Leiteria anuncia encerramento da operação na rua 24 de outubro

A loja, inaugurada em 2019, foi o segundo estabelecimento do Grupo Leiteria que iniciou os negócios na avenida Venâncio Aires, no bairro Farroupilha. O café e restaurante Leiteria anunciou nesta sexta-feira (13), em uma publicação na sua conta do Instagram (@leiteria639), o encerramento da operação localizada na rua 24 de Outubro, nº 1539, no bairro Auxiliadora.que iniciou os negócios na avenida Venâncio Aires, no bairro Farroupilha.

A Leiteria sem nenhuma alteração. sem nenhuma alteração.

Em nota, a marca afirmou que há momentos em que é preciso fechar uma porta, mas que a ação não significa necessariamente o fim de uma história, mas a oportunidade para que transformações ocorram.

Ainda na publicação, a marca destaca que a operação segue funcionando nos próximos dias e que os clientes que desejam experienciar os cafés e demais produtos do espaço, estão convidados a viver o último encontro.

Leia na íntegra a nota publicada no Instagram da Leiteria:

Foram anos muito especiais.

Cada mesa compartilhada, cada prato servido, cada cliente que virou amigo fez parte da construção de algo que levaremos para sempre com a gente.

A Leiteria nasceu para ser um lugar de encontros. E esse endereço foi palco de muitos deles.

Mas algumas histórias não acabam, elas apenas mudam de forma.

Até lá, queremos viver os últimos dias deste espaço do jeito que sempre foi.

Se você tem alguma memória aqui, se já passou para um café rápido ou para longas horas de conversa, fica o nosso convite…venha viver mais um momento com a gente.

Porque tudo o que aconteceu aqui

faz parte da nossa história.