Sanduicheria com charcutaria artesanal e vendas pela janela abre no Moinhos de Vento

Inspirados por viagens ao exterior, especialmente pela Europa, o casal Fernando Roussoul e Fernanda Martini decidiu que era o momento de apostar em um novo negócio. Assim nasceu a Freddie’s Deli, uma sanduicheria com pegada americana, focada exclusivamente no modelo takeaway, instalada em uma pequena sala de apenas 10 m², com uma janela voltada para a rua, em uma galeria no bairro Moinhos de Vento.



A proposta remete a estabelecimentos europeus que vendem comida diretamente para consumo nas calçadas, pátios ou espaços públicos próximos. “O sanduíche vai embaladinho. O pessoal come aqui no pátio mesmo, ou pega para comer no Parcão, no escritório, enfim, tu comes onde quiser”, explica Fernando.



Apesar do tamanho reduzido, a Freddie’s chama atenção pelo preparo artesanal. O maior diferencial da operação está na produção de toda a charcutaria utilizada nos sanduíches. Presunto, bacon, pastrami e rosbife são feitos integralmente no local, seguindo processos que exigem tempo e técnica. “ A montagem é rápida, estilo fast food, mas o produto não é rápido. O pastrami, por exemplo, leva mais de 10 dias para ficar pronto ”, destaca o empreendedor.



O espaço pequeno determinou o cardápio enxuto. São cinco opções de sanduíches salgados e um doce. Entre os destaques, estão o sanduíche de rosbife, com fatias finas da carne, queijo provolone, maionese de alho assado, cebola caramelizada e molho de carne, além do Cubano, feito com porco assado, presunto, sweet picles e queijo suíço. “O cardápio é pequeno de propósito. Nosso espaço é limitado e, como fazemos todas as carnes aqui, não tem como abraçar muita coisa”, explica. Os sanduíches custam entre R$ 35,00 e R$ 68,00.



O slogan do negócio, “te livra do tédio do almoço”, resume bem o público-alvo: pessoas que trabalham na região e buscam uma refeição rápida, mas com alto padrão de qualidade e curadoria de ingredientes. “A gente quis oferecer algo que tu pegas em cinco minutos e tem uma comida muito bem feita, diferente do óbvio de sempre”, afirma Fernando.

A Freddie’s Deli marca o segundo empreendimento do casal. Antes, Fernando e Fernanda comandavam o restaurante italiano Sette Pasta Bar, operação que funcionou até janeiro de 2025 e foi vendida no início de fevereiro. “A venda aconteceu meio rápido, não foi super planejada. Primeiro vendemos e depois paramos para pensar no que viria”, lembra Fernando.



A ideia da deli, no entanto, é anterior ao restaurante italiano. "Esse projeto é antigo. Já tínhamos pensado nisso antes mesmo de abrir o Sette. Acabou vindo pandemia, outras coisas, e ele ficou engavetado", conta. O plano voltou ao radar quando Fernando encontrou o pequeno ponto no Moinhos de Vento. "Vi essa salinha de 10 m², enxerguei a janela e pensei: 'isso aqui é perfeito para vender sanduíche para a rua'. O ponto é muito bom."

Inspiração dentro de casa

Mais do que uma mudança de formato, a Freddie’s representa uma virada de chave pessoal para o empreendedor. A principal motivação para deixar o restaurante noturno e investir em um negócio diurno foi a chegada do filho do casal, Frederico - que inclusive inspirou o nome da marca. “Essas delis americanas normalmente levam o nome do dono. Como Fernando não encaixava muito, virou Freddie, por causa do Frederico”, explica.



Fernando relata que a rotina intensa do antigo restaurante o afastava da convivência familiar. “Estava todos os dias na operação até tarde da noite. O Frederico nasceu em 2023, e eu fiquei menos tempo com ele do que gostaria. A Fernanda acabou ficando muito sozinha nesse período”, desabafa. Pensando no futuro, ele tomou a decisão. “Quando ele entrasse na escola, eu ia sair de casa cedo e voltar às 23h. Eu ia perder essa fase. Então, pensei em um negócio que funcionasse de dia, no almoço, e me desse mais qualidade de vida.”



A aposta em sanduíches também veio de uma leitura de mercado. “Gosto de hambúrguer, mas acho que o mercado está saturado. Primeiro foram os hambúrgueres, depois os smash burgers. Eu pensei ‘ninguém faz sanduíche em Porto Alegre’”, analisa.



Segundo ele, as poucas operações existentes seguem linhas mais específicas, como a italiana ou oriental. “ A gente quis fazer algo focado em sanduíche americano, especializado, e produzindo a própria charcutaria . Acho que nisso a gente acaba sendo pioneiro.”

Aberta oficialmente no dia 15 de dezembro, a Freddie’s Deli já começou acima das expectativas. “Imaginei uma média de 50 sanduíches por dia, mas achei que levaria um tempo até chegar nisso. Já começamos perto desse número”, conta. O desafio agora é ajustar estoque e operação. “Ontem demos sold out de pão. Estou ligando para fornecedor pedindo entrega às pressas”, brinca.



A equipe é formada por três pessoas, sendo uma responsável pelo atendimento e bebidas e dois profissionais na cozinha. Fernando reforça que a prioridade sempre será a qualidade. “Se a coisa não está perfeita, a gente não vende. Se o pão não chegou certo, a gente tira do cardápio. Se a carne não está no ponto, a gente espera. Sempre foi assim desde o Sette.”



Com investimento inicial em torno de R$ 150 mil, mesmo em uma loja pequena, o empreendedor já pensa no futuro, mas com cautela. “Acredito muito na marca e penso em ter mais de uma operação, talvez até três. Franquia, por enquanto, não. Tenho receio de perder o controle da qualidade”, afirma. A ideia seria manter uma produção centralizada e unidades focadas apenas na montagem.

Endereço e horário de funcionamento

A Freddie’s Deli está localizada no Pátio Ivo Rizzo, na rua Félix da Cunha, nº 1221, na loja E. A sanduicheria opera de segunda a sábado, das 10h às 18h.