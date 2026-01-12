Com grande área verde e espaço kids, restaurante jardim chega ao Vale do Sinos

Sentar na grama, tirar os sapatos e estender a refeição sem olhar para o relógio, cercado por árvores e sem ir muito longe da cidade. Essa é a proposta do Jardim Madá, restaurante familiar que nasceu em São Francisco de Paula e, desde o fim de 2025, ocupa um grande jardim escondido em uma área central de Novo Hamburgo. O lugar aposta na gastronomia afetiva, na convivência sem formalidades e na permanência prolongada.



Idealizado pelo carioca Victor Lemos e pela gaúcha Shaiane Leão, o ambiente familiar e arborizado é intrinsecamente ligado à história da empreendedora. O primeiro Jardim Madá, em São Francisco de Paula, nasceu num grande terreno da família. “A família dela é de São Chico, e lá tem um terreno com um galpão bem rústico, da década de 1990, com uma estética bem gauchesca. Lá rolava muito churrasco, a gente fazia muita coisa e ficava muito à vontade. Por ser um espaço aberto, tudo era bem descontraído, um lugar que dava para aproveitar aquele clima de domingo em família” , conta o empreendedor sobre o restaurante aberto em 2022 na Serra Gaúcha.



A proposta de criar um ambiente mais despojado e com espaços livres surgiu em 2020, durante a pandemia. O casal identificou duas oportunidades: a demanda por esse tipo de empreendimento era real e, por outro lado, os restaurantes fechados tendem a ser menos acolhedores e mais "expulsivos", de acordo com a própria experiência dos empreendedores. “Há muitas restrições quando você está num espaço fechado. Um comportamento que a gente observava: era uma coisa muito formal, sentava na mesa, comia a comida, depois a sobremesa e ia embora”, comenta Victor sobre a cultura da pressa para ir embora, filosofia antagonista ao modus operandi do Jardim Madá.



“O Jardim Madá é um restaurante com espaço aberto, que você pode levar seu cachorro, que tem espaço para criança, que tu podes se deitar e dormir na grama, ficar descalço, é um restaurante que simula um pouco o ambiente da tua casa , lembra a sensação daqueles domingos em família”, explica.



Com a proposta de "comer relaxado”, o Jardim Madá pratica uma gastronomia de família, com destaque para o carro-chefe: a parrila. “A nossa especialidade é indiscutivelmente a parilla, mas não significa que nós servimos apenas isso”, explica Shaiane sobre o cardápio, que oferece massas, pizzas, burratas, bruschetta, tábuas de frios e opções vegetarianas. Para acompanhar a refeição, a casa possui um bar completo com vinhos, espumantes e diversos drinks. “A nossa gastronomia é uma gastronomia muito democrática, tem de tudo um pouco”, salienta Victor.

Em Novo Hamburgo, o Jardim Madá fica em meio aos prédios, tornando-se um refúgio na cidade Jardim Madá/Divulgação/JC

Expansão para o Vale dos Sinos

Em novembro de 2025, Victor e Shaiane abriram um novo Jardim Madá, agora em Novo Hamburgo. Mesmo com o sucesso do negócio na Serra, o casal não tinha em mente uma expansão. “A gente sempre brinca que não estava procurando, o lugar que nos escolheu. Como a proposta é um espaço muito grande e com bastante verde, é difícil encontrar um lugar que tenha essa pegada”, comenta Shaiane, que se deparou com a ideia quase por acaso. Rolando o Instagram, viu uma propaganda do lugar, que chamou atenção para as especificidades nada usuais para comportar um jardim de grande porte.

Pela curiosidade, decidiram visitar o terreno onde hoje fica o restaurante de Novo Hamburgo. “No anúncio, dizia que era no centro, numa região mais nobre de Novo Hamburgo. Não conseguimos imaginar onde poderia ser. Quando chegamos, vimos que era uma casa muito antiga, de uma família tradicional da cidade. Tu olhas de frente e parece só uma casa, mas quando entra, se depara com um jardim enorme”, comenta a empreendedora que, em função de o jardim ser cercado por prédios ao seu redor, ele se torna ainda mais especial, como se fosse um “oásis no meio de um deserto”.

O Jardim Madá de Novo Hamburgo possui uma origem análoga à matriz. “Assim como em São Chico, todo mundo conhecia aquela casa. As histórias não eram da nossa família, mas eram de uma família com os mesmos ideais, que usava a casa como espaço de convivência, feita para confraternizações e eventos sociais da cidade”, explica Victor, que viu nesse meio tempo a chegada de Caetano, o primogênito da família. “Quando a gente fez esse processo de expansão, o Caetano tinha um mês de vida. A gente entrou de cabeça, estávamos numa outra fase, trabalhando muito”, diz.



“Às vezes, o Victor fala: ‘quando é que a gente vai abrir um jardim na praia?’ Eu retruco: ‘nem fala para mim sobre isso, que eu não consigo nem imaginar nesse momento”, brinca Shaiane, que não descarta a vontade de crescer cada vez mais a marca no futuro, mas sonha com calma, já que a missão é consolidar o recente restaurante na região do Vale do Sinos.



Os empreendedores buscam replicar a experiência em ambos os jardins, mas nem sempre é possível, em São Francisco de Paula o jardim é um pouco mais afastado, ainda que no centro, e a região naturalmente faz mais frio. Em Novo Hamburgo, o clima é mais ameno, de forma que as atividades em cada casa tornam-se um pouco diferentes, apesar da mesma proposta. "Conseguimos levar para Novo Hamburgo a proposta do piquenique, essa ideia de sentar no chão e ficar mais despojado. É algo muito característico nosso, de São Francisco de Paula. Em São Chico, principalmente à noite, quando esfria, a gente faz fogueiras, as pessoas acendem sua fogueira privativa, colocam a lenha, se aquecem ao redor, tomam um vinho, comem alguma coisa e ficam ali com a família. É uma experiência simples, mas que agrada bastante. Em Novo Hamburgo, ainda não implementamos algo parecido. A fogueira é mais complicada por causa da fumaça que pode afetar a vizinhança. Em São Chico, por exemplo, vão mais cachorros do que crianças; aqui, a gente percebe muito mais famílias e menos pets. Cada lugar tem a sua particularidade", conclui Victor.

Espaços preparados para crianças

O casal trouxe ao restaurante no Vale dos Sinos determinados upgrades em aspectos que poderiam melhorar, devido ao menor movimento de reforma do espaço na Serra, que nasceu praticamente pronto. Além de que, graças à rotina de recém pais do bebê, a forma de pensar do casal mudou. “A parte das crianças em São Chico é só externa, em Novo Hamburgo já houve a preocupação de também ter o espaço kids tanto externo como interno, pensando nos dias de chuva. Os jardins agora possuem espaço baby, que é justamente pensado nas famílias com crianças menorzinhas. Temos um trocador bem estruturado, um micro-ondas onde as mães conseguem esquentar as comidas dos bebês, a gente tem uma cadeira de amamentação para que a mãe possa amamentar o filho com privacidade”, relata a empreendedora.



Victor avalia que o jardim virou um símbolo de turismo regional da região de São Chico devido a um problema recorrente da Serra Gaúcha no inverno: a lotação em razão do contingente de turistas. “Virou um destino de pessoas que querem fugir do caos de Gramado e Canela, daquele movimento de turistas que vêm de todas as partes do Brasil, mas ainda assim quer aproveitar um clima na Serra. Então, acaba que é um refúgio para a galera que quer sair da cidade, da metrópole, quer respirar, mas não consegue mais frequentar, por exemplo, os dois principais destinos da Serra”, avalia o empreendedor.

O espaço kids é um dos destaques da unidade do Novo Hamburgo, que recebe muitas famílias Jardim Madá/Divulgação/JC

Endereço e horário de funcionamento

O novo Jardim Madá fica na rua Gomes Portinho, nº 568, no Centro de Novo Hamburgo. Ele funciona quarta e quinta, das 11h30min às 14h30min, e na parte da noite reabre das 19h às 22h30min. Na sexta e sábado, o expediente é maior, das 11h30min até as 22h30min. No domingo, o restaurante abre no mesmo horário, fechando às 16h30min.

Já a Matriz fica em São Francisco de Paula, na rua Alziro Tôrres Filho, nº 35, no centro da cidade. Na quinta, o restaurante abre 11h30min e fecha às 14h30min. Na sexta também, com a diferença que o turno se estende para a noite, das 19h às 22h30min. No sábado, o horário é das 11h30min às 22h30min. Já no domingo, das 11h30min até 16h30min.