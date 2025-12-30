Júlia Fernandes

30 Dezembro 2025

Novidade

Grupo Leiteria leva operações de xis, pizza e cafeteria para o Litoral Norte

Leiteria, Ferro Xiseria e Pizzaria Ferradura estão localizados no Ramblas Atlântida em um formato mais enxuto

Após nove anos de atuação em Porto Alegre, o Grupo Leiteria decidiu transformar um desafio recorrente em oportunidade estratégica. Em 2025, o grupo, que reúne as marcas Leiteria, Ferro Xiseria, Pizzaria Ferradura e Madre, apostou no Litoral Gaúcho para expansão das marcas, instalando uma operação temporária no complexo Ramblas, em Atlântida. O projeto, que reúne Leiteria, Ferro e Ferradura em um formato mais enxuto, foi construído em tempo recorde, em duas semanas entre a assinatura do contrato e a abertura ao público.A decisão de ir para a praia surgiu a partir de Tiago Leite, CEO do grupo. Segundo ele, nos meses de janeiro e fevereiro o movimento em Porto Alegre cai de forma cada vez mais acentuada, acompanhando o aumento do fluxo de pessoas rumo ao Litoral. “Sentimos um movimento cada vez mais forte de praia. As pessoas, de fato, em janeiro e fevereiro estão vindo mais pra cá, e, consequentemente, o movimento em Porto Alegre acaba caindo”, afirma. Tradicionalmente, esse cenário levava o grupo a realizar demissões sazonais na virada do ano. Em 2025, a lógica foi invertida.“Em vez de demitir alguns colaboradores nesse período que é mais fraco, a gente fez essa operação na praia para trazer essa galera para cá”, explica Tiago. Para viabilizar a mudança, o grupo alugou uma casa para acomodar o time deslocado da Capital, preservando a equipe já treinada e evitando o custo de novas contratações no retorno da alta temporada em Porto Alegre.