitas com 90% de fruta, chegou até mesmo aos Estados Unidos em 2024. Apesar de já ser conhecida nacionalmente, a marca só desembarcou na Capital em novembro.

Os clientes da sorveteria têm acesso ao espaço em frente ao estabelecimento e, quando não há eventos, podem desfrutar de toda a estrutura de lazer do local INSTAGRAM/REPRODUÇÃO/JC “A Fruto de Goiás foi algo muito inusitado que mudou totalmente o rumo dos nossos negócios em Porto Alegre”, afirma Rosana Rey, à frente da franquia em Porto Alegre. A empreendedora era proprietária de uma loja de piscinas Igui, que depois se tornou Splash, na Zona Norte. Após receber a oportunidade de assumir uma loja conceito da Igui em outro estado, Rosana repassou a gestão do ponto para a filha. No mesmo local onde até hoje funciona a loja de piscinas da família, opera outro negócio, o Encanto Poa (@oencanto.poa), destinado para eventos particulares, como aniversários, formaturas, casamentos e encontros corporativos. Isso é possível porque o terreno onde a loja está situada tem uma ampla área verde e estrutura de lazer completa, incluindo bar, espaços instagramáveis, redes, espaço para fogueira e piscina.

Após retornar a Porto Alegre, Rosana continuou à frente do espaço de eventos, enquanto a filha geria a loja de piscinas. “Em 2024, fui para o Piauí para conhecer melhor o mercado de piscinas. Durante essa viagem, provei o sorvete da Frutos de Goiás e me apaixonei na hora”, relata Rosana, que imediatamente quis trazer a marca para Porto Alegre para que mais pessoas pudessem ter acesso ao produto.

“A viagem foi em agosto, voltei no final do mesmo mês e, no início de setembro, começamos as negociações para abrir a franquia aqui. Não imaginava o quanto a marca já era conhecida e que havia o desejo dos gaúchos em tê-la na cidade”, destaca.

Além de Porto Alegre, a marca possui franquias em Capão da Canoa, Tramandaí, Dois Irmãos, Passo Fundo, Caxias do Sul e Bento Gonçalves. Rosana decidiu abrir a sorveteria aproveitando um espaço ocioso no terreno que já concentrava os outros negócios da família. “Conversei muito com Deus antes da decisão final, mas não tenho a menor dúvida de que fui abençoada por trazer esse negócio, porque, desde então, é só alegria”, comenta a empreendedora, animada e satisfeita com os rumos do novo empreendimento.

De acordo com Rosana, nas últimas semanas, incluindo os feriados de final de ano, período em que o movimento costuma ser mais baixo, a sorveteria faturou uma média de R$ 4 mil por dia.

“O público aceitou muito bem, pois muita gente já conhecia e está muito feliz por ter a marca aqui também”, observa. Ela destaca a forte presença de goianos, nortistas e nordestinos na Capital, que já estão acostumados com as frutas do cerrado e encontram no estabelecimento uma forma de matar a saudade de casa.

Refúgio na Zona Norte

Os clientes da sorveteria têm acesso ao espaço em frente ao estabelecimento e, quando não há eventos, podem desfrutar de toda a estrutura de lazer do local, que conta com redes e área verde. A piscina, que faz parte do showroom da loja e pode ser incluída no pacote de locação para eventos, não está disponível para o consumo regular da sorveteria.

oferece mais de 200 sabores de sorvetes com combinações diversas e frutas típicas do Cerrado, como guavira, jatobá, pequi, mangaba , entre outros. Os sorvetes são servidos em taças e vendidos por quilo, custando R$ 99,00. Além disso, a franquia conta com açaí, picolés e paletas. Tanto os sorvetes quanto os picolés estão divididos nas linhas tradicional, premium, zero açúcar e sem lactose. A Frutos de Goiás também conta com açaí, picolés e paletas NATHAN LEMOS/JC O cardápiocom combinações diversas e frutas típicas do Cerrado, como, entre outros. Os sorvetes são servidos em taças e vendidos por quilo, custando R$ 99,00. Além disso, a franquia conta com açaí, picolés e paletas. Tanto os sorvetes quanto os picolés estão divididos nas linhas tradicional, premium, zero açúcar e sem lactose.

Rosana salienta que um dos grandes diferenciais de sua loja em relação às demais da rede é a localização e o espaço. “ As pessoas vêm aqui para experimentar os sorvetes, mas todo esse espaço de lazer, com as redes, com as cadeiras, o conjunto conta muito. Ninguém consegue acreditar que estamos localizados no meio da Sertório ”, observa a empreendedora, descrevendo o local como um refúgio em meio ao agito da cidade.

Em relação aos eventos, Rosana comenta que o período de novembro a março é considerado alta temporada. “Em dezembro, tivemos eventos em todas as sextas, sábados e domingos. Estamos na alta temporada agora, com muitas confraternizações de empresas e época de formatura”, afirma, complementando que já tem datas reservadas até fevereiro.

Sobre sua trajetória empreendedora, com experiências em outros estados, Rosana admite que o público do Rio Grande do Sul se difere dos demais. “Já trabalhei em São Paulo, no Paraná, no Piauí, mas nenhum público é tão exigente quanto o de Porto Alegre. Não é tão fácil de agradar, mas digo que, com os sorvetes, estou muito satisfeita, porque o produto vai ao encontro do que eles buscam, pois oferece algo de que não abrem mão: qualidade”, destaca. A presença da franquia na Capital deve avançar, já que a empreendedora planeja levar a marca para a Zona Sul da Capital. A expectativa é que uma nova unidade chegue à região ainda no primeiro trimestre deste ano.

