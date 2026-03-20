Grupo Leiteria aposta em churrascaria na rua 24 de Outubro como parte da expansão da marca

A Leiteria, localizada na rua 24 de Outubro . O anúncio causou comoção, e, em menos de 24 horas, o post já acumulava mais de 1 mil comentários. A estratégia de gerar impacto no público foi a escolhida pelo grupo de marketing para anunciar uma mudança, a migração da confeitaria e cafeteria para uma churrascaria, a Leiteria Churrascada. Na última semana, o Grupo Leiteria surpreendeu ao anunciar em suas redes sociais o encerramento de uma de suas operações.. O anúncio causou comoção, e, em menos de 24 horas, o post já acumulava mais de 1 mil comentários. A estratégia de gerar impacto no público foi a escolhida pelo grupo de marketing para anunciar uma mudança, a migração da confeitaria e cafeteria para uma churrascaria,

A repercussão imediata revelou mais do que surpresa, apontando para a força da marca e para a relação afetiva com o público. Segundo o responsável pelo marketing e comunicação do grupo, João Finamor, a ação foi planejada como um gatilho emocional. “A gente acreditava na potência, mas não nessa proporção. Quando vemos essa resposta, entendemos que estamos no caminho certo como marca”, afirma.

Apesar do tom de despedida, o fechamento marca, na prática, uma virada estratégica. A unidade da rua 24 de Outubro deixará de operar no formato original — que reunia confeitaria, cafeteria, restaurante e bar — para dar lugar a um modelo mais enxuto.

A nova proposta gira em torno de uma churrascaria com serviço de espeto corrido , acompanhamentos e operação simplificada. Durante a semana, o modelo será voltado a um churrasco executivo, no valor de R$ 89,90. Já aos fins de semana, a experiência será ampliada, com mais opções no cardápio, custando R$ 119,90.

“Entendemos que o cenário atual exige modelos mais simples e escaláveis. O formato anterior era muito complexo, com muitas frentes ao mesmo tempo”, explica Tiago Leite, empreendedor à frente do Grupo Leiteria. “Quando a gente simplifica, consegue manter qualidade e passa a pensar em expansão”, completa.

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A mudança também parte de uma análise de mercado. De acordo com o grupo, há uma lacuna na região para operações de churrascaria, especialmente com foco em custo-benefício e praticidade. A escolha pelo novo conceito acompanha uma leitura de comportamento do consumidor.

“ O mercado está voltando para o clássico bem feito. As pessoas estão buscando algo mais acessível, mas com qualidade ”, afirma Tiago.

Crescer exige mudança

A decisão de transformar um negócio consolidado em outro completamente diferente chama atenção, especialmente por não estar ligada a uma crise financeira. Pelo contrário, segundo o grupo, a Leiteria operava de forma estável.

Para Tiago, esse é justamente o ponto central da estratégia. “O empreendedor não tem que mudar só quando está ruim. Ele muda no melhor momento para conseguir crescer mais”, afirma. A fala reforça uma visão de longo prazo. O Grupo Leiteria passa por um processo de expansão e, para sustentar esse movimento, precisou rever operações consideradas complexas. “Quanto mais complexo o negócio, mais difícil é manter o padrão, qualidade e gestão. A gente entendeu que precisava simplificar para continuar evoluindo”, explica Tiago.

O novo modelo também cria a possibilidade de expandir em outros locais. Com uma estrutura mais direta, a churrascaria passa a ser vista como um formato com potencial de escala, algo que não era possível no mesmo nível com a operação anterior.

Entre emoção e decisão

Se do ponto de vista estratégico a mudança é clara, no lado emocional o processo é mais delicado. O anúncio de fechamento mobilizou clientes e também impactou internamente o time. “Não é simples. Dá um aperto, porque existe uma história ali. Mas não é um fechamento por fracasso, é uma migração estratégica para abrir uma nova versão”, afirma Tiago.

A escolha de comunicar dessa forma, inclusive, partiu da equipe de marketing, que buscava reforçar a conexão com o público. A resposta, com centenas de relatos e memórias compartilhadas nas redes sociais, validou a abordagem. “A gente trabalha com o conceito de ‘colecionar momentos’. Quando vemos as pessoas reagindo assim, entendemos que não é só um negócio, é uma marca que faz parte da vida delas”, comenta João.

A transformação não será apenas de cardápio. O espaço físico também passará por mudanças. Toda a operação será concentrada no térreo inicialmente, com a criação de um lounge de recepção, pensado para melhorar a experiência de quem aguarda mesa.

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“A ideia é que o cliente chegue e seja bem recebido desde o início, com conforto. Isso é algo que a gente sente falta em muitos lugares”, explica João. A casa contará com duas churrasqueiras e capacidade para cerca de 300 pessoas. A previsão é de uma fase inicial em soft opening, com testes operacionais no início de abril.

Olhar para frente

A mudança da Leiteria da 24 de Outubro sintetiza um movimento maior do grupo de se adaptar ao cenário atual sem abrir mão da identidade construída. Enquanto isso, a unidade da Venâncio Aires segue operando no formato original, preservando a essência da marca.