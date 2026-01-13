Clássico cachorro-quente do Bom Fim chega ao Litoral para o verão

Bonfa Em uma operação temporária junto ao Céu Bar e Arte, o negócio está no Ramblas Atlântida levando os clássicos lanches para o fim de festa dos veranistas. , tradicional cachorro-quente do bairro Bom Fim que opera há mais de 30 anos em Porto Alegre, acaba de chegar ao Litoral.levando os clássicos lanches para o fim de festa dos veranistas.

Francini Magalhães, segunda geração à frente do negócio, conta que o desejo de ter uma operação no Litoral já existia, mas não estava no cronograma da marca. "Estava no radar, mas não era uma prioridade, porque demanda muito. A nossa operação já é bem puxada aqui. Mas surgiu o convite do Céu, que já tinha a estrutura, o ponto certo, então encurtou o caminho", conta Fran sobre a chegada do Bonfa no Litoral.

Um dos desafios de levar uma marca já tão tradicional e conhecida da clientela para outra cidade é manter o padrão dos produtos. Para garantir isso, a empreendedora conta que só aceitou o convite quando o encarregado da produção do negócio topou a ideia. "O treinamento, quando uma pessoa nova entra no Bonfa, tem todo um acompanhamento para garantir o padrão, a montagem e a qualidade do produto . Isso foi uma das coisas que me segurou para tomarmos essa decisão. Levamos nosso encarregado da produção, fizemos uma reunião, e ele comprou a ideia, foi aí que decidimos ir", lembra Fran, destacando que a equipe da operação de verão será mista entre pessoas novas e as que já trabalham no Bonfa. " Duas pessoas são da nossa equipe, bem experientes, e vão estar lá fixas , e também vamos trabalhar com freelas lá da praia."

Negócio de Porto Alegre leva quitutes uruguaios para o Litoral Norte LEIA TAMBÉM >

O cardápio terá os clássicos cachorros-quentes, mas vendidos em combos em parceria com o Céu e com o bar Mescla, que também compõe a operação. A operação, que iniciará às 19h de quinta-feira a domingo, tem como objetivo atender a demanda pelo lanche na madrugada depois das festas, movimento que já acontece na Capital. "O que a gente vê, ao longo do ano, é que a nossa galera conversa muito com a do Céu. Tem pessoas que saem do Céu na Lima e Silva e vão comer um Bonfa no fim de festa . Então, estamos levando o Bonfa para continuar sendo o final de festa da galera", garante a empreendedora.

Situado dentro do Ramblas, complexo que reúne diversas operações já conhecidas dos veranistas, o Bonfa chega ao Litoral com otimismo. " A nossa expectativa é bem alta, e praticamente não tem como dar errado. O Ramblas concentra as baladas da praia, então a ideia é continuar com o movimento que já temos em Porto Alegre, só que agora na praia ", compara Fran.

LEIA TAMBÉM > Negócio de Porto Alegre leva quitutes uruguaios para o Litoral Norte

o Bonfa abriu as portas no Parque Harmonia A operação no Litoral, inaugurada no fim de dezembro de 2025, não foi a única novidade da marca no ano. Em setembro,. A unidade foi a primeira do negócio a ter espaço para receber a clientela. Os movimentos de expansão, conta a empreendedora, não seriam possíveis sem o suporte do time do Bonfa. "Sempre temos que contar com a equipe. Uma das coisas que fizemos foi juntar todo mundo, apresentar o projeto, e a galera super comprou a ideia", afirma Fran.