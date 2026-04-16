Com gelatos grátis, negócio de Porto Alegre promove encontro de adoradores de pinguins

Comemorado no dia 25 de abril, oserá celebrado em Porto Alegre de uma maneira inusitada ou, no mínimo, curiosa. A, gelateria da rede de cafeterias, irá promover o. A iniciativa homenageia o pinguim Patrício, mascote da marca de gelatos uruguaios. A El Lato. A dinâmica acontece até o fim do estoque do produto.De acordo com os empreendedores à frente da marca, Tatiana Druck e Raul Hermann Coppetti, a ideia é transformar a data em uma experiência urbana, lúdica e participativa. Além da troca com os adoradores do animal silvestre,A ação conta com uma narrativa divertida,. Agora, outros estão a caminho de Porto Alegre. Além dos gelatos gratuitos,e podem participar de uma roleta de prêmios com brindes e experiências da marca. Quem apostar em looks ou fantasias criativas ganha chances extras.

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O evento também contará com DJ, ambientação especial e a presença de um pinguim inflável gigante recepcionando o público. Durante a ação, os participantes também poderão contribuir com a coleção de pinguins do local, por meio da doação de itens temáticos. Como forma de reconhecimento,Em nota, a sócia explica que a iniciativa tem como objetivo criar conexão e comunidade. “Tem um pouco desse bairrismo do Sul. O pinguim é um animal da Patagônia, próximo da nossa cultura.”, afirma.A El Lato nasceu em março de 2025 como um braço da Sabor de Luna, operação fundada por Tatiana e Raul c. A El Lato passou por um longo processo de pesquisa. Foram três anos de estudo para desenvolver as receitas que são feitas a partir de insumos uruguaios e argentinos. Hoje, a gelateriaCom investimento de cerca de R$ 2 milhões nas duas unidades, a operação combina maquinário italiano e produção artesanal. As receitas são desenvolvidas pela própria equipe da Sabor de Luna. Entre os destaques estão clássicos inspirados na cultura uruguaia,O evento é aberto ao público e ocorrerá no sábado (25), das 12h às 16h, na El Lato, localizado na rua Carlos Trein Filho, nº 1220.