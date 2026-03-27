Com a presença do governador Eduardo Leite, painel expõe os desafios para a nova economia no RS

South Summit Brazil José Renato Hopf . O Rio Grande do Sul tem ativos importantes para a nova economia, mas ainda enfrenta entraves estruturais que limitam seu avanço. Esse foi o principal consenso de um painel que reuniu governo, investidores e lideranças do ecossistema durante o segundo dia do. O encontro contou com a presença do governador do Estado, Eduardo Leite; do economista e membro do conselho da SP Ventures, Aod Cunha de Moraes Junior; e do presidente do South Summit Brazil,





A discussão apontou que não há desenvolvimento sustentável da inovação sem um Estado funcional. Segundo o governador, equilíbrio fiscal, capacidade de investimento e eficiência nos serviços públicos são pré-condições para um ambiente de negócios competitivo. “Não existe no mundo exemplo de sociedade que tenha prosperado com iniciativa privada forte, mas governo deficiente”, afirmou Leite.



LEIA TAMBÉM > Marcas tradicionais do RS apostam em IA para transformar negócios e reforçar conexão com clientes Na abertura, o mediador, professor Jorge Audy, destacou o objetivo do encontro e o protagonismo dos convidados. “Nós vamos discutir com protagonistas que constroem o futuro do nosso Estado, o que vem por aí, os desafios e principalmente as oportunidades para os próximos anos do nosso querido Rio Grande do Sul”, afirmou.A discussão apontou que não há desenvolvimento sustentável da inovação sem um Estado funcional. Segundo o governador,. “Não existe no mundo exemplo de sociedade que tenha prosperado com iniciativa privada forte, mas governo deficiente”, afirmou Leite.

O RS ainda convive com alto endividamento, o que limita investimentos e pressiona o ambiente econômico. O diagnóstico mais direto veio de Aod Cunha. Ele destacou a perda de relevância econômica do Estado nas últimas décadas. “O Rio Grande do Sul já teve, na década de 1970, 1980, perto de 8% de participação no PIB nacional. Ao longo de 4, 5 décadas, por uma série de desafios, perdeu uma parte dessa participação, ele está mais próximo de 6%”, disse o economista.

Segundo ele, o cenário está ligado principalmente à situação fiscal. “O Estado tem uma dívida que é grande em relação à sua receita, é a segunda maior do País, colado junto com o Rio de Janeiro”, afirmou. Para Cunha, manter o equilíbrio das contas públicas é essencial. “Manter as contas públicas em dia, manter uma responsabilidade fiscal para que os recursos cheguem para a população naquilo que ela mais precisa: educação, saúde e segurança. É um item importante e vai ser um esforço que vai precisar ser mantido nos próximos governos."

O investidor também destacou a perda de competitividade em educação e formação de mão de obra. “ O Rio Grande do Sul, durante décadas, foi pioneiro em qualidade de educação, gerou um mercado de trabalho mais qualificado que o resto do país e ao longo das últimas décadas foi perdendo essa capacidade ”, afirmou.



Outro ponto central foi o impacto das mudanças climáticas na economia. Secas recorrentes e eventos extremos afetam diretamente a previsibilidade e afastam investimentos. “Há uma retração econômica em torno de 20% do PIB nos anos em que há seca”, disse. Para ele, o enfrentamento passa por medidas concretas. “Investir com foco grande na irrigação”.

Se o diagnóstico apontou fragilidades, José Renato Hopf trouxe uma visão mais voltada à articulação e às soluções. Para ele, o próprio South Summit representa um modelo a ser ampliado. “Para se desenvolver, a sociedade precisa de governo, universidades, empresários, e isso tudo mobilizado para que a gente consiga fazer o quê? Atrair investimentos”, afirmou.