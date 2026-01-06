Cafeteria do bairro Mont'Serrat aposta em parceria estratégica com negócios da vizinhança

Numa esquina envolta pelo arvoredo do bairro Mont'Serrat, encontra-se o Contraponto Café (@contrapontocafe), cafeteria que, segundo o Gilson Costa, proprietário do espaço, possui o “melhor espresso da cidade”. Desde julho de 2025 em Porto Alegre, a proposta gira em torno de um ambiente aconchegante, que seja capaz de acomodar qualquer cliente, desde o tradicional que vem tomar o sagrado café da manhã, até o mais boêmio em busca de bons drinks autorais à noite.



Ex-executivo, Gilson acumulou passagens por grandes empresas como Melnick e Cyrela, mas sempre teve a ideia de ter um negócio próprio, especialmente ligado à alimentação e ao café.

Parceria inusitada, mas de sucesso

Em abril, o empreendedor adquiriu o ponto, que fica ao lado de um lava-jato e estética automotiva. De acordo com Gilson, a parceria cultiva uma relação estratégica com o vizinho, transformando a cafeteria em uma “sala de espera de luxo” para quem aguarda o carro ficar pronto. “Essa troca entre os empreendedores é importantíssima, porque acaba sendo uma relação ganha-ganha. Notei que, além do café, aumentou o contingente na lavagem também, os clientes agora têm onde esperar. No período que o ponto estava ocioso, os clientes iam para outros locais ou tinham que aguardar aqui na frente, agora eles podem ficar saboreando ou trabalhando no nosso espaço”, explica Gilson, que, apesar da sinergia superpositiva e ótima para ambos os negócios, ressalta que ela é independente.

Cultura e convivência

O nome Contraponto é inspirado no termo musical, que se trata do conjunto de melodias distintas que formam uma melodia maior. A escolha reflete a paixão do dono pela cultura e reforça a ideia de que café e cultura se complementam. “Acho que café e cultura têm tudo a ver. E cultura não é essa cultura que custa dinheiro, me refiro à cultura das pessoas conversarem, de lerem um jornal, de crescerem do ponto de vista humano. Quero trazer exatamente essa cultura para dentro do café”, afirma Gilson, que, no futuro, pretende fomentar o diálogo no espaço para que ele se torne um local viável para debates, reuniões, sessões de autógrafo e conversas construtivas. “É um desafio que quero trazer para dentro do café. Mas sempre no sentido de construção, nunca de debate para ver quem tem razão — essa polarização a gente não quer. Nós queremos ser um lugar que as pessoas venham e gostem de ficar aqui”, salienta.

LEIA TAMBÉM > Conheça 13 novas cafeterias que abriram as portas em 2025 em Porto Alegre

De acordo com o empreendedor, o público predominantemente da cafeteria são pessoas mais maduras, acima de 35 anos, que esperam encontrar no local um espaço de convivência para ler ou trabalhar. “Muitos que vêm aqui são vizinhos do bairro, trato com carinho, pelo nome”, comenta. Entretanto, Gilson também mira a juventude, que até vai ao café em eventuais happy hours, mas ainda não “vem em massa”. Desde que inaugurou em julho, o Contraponto ofereceu em algumas ocasiões música ao vivo, tocada por artistas locais em um deck externo que acomoda cerca de 22 pessoas e pode ser usado para eventos. O empreendedor destaca que a varanda se tornou um espaço “singular” comparado a outras cafeterias de Porto Alegre.

Cardápio da cafeteria



O próprio empreendedor é quem executa os itens mais tradicionais do cardápio, como os cafés e pratos rápidos. Ele destaca a preferência dos clientes pelos ovos mexidos, que ele faz "bem temperados, com pão de forma tostado e queijo gratinado". O misto quente e a panqueca americana também saem bastante, pois são pratos que Gilson consegue preparar na hora.



Já outros itens são adquiridos de fornecedores. Entre eles, fazem sucesso os bolos (cenoura com cobertura de chocolate, iogurte com chia e milho cremoso), os quiches, as empadas de camarão e de frango, e os pães de batata e de queijo.

LEIA TAMBÉM > Plataforma desenvolve curso para qualificar professores na atuação com pessoas neurodivergentes



Mas o café é o carro-chefe da casa, com destaque para o espresso, que é elogiado como o "melhor da cidade", segundo o empreendedor, devido ao cuidado com a dosagem, tempo de extração, temperatura da água e aquecimento da xícara. Outras opções como o cappuccino italiano e cafés especiais filtrados também são destaque na cafeteria.



Da mesma forma, as bebidas geladas têm um lugar especial no cardápio do Contraponto, como é o caso do Latte Fim de Tarde, café que mistura canela, caramelo, leite e gelo por R$ 22,90. A bebida é idealizada por Vítor Stifft, bartender e barista que apoia nas demandas da operação. Mas o café é o carro-chefe da casa, com destaque para o espresso, que é elogiado como o "melhor da cidade", segundo o empreendedor,Outras opções como o cappuccino italiano e cafés especiais filtrados também são destaque na cafeteria.Da mesma forma, as bebidas geladas têm um lugar especial no cardápio do Contraponto, como é o caso doA bebida é idealizada por Vítor Stifft, bartender e barista que apoia nas demandas da operação.

Segundo o empreendedor, a cafeteria tem o "melhor espresso da cidade". Gustavo Marchant/Divulgação/JC

Drinks criativos

Apesar de jovem, Vítor possui passagens por bares, onde adquiriu experiência para criar itens autorais. Junto de Gilson, criou os drinks El Caribe e Cinnamon Sour, ambos baseados em canela - especiaria que se tornou característica da casa, presente em várias receitas.

A ideia inicial era criar um coquetel com café que refletisse a essência da cafeteria. Dessa forma, surgiu o El Caribe, que, embora não tenha o café na receita final, incrementou ingredientes para manter a bebida forte e potente, custando R$ 30,90. “A gente pensou em fazer um coquetel que tenha a ver com a cafeteria, que o café esteja presente de alguma maneira. O El Caribe nasce nesse intuito, dessa busca pela especiaria. Acabei não conseguindo incluir o café no drink. Mas queria algo forte e potente, por isso eu escolhi a canela e mais tarde o rum, que acompanha a bebida”, explica Vítor.

LEIA TAMBÉM > Clássico bar do entorno da Pucrs abre nova unidade no bairro Rio Branco



O Cinnamon Sour, por sua vez, nasceu com a inclusão do whisky na cafeteria. Segundo Vítor, a canela harmoniza bem com qualquer destilado, o que facilitou a combinação. “Quando chegou o whisky, eu já pensei: ‘ah, vamos criar um whisky com a canela também, deixar presente, ter essa especiaria como a cara da casa'”, avalia o barista sobre o drink, que custa R$ 38,90. O Cinnamon Sour, por sua vez, nasceu com a inclusão do whisky na cafeteria. Segundo Vítor, a canela harmoniza bem com qualquer destilado, o que facilitou a combinação. “Quando chegou o whisky, eu já pensei: ‘'”, avalia o barista sobre o drink, que custa R$ 38,90.

Identidade própria e futuro



Com a proposta de ser um ambiente aconchegante, Gilson estima ter investido R$ 300 mil com a reforma da cafeteria. Com esse valor, montou identidade visual da marca Contraponto, a qual inclui uma xícara e um violão, e tem uma decoração inspirada nos gostos pessoais do empreendedor, com uma parede repleta de livros, muitos vinis expostos, itens de Star Wars que o filho gosta e objetos que trouxe de sua casa para a cafeteria. “Tudo isso norteou a nossa decoração. Aqui, tem quadros do Pink Floyd, Beatles, do O Poderoso Chefão, do Chaplin. Gosto do meu chimarrão, então botei mateira lá. Tem as canecas de onde eu e minha esposa trabalhamos, um vaso que ganhei do sogro. Esse cantinho é um pouco da gente, é a nossa casa”, diz.



O empreendedor ressalta os pontos positivos da localização do negócio, que fica no tranquilo bairro Mont'Serrat. “É um ponto superimportante, porque estou em uma esquina superpositiva, num bairro residencial, com a praticidade da lavagem e de um ambiente calmo, fácil de estacionar”, enfatiza o empreendedor, que estuda expandir a marca para novos pontos na Capital.

Parede com os artefatos que unem os gostos culturais do empreendedor Gustavo Marchant/Divulgação/JC

Endereço e horário de funcionamento do Contraponto Café