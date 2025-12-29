Júlia Fernandes

Repórter Júlia Fernandes Repórter

29 Dezembro 2025

Novidade

Em ponto no Bom Fim, marca de sorvetes softs abre terceira unidade em Porto Alegre em menos de um ano

A loja no Bom Fim da Soft Ice Cream deve começar a operar até fevereiro

A Soft Ice Cream, marca curitibana que une a tradição das gelaterias italianas à praticidade do sorvete expresso, chegou em Porto Alegre em março deste ano. Segundo Matheus Krauze, sócio do Grupo Rua, formado pela franquia de bebidas Janela Bar e pela sorveteria artesanal Soft Ice Cream, a marca se prepara para expandir na capital gaúcha, desta vez no Bom Fim. “A loja da Cidade Baixa foi aberta no fim do verão. A nossa expectativa era que começaria um pouco lenta e amadureceria até o verão começar de novo. Mas acabou que, desde a inauguração, foi um sucesso absoluto”, comenta Matheus, destacando que a unidade rapidamente se tornou a terceira melhor loja da rede, ficando atrás somente das duas lojas próprias de Curitiba, que operam há cinco anos.A marca, presente em diversos estados do Brasil, oferece sorvetes produzidos em máquinas de soft serve, conhecidas no Brasil como sorvete expresso. Em Porto Alegre, as três unidades são lideradas por franqueados locais. Além das lojas da Cidade Baixa e do Bom Fim, a marca conta com um ponto no bairro Moinhos de Vento, inaugurado no fim de outubro. “Uma das minhas percepções, quando fui para Porto Alegre, é que essas regiões estavam carentes de produtos de qualidade. Quando o público entendeu a nossa proposta de valor, que é servir um produto com muita qualidade, mas com um preço mais acessível, foi um sucesso”, observa.Em relação às gelaterias da cidade, o sócio da Soft conta que não vê como concorrência direta, pois oferece um produto distinto e de valor mais popular. Além disso, o cardápio da Soft é mais enxuto, com apenas quatro sabores de sorvete. “Entregamos um produto com uma qualidade parecida, mas com um preço mais acessível. E, por conta disso, acredito que as pessoas acabam tendo experiência e contato com os dois. De um lado, temos um produto gostoso, mas um cardápio mais restrito. As gelaterias têm um preço maior, mas têm um cardápio mais amplo”, salienta.Matheus aponta que o movimento em Porto Alegre foi sentido à distância, quando viam clientes e influenciadores divulgando nas redes sociais o novo local. “As pessoas falavam ‘vale o hype’ e, quando a gente escuta isso, entendemos que o nosso posicionamento na cidade está muito positivo, que as pessoas estão indicando, fazendo muita propaganda no boca a boca”, destaca.