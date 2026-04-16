Com gelatos grátis, negócio de Porto Alegre promove encontro de adoradores de pinguins

Comemorado no dia 25 de abril, o Dia Mundial do Pinguim será celebrado em Porto Alegre de uma maneira inusitada ou, no mínimo, curiosa. A El Lato, gelateria da rede de cafeterias Sabor De Luna, irá promover o 1º Encontro de Adoradores de Pinguins. A iniciativa homenageia o pinguim Patrício, mascote da marca de gelatos uruguaios. A El Lato irá distribuir gelatos gratuitos em troca de objetos temáticos de pinguins, como pelúcias, estampas ou objetos. A dinâmica acontece até o fim do estoque do produto.
De acordo com os empreendedores à frente da marca, Tatiana Druck e Raul Hermann Coppetti, a ideia é transformar a data em uma experiência urbana, lúdica e participativa. Além da troca com os adoradores do animal silvestre, o evento marca a aparição do mascote da El Lato.
A ação conta com uma narrativa divertida, onde o mascote da marca teria atravessado o oceano, vindo da Patagônia, cruzado o Guaíba e chegado à capital gaúcha. Agora, outros estão a caminho de Porto Alegre. Além dos gelatos gratuitos, os participantes recebem ainda o selo de “adorador oficial” e podem participar de uma roleta de prêmios com brindes e experiências da marca. Quem apostar em looks ou fantasias criativas ganha chances extras.
De acordo com os empreendedores à frente da marca, Tatiana Druck e Raul Hermann Coppetti, a ideia é transformar a data em uma experiência urbana, lúdica e participativa. Além da troca com os adoradores do animal silvestre, o evento marca a aparição do mascote da El Lato.
A ação conta com uma narrativa divertida, onde o mascote da marca teria atravessado o oceano, vindo da Patagônia, cruzado o Guaíba e chegado à capital gaúcha. Agora, outros estão a caminho de Porto Alegre. Além dos gelatos gratuitos, os participantes recebem ainda o selo de “adorador oficial” e podem participar de uma roleta de prêmios com brindes e experiências da marca. Quem apostar em looks ou fantasias criativas ganha chances extras.
LEIA TAMBÉM > Sob nova gestão, karaokê de Porto Alegre resgata influência japonesa e aposta na geração Z
O evento também contará com DJ, ambientação especial e a presença de um pinguim inflável gigante recepcionando o público. Durante a ação, os participantes também poderão contribuir com a coleção de pinguins do local, por meio da doação de itens temáticos. Como forma de reconhecimento, cada doador terá seu nome registrado em uma plaquinha que acompanhará o objeto incorporado à coleção.
Em nota, a sócia explica que a iniciativa tem como objetivo criar conexão e comunidade. “Tem um pouco desse bairrismo do Sul. O pinguim é um animal da Patagônia, próximo da nossa cultura. Existe essa relação com o Uruguai, com os hermanos, com essa identidade que a gente compartilha”, afirma.
A El Lato nasceu em março de 2025 como um braço da Sabor de Luna, operação fundada por Tatiana e Raul com a proposta de trazer um pedaço do Uruguai para Porto Alegre por meio da gastronomia. A El Lato passou por um longo processo de pesquisa. Foram três anos de estudo para desenvolver as receitas que são feitas a partir de insumos uruguaios e argentinos. Hoje, a gelateria trabalha com sabores sazonais, mantendo entre 18 e 24 opções disponíveis diariamente.
Com investimento de cerca de R$ 2 milhões nas duas unidades, a operação combina maquinário italiano e produção artesanal. As receitas são desenvolvidas pela própria equipe da Sabor de Luna. Entre os destaques estão clássicos inspirados na cultura uruguaia, como medialuna, dulce de leche, alfajor e frutilla a la crema.
O evento é aberto ao público e ocorrerá no sábado (25), das 12h às 16h, na El Lato, localizado na rua Carlos Trein Filho, nº 1220.
O evento também contará com DJ, ambientação especial e a presença de um pinguim inflável gigante recepcionando o público. Durante a ação, os participantes também poderão contribuir com a coleção de pinguins do local, por meio da doação de itens temáticos. Como forma de reconhecimento, cada doador terá seu nome registrado em uma plaquinha que acompanhará o objeto incorporado à coleção.
Em nota, a sócia explica que a iniciativa tem como objetivo criar conexão e comunidade. “Tem um pouco desse bairrismo do Sul. O pinguim é um animal da Patagônia, próximo da nossa cultura. Existe essa relação com o Uruguai, com os hermanos, com essa identidade que a gente compartilha”, afirma.
A El Lato nasceu em março de 2025 como um braço da Sabor de Luna, operação fundada por Tatiana e Raul com a proposta de trazer um pedaço do Uruguai para Porto Alegre por meio da gastronomia. A El Lato passou por um longo processo de pesquisa. Foram três anos de estudo para desenvolver as receitas que são feitas a partir de insumos uruguaios e argentinos. Hoje, a gelateria trabalha com sabores sazonais, mantendo entre 18 e 24 opções disponíveis diariamente.
Com investimento de cerca de R$ 2 milhões nas duas unidades, a operação combina maquinário italiano e produção artesanal. As receitas são desenvolvidas pela própria equipe da Sabor de Luna. Entre os destaques estão clássicos inspirados na cultura uruguaia, como medialuna, dulce de leche, alfajor e frutilla a la crema.
O evento é aberto ao público e ocorrerá no sábado (25), das 12h às 16h, na El Lato, localizado na rua Carlos Trein Filho, nº 1220.