Espeto corrido é aposta de churrascaria do Grupo Leiteria em Porto Alegre

Inaugurada há duas semanas, a Leiteria Churrascada é a nova marca do Grupo Leiteria. O negócio opera no mesmo endereço da antiga cafeteria, na avenida 24 de Outubro. Em pouco mais de um mês, o espaço passou por uma reforma que repaginou todo o local. Com uma pegada mais western, a churrascaria aposta em conforto e no espeto corrido clássico, mas com foco na qualidade.
À frente da operação, o empreendedor Tiago Leite explica que o projeto nasce tanto de uma paixão quanto de uma decisão estratégica. “A Leiteria Churrascada é uma grande paixão. É criar algo do clássico, que é o churrasco, uma das paixões do gaúcho”, afirma. Ao mesmo tempo, ele destaca que a novidade integra um movimento mais amplo do grupo. “Esse projeto faz parte de um plano de expansão com responsabilidade. A gente olha para todas as operações e busca deixar tudo mais redondo”, diz.
A mudança de conceito acompanha justamente a necessidade de simplificar. Segundo Tiago, o modelo anterior reunia muitas frentes simultâneas, o que tornava a operação mais complexa. “Quando a gente simplifica, consegue deixar as operações mais justas e mais certas”, aponta. A churrascaria, nesse contexto, surge como um formato mais direto, com potencial de escala e foco naquilo que o público já reconhece como um clássico.
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No almoço e no jantar, o espeto corrido é o protagonista. A proposta inclui entre seis e sete tipos de carnes, além de acompanhamentos tradicionais. “É um projeto clássico, com várias opções de carne e alguns acompanhamentos. No fim de semana, a gente amplia isso, com cortes a mais e até salmão na grelha”, explica. A ideia é equilibrar variedade e objetividade, mantendo uma experiência acessível, mas consistente.
Com uma pegada mais western, a churrascaria aposta em conforto e no espeto corrido clássico ISADORA JACOBY/ESPECIAL/JC
Os primeiros dias de funcionamento já indicam boa receptividade. “Está sendo muito gratificante ver a galera curtindo. O ambiente ficou aconchegante, acolhedor, que é uma base do Grupo Leiteria”, comenta o empresário. Essa atmosfera é um dos pontos centrais do novo espaço, que aposta em criar diferentes ambientes dentro da mesma casa, cada um com seu significado.
A ambientação leva a assinatura de Fernanda Carpenedo, sócia do grupo e esposa de Tiago. A decoração traz cores terrosas, texturas e elementos que remetem ao campo, além de referências à paixão da família por cavalos. Entre os destaques está a parede Amigos do Laço, onde clientes que compartilham da tradição podem deixar seus laços personalizados, acompanhados de uma placa com seus nomes.
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O espaço também carrega marcas afetivas da própria família. Em um canto, os três filhos do casal deixaram suas mãos registradas em uma porta pintada por eles, reforçando a proposta de criar uma casa com identidade e história.
Além do espeto corrido, o novo restaurante conta com um menu de bebidas que inclui chope, caipirinhas e drinks clássicos, entre eles negroni e aperol. As bebidas custam entre R$ 15,00 e R$ 38,00. Na parte das sobremesas, opções como pudim de leite com coco queimado, sagu com creme e torta de sorvete complementam a experiência.
A ambientação leva a assinatura de Fernanda Carpenedo, sócia do Grupo Leiteira e esposa de Thiago ISADORA JACOBY/ESPECIAL/JC
Valores e horário de funcionamento
Localizada na avenida 24 de Outubro, nº 1539, no bairro Auxiliadora, a Churrascada Leiteria funciona durante a semana, de terça a sexta-feira, das 11h30min às 14h30min para almoço e das 18h30min às 23h para jantar. No horário do almoço, o espeto corrido sai por R$ 79,00, enquanto no jantar custa R$ 89,00.
Aos fins de semana, o local opera com valor único de R$ 119,00. Aos sábados, a churrascaria funciona das 11h30min às 15h30min e das 18h30min às 23h. Aos domingos, o atendimento ocorre das 11h30min às 15h30min.
Aos fins de semana, o local opera com valor único de R$ 119,00. Aos sábados, a churrascaria funciona das 11h30min às 15h30min e das 18h30min às 23h. Aos domingos, o atendimento ocorre das 11h30min às 15h30min.