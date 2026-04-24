LISTA: 5 churrascarias para comemorar o Dia Nacional do Churrasco em Porto Alegre

Nesta sexta-feira (14), é celebrado o Dia Nacional do Churrasco, e para aproveitar o que já faz parte do DNA gaúcho, nada melhor do que conhecer boas churrascarias da Capital. Pensando nisso, o GeraçãoE reuniu cinco casas com propostas diferentes, do tradicional espeto corrido à parrilla contemporânea.
1. Leiteria Churrascada
Com o clássico espeto corrido, a Leiteria Churrascada (@leiteriachurrascada) é a nova marca do Grupo Leiteria. Inaugurada recentemente, a proposta inclui almoço e jantar, com sete tipos de carnes e acompanhamentos tradicionais a partir de R$ 79,90. Aos fins de semana, o cardápio ganha reforços, incluindo até salmão na grelha, com valor único de R$ 119,00.
• Endereço: A Leiteria Churrascada está localizada na avenida 24 de Outubro, nº 1539, no bairro Auxiliadora.
• Horário: de terça a sexta-feira, das 11h30min às 14h30min e das 18h30min às 23h; aos sábados, a casa funciona das 11h30min às 15h30min e das 18h30min às 23h; aos domingos, o atendimento ocorre das 11h30min às 15h30min.
A Leiteria Churrascada é a mais nova operação comandada por Tiago Leite Isadora Jacoby/Especial/JC
2. Picanhas Grill Veg
Primeira churrascaria vegana de espeto corrido, a Picanhas Grill Veg (@picanhasgrillvegoficial) aposta em carnes à base de seitan - glúten de trigo - e soja. A casa serve almoço vegano durante a semana e churrasco nos fins de semana.
• Endereço: rua Gen. Lima e Silva, nº 254
• Horário: quarta e quinta-feira, das 11h às 14h30min; sexta e sábado, das 11h às 14h30min e das 18h30min às 22h30min; aos domingos, das 11h às 15h.
LEIA TAMBÉM >
3. Churrascaria Portoalegrense
Em atividade desde 1982, a Churrascaria Portoalegrense (@churrascariaportoalegrense) é referência em churrasco à la carte. Atualmente comandada por Ana Cristina Guido Bratti, a casa é reconhecida pelos cortes de cordeiro e pelo tradicional xixo de pernil.
• Endereço: avenida Pará, nº 913.
• Horário: a operação é de segunda a quarta-feira, 11h às 14h. Nas quintas, das 11h às 14h e das 18h30min às 21h30min. Sábados, das 11h às 15h.
Ana Cristina está à frente da Churrascaria Portoalegrense EVANDRO OLIVEIRA/JC
4. Restaurante Santo Antônio
Com mais de 90 anos de história, o Restaurante Santo Antônio (@santoantoniorestaurante) une tradição italiana e alma gaúcha. O cardápio vai da tradicionalíssima costela clássica à parrilla uruguaia, além de opções para públicos veganos e vegetarianos.
• Endereço: rua Dr. Timóteo, nº 465.
• Horário: Segunda a quinta-feira, das 11h às 15h30min e das 18h30min às 23h; sexta-feira, das 11h às 15h30min e das 18h30min às 23h; Aos fins de semana, das 11h às 16h e das 18h30min às 23h.
Churrascaria Santo Antônio abriu em 1934, a partir de negócio de marmitas para trabalhadores
5. Fierro 7
Conhecido pelos cortes importados, o Fierro 7 Parrilla (@fierroo7) traz uma proposta de churrasco contemporâneo, com grelha, parrilla e cortes como a entranha. Localizado próximo ao Parcão, combina tradição e modernidade.
• Endereço: rua Comendador Caminha, nº 324.
• Horário: Segunda a quarta-feira, das 17h às 23h; quinta-feira, das 11h às 14h30 e das 17h às 23h; sexta e sábado, das 11h às 23h; aos domingos, das 11h às 18h.
Manuela Krug é o nome à frente do Fierro 7 JOÃO PEDRO CECCHINI/ARQUIVO/JC