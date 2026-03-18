Há 11 anos no Bom Fim, restaurante lança cardápio com foco na gastronomia italiana contemporânea

Localizado no bairro Bom Fim, o Vincenzo Spaghetteria, restaurante de culinária italiana, completou 11 anos na última terça-feira (17). O negócio, comandado pelo chef Douglas Soares Musela e sua família, homenageia o avô do empreendedor, Vincenzo Musella, nascido em Nápoles, no sul da Itália, e responsável pela tradição da cozinha italiana na família. “Por uma coincidência, abrimos no dia do aniversário dele, 17 de março”, comenta Douglas. A data marca também um novo momento do empreendimento, que lançou um novo cardápio com proposta de renovar a identidade ao restaurante.

A história da Vincenzo Spaghetteria é ligada às raízes familiares e à paixão pela gastronomia. O negócio nasceu de uma conversa informal durante um jantar entre Douglas, seus pais, Nicola e Miriam Musella, e sua irmã, Mariel Musella. Como a família sempre teve forte ligação com a comida e com o ato de receber pessoas, decidiram abrir um restaurante para servir as receitas que já faziam em casa. “Somos aquele tipo de pessoa que almoça já falando da janta, sempre pensando na próxima refeição”, comenta Douglas.

Na época, o empreendedor tinha apenas 18 anos e estava se formando no Ensino Médio. Segundo ele, a maturidade aconteceu dentro da cozinha, aprendendo tanto a parte artística quanto a gestão administrativa e de pessoas ao longo do tempo. “Eu era bem inexperiente, mas tive muita ajuda dos meus pais. Além disso, sempre tive vontade de empreender. Foi um período de muito autoconhecimento, porque aprendi muito aqui. Sempre falo que virei adulto aqui dentro”, destaca.

Sem experiência prévia no segmento gastronômico, o restaurante começou com um cardápio enxuto de apenas 10 pratos, dos quais três foram servidos na semana de inauguração. Anos depois, a Vincenzo Spaghetteria já contava com 68 pratos e consolidou um público fiel, majoritariamente composto por pessoas mais velhas, com foco em receitas clássicas e tradicionais italianas.

“A cozinha quem me escolheu. Meus pais ficaram mais com a parte de gestão, administração, e sobrou para mim a parte criativa e artística da parada, que é o que mais me atrai”, explica o chef, contando que a maturidade o fez entender a complexidade do negócio como um todo, olhando para administração, gestão de pessoas, liderança, custo e lucratividade.

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Virada de chave

O novo momento da Vincenzo foca na transição de um menu tradicional para uma proposta contemporânea e autoral, reduzindo drasticamente o número de pratos para priorizar a sazonalidade e ingredientes regionais . Além da gastronomia, o projeto busca atrair um público mais jovem por meio de preços mais acessíveis, coquetelaria autoral e eventos com chefs convidados. O cardápio anterior contava com opções a partir de R$ 110,00, enquanto o atual oferece antepastos por R$ 40,00 e pratos principais que partem de R$ 70,00.

O menu foi reduzido de 68 para 31 pratos, com foco em ingredientes sazonais e regionais do Rio Grande do Sul, além de explorar a assinatura de Douglas como chef profissional, sem perder o respeito à tradição. “Por uma facilidade, por já ter mais experiência no ramo, optamos por diminuir o cardápio. É um momento para nos reinventar, para explorar a tradição e trazer um pouco da nossa assinatura também”, detalha. Outra novidade é a mudança do menu a cada três meses, acompanhando as estações do ano e a disponibilidade de ingredientes frescos.

Neste novo menu, Douglas busca uma fusão entre a tradição italiana e a regionalidade do Rio Grande do Sul, utilizando produtos locais como o azeite Potenza e queijos da Canto Queijaria. O restaurante também passa a contar com pratos especiais do dia. “Como cozinheiro, é ótimo ter a possibilidade de trabalhar com novos pratos, novas ideias e criatividade a partir de ingredientes que encontramos no dia na feira”, exemplifica.

Nas próximas semanas, ocorrerá a instalação de um parklet em frente ao estabelecimento. A ideia, segundo o empreendedor, é usar o espaço externo e criar uma cultura de happy hour no restaurante. “Estamos construindo uma carta de drinks autoral pra casa, além das pizzas fritas, que incorporam esse menu especial do happy hour.” Ainda tentando atender o público mais jovem, a Vincenzo irá explorar mais os vinhos especiais e naturais, com uma carta rotativa e mais opções em taça, para os clientes que desejam experimentar diferentes rótulos.

Ainda olhando para a experiência dos clientes e para a parte criativa do negócio, a cada dois meses, o restaurante passará a receber chefs de fora para criar menus especiais em um único dia, promovendo fusões gastronômicas. “Recentemente, recebemos para um evento o chef Thiago Maeda, de São Paulo, e foi incrível”, conta Douglas.

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No fim, a estratégia visa atrair um público que busca gastronomia criativa, sem perder o respeito aos clientes antigos que acompanham a trajetória de 11 anos da casa. “A principal dificuldade dessa transição, com certeza, é manter a tradição construída ao longo dos anos e, ao mesmo tempo, conseguir adquirir uma nova identidade olhando para os novos clientes. Sempre falo para quem vem aqui ‘confia na gente, porque os novos pratos também vão ser bons’”, diz.

Destaques do novo cardápio

Entre os mais de 30 pratos disponíveis no novo cardápio, o chef destaca alguns. O Atum Saltimbocca é uma releitura do clássico italiano, originalmente feito com vitelo, que no menu da Vincenzo será preparado com atum fresco, presunto de Parma, manteiga e vinho branco.

O espaguete com creme de couve-flor e cebola crisp é descrito por Douglas como simples ao mesmo tempo que complexo, com adição de queijo pampiano. “O pessoal normalmente não põe tanta atenção, porque pensa ‘é só um creme de couve-flor’, mas é um prato super surpreendente”, destaca.

Tendo um empreendedor e um chef mais jovem, o restaurante se tornou uma escola para outros profissionais. “Muitos dos meus amigos passaram por aqui. A gente sempre trabalhou com pessoas bem jovens, que começaram aqui e hoje estão comandando outros restaurantes”, conta. “É uma jornada maluca. Essa não é minha segunda casa, é a minha primeira casa, porque eu passo mais tempo aqui do que em qualquer outro lugar”, completa.